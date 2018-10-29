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 Политика Украины
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 Волкер намерен посетить Украину в ноябре, но дата еще не определена

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер намерен посетить Украину в ноябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, уже в следующем месяце. Конкретная дата еще не определена, но я подыскиваю время в своем календаре", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Украину в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

Вместе с тем, Волкер отметил, что в настоящее время встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым нет в его графике: "Мы ведем диалог, переписку, чтобы обсудить наши позиции. Посмотрим, удастся ли нам договориться о встрече, которая была бы продуктивной".

Источник: https://censor.net.ua/n3093857
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно! Только излечиться должны украинцы от лаптеногих,что бы кацапы, даже и не думали об Украине и о рядовых украинцах!
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Украинцы, наконец, должны излечиваться от наивности, что любые дядя или тётя из Европы или из-за океана только и думают об интересах Украины и, тем более, рядовых украинцев...
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Украинцы, наконец, должны излечиваться от наивности, что любые дядя или тётя из Европы или из-за океана только и думают об интересах Украины и, тем более, рядовых украинцев...
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Все правильно! Только излечиться должны украинцы от лаптеногих,что бы кацапы, даже и не думали об Украине и о рядовых украинцах!
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Так, тут таварісчі, от як раз це і намагаються забалакати...
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А в першу чергу вони повинні «ізлєчіться» от фейка про мокшанських «мишебраттєв»...
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волкер должен быть доволен - цену на газ народу подняли..
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Единомышленник Гроси и Пэти по повышению цен на газ для украинцев...
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Однодумець, з Україною, по запроторенню козлорилих у стайню...

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Волкер намерен посетить Украину в ноябре, но дата еще не определена .
Как цену на газ повысят для электората, так сразу!, барыг отмазывать.(Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер)
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Нехай приїздить. Можливо пояснить якою повинна бути ціна на газ
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он уже обьяснил.....Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер
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кацап, лях, турок... тепер піндос ваш новий пан?
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Кому пендосы, а кому монголы. Каждому своё. Ты уже помолился своемy богу-Путину, еретик? Волкер має намір відвідати Україну в листопаді, але дати ще не визначено - Цензор.НЕТ 5420
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после приезда волкера останутся ножки да......

Волкер має намір відвідати Україну в листопаді, але дати ще не визначено - Цензор.НЕТ 7310
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер намерен посетить Украину в ноябре, но дата еще не определена
 
 
 
 
 
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