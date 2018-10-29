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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2575) Гройсман (4386)

 Реформа "Нафтогаза" неизбежна: каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос, - Гройсман

Реформирование, разделение НАК "Нафтогаз" является обязательным требованием европейского законодательства для вхождения Украины в энергетическое сообщество Европейского Союза.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство - добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение - с другой. Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг", - отметил Гройсман.

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В то же время он подчеркнул, что против ликвидации "Нафтогаза" уже сегодня, и добавил, что прежде чем начинать делать изменения, должна быть выработана четкая модель.

"Каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос к специалистам и независимому наблюдательному совету. Когда они нам предложат успешную модель, будем рассматривать и принимать решение", - отметил глава правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093842
 
   
 Топ комментарии
 
Та вы шо? Так Вона ж об этом и говорила...
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Перевожу: Мы ищем способы как удовлетворить ЕС, но сохранить газовую монополию олигархов
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Неуч винницкий опять бредит. Ты Грося сейчас боишься слово вякнуть против Кобелева и Ко. И , кстати, когда это ты собрался Нафтогаз рехформировать? Вам после марта 2019 3.14здец шобле коррумпированной Блоку Патриотов Панамы и подельникам.
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Та вы шо? Так Вона ж об этом и говорила...
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Если Вона их всех не пересажает я ее точно уважать перестану )
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Ей уже пора ОТВЕТКУ всем предателям прихлебателям закатать.
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Модель разделения предусматривает премии? А то напашешься за голую зарплату, исполняя свои прямые обязательства, а по пару миллионов $ не поощрят...
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Украина - страна, где паразитам выплачивают премии... Большие премии… И дают ордена… к тому же…
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Прем'єр не має ставити питання, а давати на них ефективні рішення!
Цим він і має відрізнятися від "пересічних"...
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"Реформа "Нафтогаза" неизбежна: каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос,"
Мой сосед таким сомневающимся всегда помогал, показывал направление и словами пояснял: "Нах - это в ту сторону!"
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Сколько эта
паразитическая ничего не производящая структура разворовывает у страны?...
Причём не одноразово, а регулярно...
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"Мы пойдём другим путём"
Майже членін.
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Перевожу: Мы ищем способы как удовлетворить ЕС, но сохранить газовую монополию олигархов
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Думали замінете фсб на цру настане рай? Жити в колоніях завжди важко.
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Уже заменили? Тогда почему вижу вокруг всё то же КГБ?
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грося еще вводную из будки не получил,какую маржу устанавливать
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Это нужно было сделать еще три года назад, а лучше лет пятнадцать, и никто бы про этот газ и не вспоминал. Но у нас как всегда обицянки перед выборами, а потом тишина...
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Правильно. Любые выборы не последние. Сейчас выполнишь, а что потом обещать?
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Просто интересно: Они понимают что такое реформа и какие цели должны быть достигнуты в результате любой реформы?
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Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
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Грося - красава... И че я в тебя такой влюбленный....
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Да идти вам недолго осталось. До марта месяца. А потом, надо полагать встанете на лыжи.
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Неуч винницкий опять бредит. Ты Грося сейчас боишься слово вякнуть против Кобелева и Ко. И , кстати, когда это ты собрался Нафтогаз рехформировать? Вам после марта 2019 3.14здец шобле коррумпированной Блоку Патриотов Панамы и подельникам.
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азохэн вэй. шалом адейхам. он снова здесь он в бархатных штанах.
Раздел нахтогаза я так понимаю у оси это деребан бабла которое нафтогаз из народа вытянул?
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Приблизительно это имел ввиду Волкер, когда говорил, что рыночные цеены заствят наших казнокрадов шевелиться.
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Всё "реформируют" его и "реформируют", а ахметка на 74% за этот год стал богаче. Вы лучше свою формулу ограбления народа "Роттердам+" реформируйте. Пока народ вам в "Роттердам+++" не сделал.
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Ну раз про Ахметку так уже и о его "партнёре" по всем схемам .......Офшоренко-Малдивский как там себя чувствует?
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Та вам, Женя, из Брайтон Бич оно конечно виднее. Реформа "Нафтогазу" неминуча: яким конкретно шляхом ми підемо - це поки що питання, - Гройсман - Цензор.НЕТ 806

Дед ваш, при Хуго Шмайссере не сержантом РККА был? Реформа "Нафтогазу" неминуча: яким конкретно шляхом ми підемо - це поки що питання, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5482
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Хм, гражданин солдат...вам бы подлечится.......а если что не так так куда идти адрес вы знаете. Реформа "Нафтогазу" неминуча: яким конкретно шляхом ми підемо - це поки що питання, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9281
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Ага, только "реформировать" будете уже не вы. Реформа "Нафтогазу" неминуча: яким конкретно шляхом ми підемо - це поки що питання, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7633 После выборов Юля снесет к чертям эту коррупционную прокладку е чертовой матери. Как только с раши будет получен долг.
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Да, так и будет, вот чего они и боятся ее, какую борьбу выдвинули. Она за какое то время премьерства вернула Криворожсталь, убрала воровской Нафтогаз вместе с дружком путлера, фирташем.Правда пришли бандюки и поставили все обратно. Ющ скотина как только продали Криворожсталь прибрал к рукам деньги и съел Юлию, а на ее место постали такого же вора с "чистыми" руками как и сам
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Та вам, Женя, из Брайтон Бич оно конечно виднее. Реформа "Нафтогазу" неминуча: яким конкретно шляхом ми підемо - це поки що питання, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8648
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Неужли для этого нужно было ждать 4 года?
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Гнойник на теле
Украины должен быть, как можно скорее, ликвидирован...
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Ура! Теперь премии в 10 млн. $ будет получать вдвое больше "гениальных манагеров". Вот и средняя зарплата в результате вырастет...
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Разогнать,а боссов посадить с конфискацией
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ну яким - ви вже показали, от Коболєв боїться що його реформи й пркмії "оцінять" арештом всього майна, тому пішов шляхом "зубожілій мамі в США перевсти премію")))
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И кто еще хочет сказать, что это дерьмо кобЕлев патриот Украины, как и гонтарева, яресько, гитарист на железной дороге, и прочее ворье седящее в кабмине
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Таково требование Европейского Союза
Раз ЕС требует, значит Украине нужно ждать новых бед и жизнь украинцев станет еще дороже.

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Вьі пойдете на пожизненное с полной конфискацией. С Нафтогазом будут разбираться другие люди
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Значит снова будут грабить. В четыре руки. И будет два коболева. И вместо одной премии в несколько миллионов будет две. И в Америку маме переведут в два раза больше денег.

Введут абонплату за трубу. Потому что украинцы начали зверски экономить, и сверхприбыли у шоблы упали. Поэтому заставят платить за трубу, независимо от того потребляешь газ или нет.
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Нафтогаз точно реформируют - не даром же Коболев маме отправил всю свою типа премию, нажитую непосильным трудом!
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НУ что за идиоты.... Что за херню вы тут строчите?
Разделение добычи и транспортировки - необходимое условие создания цивилизованного рынка газа!
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В другой стране и с другим правительством. В Украине при действующей власти всё будет с точностью до наоборот.
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следом за чечетовым
а кобЫлев = здрыснет к маме Реформа "Нафтогазу" неминуча: яким конкретно шляхом ми підемо - це поки що питання, - Гройсман - Цензор.НЕТ 207
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа "Нафтогаза" неизбежна: каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос, - Гройсман
 
 
 
 
 
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