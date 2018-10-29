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Все про:охота (110) пьянство (670) чиновник (1280)

 Под Киевом депутат Скуратовский и экс-губернатор Житомирщины Забела устроили пьяный дебош, - СМИ

В Киевской области народный депутат Сергей Скуратовский и экс-губернатор Житомирщины Юрий Забела во время охоты на фазанов расстреляли и сожгли автомобиль Скуратовского.

Об этом пишет Обозреватель.

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По информации издания, они также жестоко избили попавшегося под руку главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана.

"По информации источников, причиной такого поведения стало сильное алкогольное опьянение. Инцидент с главой Плахтинянского сельсовета прошел случайно. Сорочан проезжал мимо и заметил, как из автомата Скуратовский расстреливает собственный автомобиль, который уже начал гореть. Сорочан предложил свою помощь высокопоставленным лицам. Однако Скуратовский и Забела в ответ жестоко его избили", - пищет издание.

Как рассказал изданию источники в Киевском облсовете, на охоту Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области.

"Угодья – это 30 тыс. гектаров земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016 года клуб переписали на экс-помощника Скуратовского – Богдана Мотрича", - пишет СМИ.

Как известно, Юрий Забела руководил Житомирской областью с 2007 по 2010 года. В этому году возглавил обласную ячейку РПЛ. Также Забела является советником главы правления МХП Юрия Косюка. По даным СМИ Забела планирует баллотироваться на Малинщине, где уже несколько месяцев ведет активную работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3093867
 
 
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Цікаво, хто видав дозвіл на автоматичну зброю.
Кримінал наче свою молодість згадав.
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Политическая элита！
Панимать нужно！
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Прикольно. Слуги народа разных призывов. Их бы ООС, да на передок....налить и указать направление на сепарастов, сказать что там ФАВЗАНЫ.....прорвут эшелонированную оборону и Донецк возьмут.
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Я не знаю выдержит ли Украина 3 майдан. Но если да - он должен быть кровавым. С кучей висящих на деревьях гандонов
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Каштаны в Киеве ещё слабенькие, только фонари........
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От изделия №2 хоть какая то польза, а от этих только вред! Так шо " Каждому дупатату по отдельно стоящему столбу".
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- И запомни,- нашу дочь зовут не За*бала, а Изабелла!
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Ляшковское хуйло из его фракции тоже под Киевом устроил типа Лозинский.....глава райрады в больнице.....ЭТА ФСЁ МАЁ,,,,ШО ТУТ ДЕЛАЕТЕ????А мог бы и застрелить, чудак просто с женой по мобиле разговаривал..... Макаровский район...охотугодья украденные Януковичем а ....потом......Ляшко сцуко переписало на своих.
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"Сорочан проезжал мимо и заметил, как из автомата Скуратовский расстреливает собственный автомобиль, который уже начал гореть" - чи можна цю новину вважати офіційним дозволом на розстріл автівок Скуратовського? Може, їх у нього багато, ніде паркувати той металолом Під Києвом депутат Скуратовський та екс-губернатор Житомирщини Забіла влаштували п'яний дебош, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6930
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"От это мужики", - скажет избиратель, и переизберет "достойных граждан" на следующий срок.
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Ага. Сорочан точно випадково мимо проїздив. Полювали вони разом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Киевом депутат Скуратовский и экс-губернатор Житомирщины Забела устроили пьяный дебош, - СМИ
 
 
 
 
 
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