 "Это конфиденциальная информация": Адвокат Байдык не ответил, на какие деньги Янукович живет в Москве

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, заявил адвокат Александр Байдык, общаясь с журналистами после того, как суд объявил перерыв в сегодняшнем заседании до 15:00.

Байдык сообщил, что на следующей неделе он снова полетит к Януковичу, чтобы согласовывать с ним позицию.

Адвокат сообщил, что встречается с Януковичем в Москве, а не в Ростове, где, по версии защиты, живет беглый президент: "Ну вы же знаете, почему. В целях безопасности".

Журналисты задали вопрос: "А где в Москве Януокивч живет неделями? Ведь вы уверяли, что он бежал с одним чемоданом, денег нет, а снимать жилье в Москве дорого..."

На это Байдык заявил: "Я не буду отвечать на этот вопрос, это конфиденциальная информация".

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