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 Политика Украины
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 "Это конфиденциальная информация": Адвокат Байдык не ответил, на какие деньги Янукович живет в Москве

Адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Байдык не может сказать, на какие средства "бежавший с одним чемоданом" экс-президент живет в столице Российской Федерации.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, заявил адвокат Александр Байдык, общаясь с журналистами после того, как суд объявил перерыв в сегодняшнем заседании до 15:00.

Байдык сообщил, что на следующей неделе он снова полетит к Януковичу, чтобы согласовывать с ним позицию.

Адвокат сообщил, что встречается с Януковичем в Москве, а не в Ростове, где, по версии защиты, живет беглый президент: "Ну вы же знаете, почему. В целях безопасности".

Журналисты задали вопрос: "А где в Москве Януокивч живет неделями? Ведь вы уверяли, что он бежал с одним чемоданом, денег нет, а снимать жилье в Москве дорого..."

На это Байдык заявил: "Я не буду отвечать на этот вопрос, это конфиденциальная информация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: Беглый президент попросил о последнем слове - судья согласился

Источник: https://censor.net.ua/n3093860
 
 
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Ну, прямо, «заґадка вєка»...
Три КАМАЗа долларов...

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...роняя на бегу золотые батоны.
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А прикинь если скажет, что он официально оформил президентскую пенсию в нашем ПФ?
Сепаратистам, и предателям из лугандона мы же платим!
Периодически кто то из наших чинуш требует открыть отделение ПФ с кассой в лугандоне!
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Ну, прямо, «заґадка вєка»...
Три КАМАЗа долларов...

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- Книжки! Точно, он же книжки писал! Или раскраски... Но бабки точно есть!!!
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он ещё и 15 км в день в бассейне (который первый раз) при журналистах у видел как и дом который показывал.....
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Нобелівські лавреати заздрять його гонорарам
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он и ценности , и антиквариат и много ещё чего ценного....Главное вывез повариху......а свою "законную" в крым сослал.
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Да, крепко невзлюбил Крым Чивокуня...
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На те , которые у него Путлер пока ещё не отжал для Войны на Донбассе.
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хозяин пуйло - запретил давать информацию за что содержит сваво холопа "Это конфиденциальная информация": Адвокат Байдык не ответил, на какие деньги Янукович живет в Москве - Цензор.НЕТ 3170 "Это конфиденциальная информация": Адвокат Байдык не ответил, на какие деньги Янукович живет в Москве - Цензор.НЕТ 6043
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не... ну не может же янык на весь мир сказать, что он ради своей молодой жены и дитя,
по ночам.... вагоны разгружает... ну или...шапки...
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А прикинь если скажет, что он официально оформил президентскую пенсию в нашем ПФ?
Сепаратистам, и предателям из лугандона мы же платим!
Периодически кто то из наших чинуш требует открыть отделение ПФ с кассой в лугандоне!
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"Это конфиденциальная информация": Адвокат Байдык не ответил, на какие деньги Янукович живет в Москве.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это конфиденциальная информация": Адвокат Байдык не ответил, на какие деньги Янукович живет в Москве
 
 
 
 
 
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