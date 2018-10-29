 Заложенный в бюджете на 2019 год курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/дол. абсолютно реален, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр рассказал в интервью "Укринформу".

"Абсолютно реальный. Именно поэтому его и заложили в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого", - сказал он, отвечая на вопрос о реальности курса, заложенного в проект госбюджета на 2019 года.

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Напомним, ранее Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых