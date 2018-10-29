Волкер намерен посетить Украину в ноябре, но дата еще не определена .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, уже в следующем месяце. Конкретная дата еще не определена, но я подыскиваю время в своем календаре", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить Украину в ближайшее время.

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Вместе с тем, Волкер отметил, что в настоящее время встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым нет в его графике: "Мы ведем диалог, переписку, чтобы обсудить наши позиции. Посмотрим, удастся ли нам договориться о встрече, которая была бы продуктивной".