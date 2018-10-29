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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (527) внешний долг (39) Кабмин (10702) Гройсман (4386)

 "За пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что Украина уже начала сокращать долги и за пять лет сможет выйти на сильную экономику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью "Укринформу".

"Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже к 2020 году до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, что за пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - сказал премьер-министр.

Гройсман уверяет, что видит, как это может произойти, и понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка Президента и Верховной Рады.

В то же время он напомнил, что с 2005 года до 2013 года Украина взяла взаем почти 50 млрд долларов или 1 трлн 300 млрд гривень. При этом глава правительства подчеркнул, что средства будто получили, но страна не ощутила изменений к лучшему, и деньги разошлись, а обязательства остались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующие четыре года Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов, - Гройсман

"Поэтому я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение (относительно цены на газ. – Ред.), реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 млрд долларов. Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 млрд долл. Или, может, эти защитники обездоленных договорятся с Международным валютным фондом, с Европейским Союзом, со Всемирным банком о том, что это условие ликвидируется?", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невыплата долгов грозит Украине дефолтом, - Гройсман

Кроме того, Гройсман заметил, что если говорить о варианте отказаться вообще от сотрудничества с международными финансовыми партнерами, то надо принимать во внимание и то, что Украина находится в условиях российской агрессии, что "соседи" ежедневно обстреливают наши территории, что они присутствуют на Донбассе и в Крыму. При таких обстоятельствах, по его мнению, ослабить государство путем банкротства недопустимо.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о внедрении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте следующего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3093850
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги", - Гройсман
"Мы тоже уже начинаем уменьшать, а не наращивать наше благосостояние", - Народ
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ваши понятно, а государственные? "Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7812
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промышленность еле дышит, экономика на кредитах, народ уезжает, а в кабмине сплошной оптимизм! Молодцы.
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Недавно дефолтом грозился, а тут уже ) Шокобалаболы такие балаболы
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- Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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"В целом, уверен, что за пять лет мы можем выйти на сильную экономику"
ахуел ещё пять лет собираются барыжничать с петромалексеичем!!!
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пусть уменьшают дефицит бюджета не за счет народа, а за счет сокращения количества чиновников с 650тыс до 80тыс и за счет уменьшения зарплат чиновникам и запрета на бонусы до конца войны!
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Так він ще і диплом про закінчення університету "Барона Мюнхгаузена" отримав?
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"Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги", - Гройсман
"Мы тоже уже начинаем уменьшать, а не наращивать наше благосостояние", - Народ
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4.5 года они тихо, планомерно....а сейчас галопирующе и истерически на всех направлениях.
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да трусняку подгорает - видимо дело полная опа!!! "Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8575
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Мы же сказали НАШИ, а не Ваши ну те которые всех граждан Украины. Упыри бля присосались. Сейчас набирают кредитов как "сучка блох" все кому не лень, даже Нафтогаз свои фантики за 2 лярда американских рублей пытается под гарантии Украины втюхать....Перед побегом не на3.14здишься............
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І це триндить в умовах, коли він тиждень назад позичив 2 млрд.дол Євробондами(під 9%) і ще 3,5 млрд просить у МВФ?
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Утрчнення: - спецправа запозичення на 3,9 млрд доларів в еквіваленті
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юля только дефолт объявить может, других вариантов нет.
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На городе бузина а в Киеве дядько. Ну причем тут твоя Йуля?
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ну а кто рассказывает что тарифы понизит?
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Не слышал чтобы она такое обещала. Иначе бы я за нее проголосовал, особенно если бы она снизила налоги и сняла запрет на ввоз европейских б/у автомобилей.
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Какие БУ автомобили? после дефолта у тебя не будет зарплаты ВООБЩЕ
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Как не будет зарплаты? А что мне зарплату Гнойсман или Ахметов платит? "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7675
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Украинцы сейчас живут только блягодаря заначкам и гастарбайтерам которые завозят десятки миллиардов долларов в Украину в год, а не благодаря гнилой воровской власти которая толь отнимает ети деньги.
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А вот чиновникам и соеботам которые сосут кровь у народа сидя на шее придется реально плохо. "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7991
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каким надобыть ДИ ГИнератом чтоб отмазывать жирнорылых власте-падлюк?
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Да и что плохого при дефолте? Лично мне пох. Пускай волнуются олигофрены которые наворовали заводы и как они будут расчитываться с кредиторами.
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ничего, только долги никуда не денутся.
Весь экспорт будет принудительно изыматься в пользу кредиторов. Соответственно импорта не будет.
А вот тогда наступит писец всем.
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Ой как я переживаю за Косюка и Ахметова у которых будут изымать експорт "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2807 Даже наоборот, если они не смогут вывозить свои товары за бугор то вынуждены будут снизить цены для украинцев.
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придурок, а заправлЯть ты своу БУ из европы чем будешь?
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Изымать же будут експорт а не импорт топлива "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8364
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ну смотри. Чтобы был импорт - надо заплатить.
Заплатил, а они изъяли
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Изымает и ворует у народа власть. А иностранцы не дураки чтобы со своим потребителем товара разрывать отношения. Да и нет у другой страны возможности придти ко мне домой и что то изьять. По крайней мере не слышал я таких случаев"Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1924
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А вот заводики у Вальцмана и Ахметки с Косюком находящиеся за пределами Украины изымут как пить дать. Поетому олигофрены так рвут жопу чтобы избежать дефолта и не от того что за народ беспокоятся
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и мы не просто без какого-то там ифона сидеть будем, но без света, газа и тепла.
Если вас это удовлетворяет, то отрубите сейчас все это и посмотрите как оно.
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У нас внутреннее производство енергоносителей и полностью самообеспечены, даже на Рашку и в окупированный крым по бросовым ценам *излишки* продаем.
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Поетому Украина находится в преддефолтном состоянии и економика зависит от кредита МВФ? "Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6373
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огна находится в преддефолтном состоянии уже 5 лет. И рейтинг сейчас не самый худший - был и хуже.
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Был хуже? Не знаю. По мойму сейчас самая жопа. В 2014 и 2015 было намного легче и дешевле жить.
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то бЫла еще "инертность " экономики пАпередниклов....- а сейчас от пА-новому... "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6357
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промышленность еле дышит, экономика на кредитах, народ уезжает, а в кабмине сплошной оптимизм! Молодцы.
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А тот все с братьями Грим соревнуется.
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Винницкие антиНародные Сказки. Грося и Хозяин. Избранное.
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Лише на митниці мільярди лівих доларів.
Давно би вже борги погасили якби бажання було.
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Твоих 5 лет уже хватило на самую бедную страну Европы, а еще 5 и самая бедная мире станет! Уроды паганые!
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так потому и самая бедная что тарифы самые низкие.
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ДЕ ХТО Ты дурак?

Или просто троллит за бабки, таких здесь не мало. "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 9245
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Ага роскажи это Эмиратам и Саудовской Аравии какие они самые нищие в Азии добывая свою нефть и продавая из нее бензин едва ли не по 10 центов литр Они так нищенствуют что как только супертанкер с нефтью отчалил от причала с нефтью Так на счет каждого (включая грудных младенцев) Капнуло от четырехсот до тыс доларов А наша соевая ляшковня как только перекачала из подземных хранилищ милиард второй газа украинской добычи Так сразу же лохам тарифы на газ на 20% а себе офшоры в Панаме и на Каймановых о--ах Неубедительно пургу метешь соевый Твой куратор явно откровенный балбес и думаю бэхарь и наркоман
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Ну если вы якобы отдаете гигантские долги, то нахрена клянчите каких-то полтора миллиарда под мародерские тарифы? ПТУшник, посчитай сколько процентов составляют эти 1.5 миллиарда от волаемой тобой суммы в 50 миллиардов.
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За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
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а що , були в лідерах - рівня Норвегії, чи Люксембургу...
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***
нам всё бы власть ругать да шельмовать
а есть ведь позитивные тенденции
сложнее, скажем, стало воровать...
ну... при такой-то конкуренции...
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хРося , хЕний ты наш бАрыжно-бАзарный....- а расскажи как нам еще о той засекреченной - под грифом секретно Постанове , когда предшественница еРесько подписала Соглашение , при "амнистий" Украине выплат по займам 3-з лярдов зелени!!!!, сколько Украина будет вынуждена ВЫПЛАТИТЬ , если показатели ВВП станут свыше 3, 5 %...- это же ВЕЧНАЯ кабала , для еще неродившихся УКраинцев...- спасители хЕровы..
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Торговец трусами с Винницккого базара опять жжет...
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От пілять! А я вже третій місяць з кредитки вилізти не можу. А ще ж опалення не було...
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ТЕРМІНОВО !!! ХТО ЗНАЄ АРАБСЬКУ ...
ПОПЕРЕДЬТЕ ТУНІСЦІВ ПРО ЖИДДЯ ПА НОВОМУ !!!Гонтарева будет выводить Тунис из кризиса"Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3480
Гонтарева будет выводить Тунис из кризисаГонтарева консультирует центробанки разных стран мира по монетарной политике. Первый ее проект - Тунис.Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школой экономики.Об этом она рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, сообщает LIGA.net.

В качестве сотрудника Institute of Global Affairs Валерия Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики. Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.

"Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать на конференции по монетарной политике, - сказала Валерия Гонтарева. - Тунис - это пока мой первый проект".

Свою должность она описала как "fellow" - научный сотрудник.Она анонсировала презентацию своего стартапа Medikit уже 19 ноября.Параллельно Валерия Гонтарева готовит проект в сфере образования.В марте 2018 года Валерия Гонтарева выполнила свою «миссию» и окончательно ушла из Нацбанка, а Яков Смолий получил от парламента семилетний мандат доверия на продолжение реформирования банковского рынка.Читайте также: Гонтарева стала сотрудником Лондонской школы экономикиВ марте 2017 года экс-министр финансов Украины Наталия Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико...
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Боже спаси тунисцев Милостивый Аллах сниспошли этой кур......ве бешенство матки отягченное параличем и шезофренией Помилуй детей пустыни туарегов и мавров
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Долги перед украинцами вьі пока только наращиваете
"Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8656
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ВАТНЫЕ ПИДЕРАСТЫ набежали на ветку )))) ЗРАДА епта )))))))
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Один момент, Вова- с такой житухой, как сейчас, мы 5 лет точно не протянем!
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Я тоже по феншую, себе внушаю, у меня нет долгов, у меня нет долгов, все хорошо, все прекрасно и т.д и т.п. И знаете, так не плохо, жизнь началась в розовом цвете, настроение прекрасное, жизнь начала приобретать смысл, пока вчера в квартиру не вломились коллекторы и не отбили почки. "Ми вже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3519 .
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"УМЕНЬШЕНИЕ" ДОЛГОВ А-ЛЯ БАЛАБОЛКА ГРОЙСМАН__________________"Украина разместила еврооблигации на $2 миллиарда под 9-9,75% годовых"
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Как всегда пиздит!
После выплаты госдолг всегда уменьшается, но потом набегают проценты до следующей выплаты и проявляется истинная картина...
Кроме того мне нравится акцент на период с 2005 по 2013, только Гройсман забыл сказать, что это правительство взяло бабла на порядок больше, просто много бабла западные страны с учетом того, что у нас война, дали безвозвратной помощью, что естественно не увеличило госдолг. Но защипывать это в заслуги этому правительству думаю не стоит.
бабло то взяли, а что за него слелали может ВВП на душу населения вырос?!
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А шо они там курят? То гонтарева по гривне топталась, теперь эти... там, в кабмине, вменяемые остались, или уже ломка пошла...
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которая предусматривает его уменьшение уже к 2020 году.... лапшу вешает , до 2020 года гройсман уйдет , набрав денех полные карманы и плевав на все те слова которые он наговорил во время своего премьерства. И ему за это ничего не будет.
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Вийдеш, гнойся, вийдеш навіть раніше, вийдеш весь на лайно.
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Папередники-такие папередники. Да,грося? Трудно себе представить что он будет чесать в дальнейшем.
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шестая пятилетка завершается...осталось две, а Моисея нет и в помине...
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Гнойсман своими словами и делами наглядно показывает из-за чего возникает антисемитизм.
Показывает всему миру - на примере Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - Гройсман
 
 
 
 
 
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