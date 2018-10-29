 Под Киевом депутат Скуратовский и экс-губернатор Житомирщины Забела устроили пьяный дебош, - СМИ

Об этом пишет Обозреватель.

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По информации издания, они также жестоко избили попавшегося под руку главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана.

"По информации источников, причиной такого поведения стало сильное алкогольное опьянение. Инцидент с главой Плахтинянского сельсовета прошел случайно. Сорочан проезжал мимо и заметил, как из автомата Скуратовский расстреливает собственный автомобиль, который уже начал гореть. Сорочан предложил свою помощь высокопоставленным лицам. Однако Скуратовский и Забела в ответ жестоко его избили", - пищет издание.

Как рассказал изданию источники в Киевском облсовете, на охоту Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области.

"Угодья – это 30 тыс. гектаров земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016 года клуб переписали на экс-помощника Скуратовского – Богдана Мотрича", - пишет СМИ.

Как известно, Юрий Забела руководил Житомирской областью с 2007 по 2010 года. В этому году возглавил обласную ячейку РПЛ. Также Забела является советником главы правления МХП Юрия Косюка. По даным СМИ Забела планирует баллотироваться на Малинщине, где уже несколько месяцев ведет активную работу.