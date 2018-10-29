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 Украинский моряк освобожден из плена пиратов, - Климкин

Похищенный в сентябре у побережья Нигерии украинский моряк, член экипажа швейцарского судна MV Glarus, освобожден.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в украинскую Одессу", - сообщил министр.

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Украинский моряк освобожден из плена пиратов, - Климкин 01

Напомним, в акватории Нигерийской залива 22 сентября произошло пиратское нападение на торговое судно MV Glarus с 19 членами экипажа, в том числе тремя гражданами Украины, в результате чего были захвачены 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093840
 
   
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Благодаря, конечно же, Климкину. Как тут не пиарнуться )
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А кому , тебе что ли тролль? Жаль ,что в заголовке нет фамилии Порошенко. От троллей было бы не продохнуть.
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Да какая разница. Главное, что человек домой вернулся.
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Ну и слава Богу! Добро пожаловать домой и ничему не удивляйся!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский моряк освобожден из плена пиратов, - Климкин
 
 
 
 
 
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