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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Азовское море (287) порт (321) Россия (70896) санкции (7026) Мининфраструктуры (588) Омелян (549)

 Надеюсь, что следующим этапом реакции ЕС и США будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам, - Омелян

Министерство инфраструктуры рассчитывает на введение санкций со стороны стран Евросоюза и США по отношению к российским черноморским портам из-за постоянных остановок российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в кулуарах первой торговой миссии США в Украине в понедельник.

"Я надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам. Я считаю, что это абсолютно адекватная мера, которая заставит российскую власть еще раз задуматься о том, сколько стоит оккупация, сколько стоят военные действия", - подчеркнул В.Омелян.

По данным министра, судовладельцы, как украинские, так и иностранные, теряют по $15-50 тыс. в сутки из-за простоя судов, а это приводит к подорожанию продукции для конечных потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян

В.Омелян также указал на то, что Украина настроена жестко реагировать на подобные действия со стороны России, и отметил, что последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии являются итогом работы украинской власти по донесению информации о происходящем партнерам Украины по антироссийской коалиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Европарламент 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента. Он подчеркнул, что "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".

Источник: https://censor.net.ua/n3093864
 
   
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Он под следствием или "идёт в политику" ...
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А мы конечно введем только "после".
Или вообще не введем!
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а емельян не рассказал, как обстоят дела с потужным ремонтом дорог и мыролюбным гиперлупом?
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Гиперлуп уже отправился в первый рейс
Надеюсь, что следующим этапом реакции ЕС и США будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам, - Омелян - Цензор.НЕТ 4757
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Когда уже против Омеляна Санкции введут??? Кто назначил это АнтиНародное чучело???
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будем сидеть на берегу (иные не на наших берегах, а на океанских) и ждать санкций?
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Российский журналист канала НТВ Никита Развозжаев погиб в российской столице в понедельник утром. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщают российские информагентства.
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И шо толку от этих санкций будет? Никтоих не может контролировать, эти порты и у ЕС нет никаких ресурсов для этого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что следующим этапом реакции ЕС и США будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам, - Омелян
 
 
 
 
 
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