 Заложенный в бюджете на 2019 год курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/дол. абсолютно реален, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр рассказал в интервью "Укринформу".
"Абсолютно реальный. Именно поэтому его и заложили в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого", - сказал он, отвечая на вопрос о реальности курса, заложенного в проект госбюджета на 2019 года.
Напомним, ранее Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых
А когда Петя собирается делать курс не выше 10 грн за доллар, как он обещал перед выборами?
Пэтя всех прощает.....
Для чего же еще тогда нужны лохи...?
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
И жизненный опыт у меня ещё с обицянок - цяцянок Никиты Хрущёва.
А верю, не верю - это не ко мне. Это к Станиславскому.
✔ Лацио - Интер / ПРОГНОЗ И ОБЗОР МАТЧ НА ФУТБОЛ 29 ОКТЯБРЯ 2018/ Серия А - Тур 10
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Зрадофилы конечно усераются, но они усерались так и год назад, и два, и три...
Думаю 28.5 может еще долго держатся, год точно, потом к зиме 2019 тронем 29.5, но вряд ли больше. Всё зависит и от мировой экономики тоже. Многие национальные валюты жестко пострадали. Турецкая лира в этом году например.
"Стоит мужик на остановке. Подходит к нему педик и таким жеманным
голоском говорит:
- Мужик, трахни меня, 100 баксов дам.
- Ты чего, охуел? Пошел на хер отсюда, педрило сраное!
- Ну, мужик, трахни меня, 500 баксов дам.
- Ты чего, не понял? Вали отсюда!
- Да ладно тебе, мужик, трахни - полторы штуки дам.
Мужик подумал, что и деньги вроде немалые, да потом не он меня, а я его,
да и согласился. Зашли они в ближайший лесок, стал мужик педика натягивать,
а тот стоит и тащится:
- Вгоняй, вгоняй, вгоняй меня, в долги!"
Нафиг нам МВФ, если можно доходы в 2 раза увеличить!
Или шо грося , второй бюджет обламался? Договорился за долю малую?
Тотальный кашмар!!!
И я имею ввиду на руки, а не грязную. Так что от 5К 1К можешь сразу отнимать.
2. Для тих, у кого квартплата 1/3 зарплати є субсидія. І не кажіть, що її нереально отримати, я батькам оформляти помагав. Ми навіть не ходили по кабінетах. а поштою відправили всі документи. Тим, хто дійсно потребує, субсидію дають у 90% випадків. Принаймні, в Києві так.
3. 1500 грн уже давно не можуть бути 1/2 зарплати, бо мінімалка 3700. Мінімалку навіть двірники вже не отримують зараз.
Про субсидию я не готов дискутировать - не сталкивался с ней последний год. Знаю только то, что очень много вкрай охуевших людей с нормальными доходами, которые проворачивают нехилые махинации (вроде развода и выписки) ещё и ради субсидии.
https://www.work.ua/ua/jobs/3111746/
https://www.work.ua/ua/jobs/3357099/
а если двущка
конституцию вписать курс гривны...
От вам і результат економічної політики, де курс долара встановлював не ринок, а уряд...
Есть ,кстати, подозрение, что некрашеные приходят потому, что так удобнее - не повреждается при транспортировке краска. Скорее всего это штатная практика при отверточной.