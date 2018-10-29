 Реформа "Нафтогаза" неизбежна: каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"В любом случае разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство - добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение - с другой. Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг", - отметил Гройсман.
В то же время он подчеркнул, что против ликвидации "Нафтогаза" уже сегодня, и добавил, что прежде чем начинать делать изменения, должна быть выработана четкая модель.
"Каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос к специалистам и независимому наблюдательному совету. Когда они нам предложат успешную модель, будем рассматривать и принимать решение", - отметил глава правительства.
Цим він і має відрізнятися від "пересічних"...
Мой сосед таким сомневающимся всегда помогал, показывал направление и словами пояснял: "Нах - это в ту сторону!"
паразитическая ничего не производящая структура разворовывает у страны?...
Причём не одноразово, а регулярно...
Майже членін.
Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
Раздел нахтогаза я так понимаю у оси это деребан бабла которое нафтогаз из народа вытянул?
Дед ваш, при Хуго Шмайссере не сержантом РККА был?
Украины должен быть, как можно скорее, ликвидирован...
Раз ЕС требует, значит Украине нужно ждать новых бед и жизнь украинцев станет еще дороже.
Введут абонплату за трубу. Потому что украинцы начали зверски экономить, и сверхприбыли у шоблы упали. Поэтому заставят платить за трубу, независимо от того потребляешь газ или нет.
Разделение добычи и транспортировки - необходимое условие создания цивилизованного рынка газа!
тот верит незная...
а кобЫлев = здрыснет к маме