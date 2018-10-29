 "За пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью "Укринформу".
"Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже к 2020 году до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, что за пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - сказал премьер-министр.
Гройсман уверяет, что видит, как это может произойти, и понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка Президента и Верховной Рады.
В то же время он напомнил, что с 2005 года до 2013 года Украина взяла взаем почти 50 млрд долларов или 1 трлн 300 млрд гривень. При этом глава правительства подчеркнул, что средства будто получили, но страна не ощутила изменений к лучшему, и деньги разошлись, а обязательства остались.
"Поэтому я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение (относительно цены на газ. – Ред.), реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 млрд долларов. Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 млрд долл. Или, может, эти защитники обездоленных договорятся с Международным валютным фондом, с Европейским Союзом, со Всемирным банком о том, что это условие ликвидируется?", - отметил премьер-министр.
Кроме того, Гройсман заметил, что если говорить о варианте отказаться вообще от сотрудничества с международными финансовыми партнерами, то надо принимать во внимание и то, что Украина находится в условиях российской агрессии, что "соседи" ежедневно обстреливают наши территории, что они присутствуют на Донбассе и в Крыму. При таких обстоятельствах, по его мнению, ослабить государство путем банкротства недопустимо.
Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о внедрении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте следующего года.
ахуел ещё пять лет собираются барыжничать с петромалексеичем!!!
"Мы тоже уже начинаем уменьшать, а не наращивать наше благосостояние", - Народ
Весь экспорт будет принудительно изыматься в пользу кредиторов. Соответственно импорта не будет.
А вот тогда наступит писец всем.
Заплатил, а они изъяли
Если вас это удовлетворяет, то отрубите сейчас все это и посмотрите как оно.
Давно би вже борги погасили якби бажання було.
Или просто троллит за бабки, таких здесь не мало.
первое место среди беднейших стран Европы...
нам всё бы власть ругать да шельмовать
а есть ведь позитивные тенденции
сложнее, скажем, стало воровать...
ну... при такой-то конкуренции...
ПОПЕРЕДЬТЕ ТУНІСЦІВ ПРО ЖИДДЯ ПА НОВОМУ !!!Гонтарева будет выводить Тунис из кризиса
Гонтарева будет выводить Тунис из кризисаГонтарева консультирует центробанки разных стран мира по монетарной политике. Первый ее проект - Тунис.Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школой экономики.Об этом она рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, сообщает LIGA.net.
В качестве сотрудника Institute of Global Affairs Валерия Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики. Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.
"Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать на конференции по монетарной политике, - сказала Валерия Гонтарева. - Тунис - это пока мой первый проект".
Свою должность она описала как "fellow" - научный сотрудник.Она анонсировала презентацию своего стартапа Medikit уже 19 ноября.Параллельно Валерия Гонтарева готовит проект в сфере образования.В марте 2018 года Валерия Гонтарева выполнила свою «миссию» и окончательно ушла из Нацбанка, а Яков Смолий получил от парламента семилетний мандат доверия на продолжение реформирования банковского рынка.Читайте также: Гонтарева стала сотрудником Лондонской школы экономикиВ марте 2017 года экс-министр финансов Украины Наталия Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико...
После выплаты госдолг всегда уменьшается, но потом набегают проценты до следующей выплаты и проявляется истинная картина...
Кроме того мне нравится акцент на период с 2005 по 2013, только Гройсман забыл сказать, что это правительство взяло бабла на порядок больше, просто много бабла западные страны с учетом того, что у нас война, дали безвозвратной помощью, что естественно не увеличило госдолг. Но защипывать это в заслуги этому правительству думаю не стоит.
бабло то взяли, а что за него слелали может ВВП на душу населения вырос?!
Показывает всему миру - на примере Украины.