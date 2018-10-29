 Избитый в прямом эфире в День ВДВ российский пропагандист Развозжаев покончил с собой

В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев, которого многие помнят из-за конфликта с десантником в эфире ко дню ВДВ в РФ в прошлом году. Он оставил прощальную записку на своей странице "Вконтакте", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд-инфо".
"Сегодня утром в Москве обнаружено тело бывшего саратовского журналиста, 25-летнего корреспондента "НТВ" Никиты Развозжаева. Трагическую новость ИА "Взгляд-инфо" подтвердил директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров. Молодой человек выпал из окна 11-го этажа дома, где он снимал квартиру. На страничке погибшего в социальной сети "ВКонтакте" размещено прощальное письмо, адресованное родным и близким", - отмечает издание.
Напомним, российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ: "Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит!". Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса. Позже кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ: "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи". Позже мужчина, избивший российского пропагандиста, рассказал об инциденте в День ВДВ: "А что вам в этом не нравится?!"
...в рай - сказало Хуйло!
Задуматься.....
А если я акаунт х-ла или киселя в Контакте взломаю и напишу "раскаяние" и "прощальное" - они тоже "повыпадают" -?
Горе то какое.
Кроме одной - ты уже летишь из окна.»
Жалко, что этот дебил не дожил до суда на пропагондонами
Все мысли лишь о шпилях
ПРЫГАТЬ НАДА...
Зате зустрінеться із кобздоном і захерченко.
санитаров к нему - санитаров - и смирительных рубашек
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* «снимают с поездов в Нацгвардию»
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Украина заблокировала Крым, чтобы люди не увидели, как там хорошо
* Свидетельства режиссёра Говорухина о бандеровцах на Одесской киностудии в 1960-1970-х
* Рассказ Леонида Ярмольника о своей боевой юности во Львове и повешении некоего африканского студента на березах
* В детстве Кобзон прятался от «бандеровских банд» (в Славянске, Донецкой области)
* Слова дирижера Валерия Гергиева, что в Киеве запретили исполнять русскую музыку
* Уже мёртвые в момент взлёта пассажиры сбитого малайзийского авиалайнера - с другого малайзийского авиалайнера, пропавшего полугодом ранее
* Концлагерь, где содержат мариупольцев, симпатизирующих «партизанам», которых погнали на минное поле
* В магазине русскоговорящим гражданам Украины перестали продавать хлеб.
* Распыленный киевскими карателями над Славянском «гомовирус СПИДа» - не спрашивайте меня, что это такое
* На ул. Институтской хунта срубила все деревья (из-за дырок от пуль) чтоб уничтожить улики и доказательства своего причастия к расстрелу на Майдане
* Чемпионка-биатлонистка Пидгрушная участвует в АТО снайпером. Но целей ей не показывают, поэтому она стреляет по гражданскому населению, чтоб не потерять навык
* «Президент» Захарченко лично видел из Донецка, как украинский самолёт на высоте 10 км сбил малайзийский «Боинг»
* «Нянечка детского интерната», которую раздели солдаты и снимали на телефон. К счастью выжила и даже дала интервью НТВ
* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе
* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь
* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я лично придумать могу. Но я физически не в состоянии придумать актёров, которыми заменили население 120-тысячного города, «чтобы скрыть факт его истребления или перемещения куда-либо»!
* 1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов - свеженькое, буквально сегодняшнее
* На окраинах Краматорска работают передвижные крематории
* «Успешный немецко-швейцарский врач» с 15-ю клиниками по геронтологии, который привёз на майдан 500 тыс. евро для боевиков Правого сектора. От НТВ, «Россия-1? в это же время о его такой жизни и не знает
* Американцы собираются затопить весь Донбасс аммиаком, чтобы добывать сланцевый уголь
* Оккупация и зачистка Одессы нацистами Нацгвардии в конце декабря 2014 года. С польским и львовским акцентом, избиения девушек за русскую речь. Пропажи людей. «Всё напоминает фильмы про войну». «Люди в шоке», видимо, все оба…
* Инвалид, побитый «не до конца» 6 декабря 2014 г. Его остановили и заставили кричать: «Слава Украине!». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -
* Украинские диверсанты работают на территории России, в частности, в Грозном
* В Днепропетровске в центре города стоят нацеленные на Москву ракеты, установленные по личному приказу Коломойского
* США завезли в поликлиники страны 42 миллиона доз вакцины «Гердасил», которая приводит к бесплодию и всех женщин. На Юго-Востоке будут насильно колоть ею для стерилизации Донбасса (зачем туда аж 42 миллиона доз, интересно?) -
* Хунта прекратила поставку инсулина на Юго-Восток Украины! Тысячи больных сахарным диабетом обречены на тяжелейшие осложнения и на смерть
* Киевская хунта хочет загнать миллионы людей Юго-Востока в концлагеря. Платит Евросоюз. Первый канал -
* Кличко возил на Майдан боевые психостимуляторы армии США
* Одной беременной вырезали нерождённого ребёнка, чтобы съесть. А ей зашили туда живую кошку. Заканчивается восхитительным «А за злодИяния придется отвечать!»
* 12-летние дети (снова этот чудный возраст!) ходят по Донецку и кидают какие-то маячки, а потом по городу стреляют польские наемники из аэропорта. За каждый маячок платят очень дорого, поэтому бюджетники,которым не платят зарплату,тоже таким образом подрабатывают
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Русскоязычное строение костей челюсти -
* Украинские неонацисты поступают на службу в киевскую милицию. В актовом зале Главного управления МВД Украины по Киевской области чертова дюжина украинских неонацистов. На фоне милицейского знака своей страны они в едином порыве салютуют Адольфу Гитлеру
* Дмитрий Ярош пришел на заседание Верховной Рады с пулеметом MG-34
* Под Луганском бродячие собаки едят трупы погибших украинских военнослужащих, которые отказались хоронить местные жители? чтоб не прикасаться к фашистам
* В Харьков пришли 8 вагонов с трупами украинских карателей
* Доброволец Александр Санитаров - экс-преподаватель одного из московских вузов - в Новороссии закрыл грудью дуло танка, чем спас сослуживцев
* В Волновахе украинские солдаты ходят по городу и продают автоматы по 500 грн (около $35)
* Ежедневно в Мариуполе командование батальона «Азов» берёт из 107-й Приазовской женской исправительной колонии на ночь по 15-20 женщин до 35 лет. Заключенных военные увозят к себе на базу, насилуют, а утром возвращают в колонию еле живыми
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
* Тимошенко приказала одесскому губернатору в День Победы избить ветеранов войны (видео) -
* Одно из моих любимых: процесс присоединения Крыма к России ОБСЕ признан реституцией: возвращением законному владельцу его территории. За временную основу приняли статус Крыма на 28 июня 1914 года - начало Первой мировой войны. «Заявление» представителя Австрии Кристофа Ляйтлья, что следуя логике резолюции ОБСЕ Украине, как государству, необходимо самоликвидироваться в пользу России. Исключение - регион прежней Галиции, ранее входивший в состав Австро-Венгрии (Ивано-Франковская, Львовская и западная часть Тернопольской областей Украины)
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На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86%
а не отскочило...расплескалось синевой..
Да он в нём родился...
Прости господи за черствість - москалі самі винні, склади повзривали, нам патрони тре економити.
кремлёвским пропагандонам ВСЕМ брать пример и в кацапский "рай"(он же обычный ад) - готовить место для Хуйла