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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (602) гривня (1766) доллар (1508) Гройсман (4386)

 Заложенный в бюджете на 2019 год курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/дол. абсолютно реален, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает реальным курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/доллар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр рассказал в интервью "Укринформу".

"Абсолютно реальный. Именно поэтому его и заложили в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого", - сказал он, отвечая на вопрос о реальности курса, заложенного в проект госбюджета на 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НБУ спрогнозировали курс гривни на конец года - 28,5 грн за доллар США

Напомним, ранее Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых

Источник: https://censor.net.ua/n3093838
 
   
 Топ комментарии
 
А еще я верю в гномиков, эльфов, Деда Мороза и беспрецедентный рост благосостояния народа!
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Доллар почти за 30 - вот это покращення, мля.
А когда Петя собирается делать курс не выше 10 грн за доллар, как он обещал перед выборами? Заложенный в бюджете на 2019 год курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/дол. абсолютно реален, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1959
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он надеется воровать и дальше Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5958
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Доллар почти за 30 - вот это покращення, мля.
А когда Петя собирается делать курс не выше 10 грн за доллар, как он обещал перед выборами? Заложенный в бюджете на 2019 год курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/дол. абсолютно реален, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1959
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Alex Rozhenko - по 10?

Пэтя всех прощает..... Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2529
Для чего же еще тогда нужны лохи...?
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
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Мюнхгаузен: Итак, господа, я пригласил вас, чтоб сообщить вам пренеприятнейшее известие. Чёрт возьми, отличная фраза для начала пьесы. Надо будет кому-нибудь предложить.(с)
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Петя же признался, что если бы он тогда сказал правду то его бы не выбрали. Сам подумай где бы был сейчас Петро Бляхэр если бы в 2014 году он сказал что подымет цены и налоги в 10 раз и растянет АТО на неопределенный срок.
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А еще я верю в гномиков, эльфов, Деда Мороза и беспрецедентный рост благосостояния народа!
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А как же! Вот только должность канцлера всенепременнейше надо ввести.
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Кроме фотожаб аргументы есть? Вот петя с пуйлом торгует себе, как не в чем не бывало
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есть - всех кто на нее на выборах последних работали - кинула))))))))
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ты от тута пишешь за нее - будь аккуратным - деньги бери вперед - житейский совет
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Ну понятно, деньги ты уже взял, но походу не от нее
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ну вот почему люди такие неблагодарные ? пытаешься человеку помочь ,можно сказать ,глаза открываю ,а он как наркоман или зомби какой то ,хотя есть версия - озвучу - последователи юли мужского поля это - любители женского доминирования - не ну каждому свое конечно)))))))))))
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Как же ты открываешь, если кроме балабольства ничего не озвучиваешь? )))
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а ты раздел 21. Нова енергетична політика внимательно почитай. Проблема и угроза описана правильно, а путь решения "0" бла,бла,бла. и поймешь при чем хуйло. О плагиате и прочих бреднях -молчу, это не "новый курс" , а понты с целью попробовать в очередной раз запрыгнуть на престол.Кстати расчет,что уж именно читать, то што наваяли . львиная доля избирателей точно не будет. А с плагиатом вообще не кошерно получилосьhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193855/
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та ты шо - везуха тебе - хотя если от стаять в Канаде очередь ,ну или в Амстердаме в кафе забежать ,то и не в то поверишь))))
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Грося кричав, що покаже, як треба керувати, а показв, як не треба ) Навіть Азірова переплюнув. Хоча папердники у них однакові
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Просто Вы - пессимист и не верите в "потужные реформы".
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Да я один из последних романтиков города Киев. Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7113

И жизненный опыт у меня ещё с обицянок - цяцянок Никиты Хрущёва. Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1975

А верю, не верю - это не ко мне. Это к Станиславскому. Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8831
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слышь, а в Бразилии, своего пиночета выбрали))))
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ему папа не дает - он же католик ,а не протестант какой то))))))
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А с чего папе ему давать? Он, папа, что женщина? Тогда это не папа, а мама. Х..ло в этом вопросе дока.
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https://www.youtube.com/watch?v=ALwgJS7INj0

✔ Лацио - Интер / ПРОГНОЗ И ОБЗОР МАТЧ НА ФУТБОЛ 29 ОКТЯБРЯ 2018/ Серия А - Тур 10
217 просмотров
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Не так страшен курс, как его внезапные колебания.
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Конечно курс доллара у этих барыг в 29.6 реален если фактический курс доллара в Украине не превышает 12 гривень. Народ, не забывайте, что у власти коррупционеры и казнокрады, жулики и барыги, взрощённые на коррупции и казнокрадстве, поэтому не ведитесь на их лапшу, ибо поверить циничному барыге - себя обмануть.
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так вот кого задержали пограничники)))
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30 гр реален?А если он нереален, то гройсман мине компенсирует разницу из своего кармана? Или скажет, так получилось. Пора вводить уголовную отвественность за невыполненные пустые обещания. Тогда можт после посадки лет на пять этих премьеров , они станут работать и не обещать невыполнимого.
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а где так - а - а как думаешь Трампа посядют потом?
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Не а. Там экономика сильная. Вытянет .
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вы порохоботы можете и 100 дать - как лучшкю банкиршу отловите
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Це не я сказав, а зрадобот. До речі, у тебе є докази що я порохобот?Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 672
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Я думаю будет даже меньше.
Зрадофилы конечно усераются, но они усерались так и год назад, и два, и три...
Думаю 28.5 может еще долго держатся, год точно, потом к зиме 2019 тронем 29.5, но вряд ли больше. Всё зависит и от мировой экономики тоже. Многие национальные валюты жестко пострадали. Турецкая лира в этом году например.
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"Зрадафилы" почти во всем правы в итоге оказываются, причём с запасом - реальность ещё хуже по факту. Не правы они оказались только с курсом, но, возможно, это до поры. Ибо если посмотреть последние займы нашего правительства на внутреннем рынке, закрадываются подозрения на агонию экономики.
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Отнять у человека надежду никто не в силах. Реальных шансов у него на это нет.
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Какой же ты красивый, Грося... я бы тебя.. но чтобы доллары в зубах держал... Хотя... Не очень красивый.
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Шо то у меня ассоциация с анекдотом
"Стоит мужик на остановке. Подходит к нему педик и таким жеманным
голоском говорит:
- Мужик, трахни меня, 100 баксов дам.
- Ты чего, охуел? Пошел на хер отсюда, педрило сраное!
- Ну, мужик, трахни меня, 500 баксов дам.
- Ты чего, не понял? Вали отсюда!
- Да ладно тебе, мужик, трахни - полторы штуки дам.
Мужик подумал, что и деньги вроде немалые, да потом не он меня, а я его,
да и согласился. Зашли они в ближайший лесок, стал мужик педика натягивать,
а тот стоит и тащится:
- Вгоняй, вгоняй, вгоняй меня, в долги!"
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Справедливости ради курс в 2018 большую часть года реально ниже, чем закладывали в бюджет. Планировали 29-30, по факту 26-28. Может в конце года будет 29. Некоторые частные крупные компании закладывают при своём бюджетировании 2019 курс 30. Так что скорее всего примерно так и будет. Если не случится дефолт, бугага.
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Судя по легкомысленной реакции, тебе дефолт представляется чем то несущественным. Это не так. Очень сильно не так.
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Та який дефолт? з МВФ от знову дружим. Зря ціну на газ піднімали, чи шо?)
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мвф не в курсе что приказал поднимать цену Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 188
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До речі да, вимоги МВФ формуються по-іншому: вони кажуть, що треба щоб не були збитковими Нафтогаз і пенсійний фонд. А наші розуміють, що треба піднімати ціну на газ і пенсійний вік, хоча є і інший варіант - ПЕРЕСТАТИ КРАСТИ!
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Вообще то кто то говорил, что на таможне 2 бюджет!
Нафиг нам МВФ, если можно доходы в 2 раза увеличить!
Или шо грося , второй бюджет обламался? Договорился за долю малую?
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Ну до речі, в 2005 Катеринчук за рахунок таможні і збільшив надходження в бюджет у 2 рази. Причому усього за 3 місяці. Можуть же, якщо захочуть!
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Может никаких мвф'ов не хватить. Выплаты - лошадиные, а недобор бюджета уже вылезает огромный. А еще даже не 19 год. Даже с учетом того, что цену на гад поднимут еще 2-3 раза и 1-2 раза подниму цену на электроэнергию, лично я вполне допускаю дефолт. У 70-80% населения (меня в том числе тупо нет денег).
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Ой, да ладно, я за 1-кімнатну минулої зими платив МАКСИМУМ 1300-1400 грн. Це з опаленням, світлом, водою, але без інтернету... Це хіба гроші??? Ну навіть якщо зросте на 20-30% - це не критично.
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Для тебя это может и не деньги, но для большинства населения в регионах это 1/3 зарплаты. А есть немало людей у кого это 1/2 зарплаты. На официальный средний заработок можешь не смотреть - к реальности он имеет мало отношения, а медианный заработок большинства никто не публикует по известной причине. По той же, по которой никто не публикует официальную численность населения.
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Да, народ, народ нищает! Ездит на евробляхах, зарплата в конвертах, получают как нищие субсидии на 3-хкомнатную и сдаёт её по 300 дол/мес.
Тотальный кашмар!!!
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Желаю тебе пожить на 120-170 дол зарплаты годик в текущих условиях, как большинство. Это выбило бы из тебя не только волю к жизни, но и весь твой натужный сарказм.
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Дык у меня реально зарплата 200 дол. Так что если бы не всякое там туда-сюда - было бы сутужно.
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Яка більшість? Мінімалка зараз 135 баксів і її навіть медсестра вже не отримує. У регіонах так, більшість зп - 5000-6000 грн. Так, це дуже мало, тому і їдуть на заробітки. Але це не мінімалка. Мінімальну зарплату у переважній більшості випадків зараз отримують ті, хто решту отримує в конверті.
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Я не согласен про "преимущественное большинство". Да, в конвертах получают много, но,как по мне - 50/50. Спорить я не готов, тут у меня мало информации.
И я имею ввиду на руки, а не грязную. Так что от 5К 1К можешь сразу отнимать.
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1. В мене невелика зарплата - на рівні офіційної середньої по Києву, у дружини плюс-мінус також.. У батьків двушка, в них 2 з копійками взимку мало б бути, але в них субсидія, бо пенсіонери... Так платять 300.

2. Для тих, у кого квартплата 1/3 зарплати є субсидія. І не кажіть, що її нереально отримати, я батькам оформляти помагав. Ми навіть не ходили по кабінетах. а поштою відправили всі документи. Тим, хто дійсно потребує, субсидію дають у 90% випадків. Принаймні, в Києві так.

3. 1500 грн уже давно не можуть бути 1/2 зарплати, бо мінімалка 3700. Мінімалку навіть двірники вже не отримують зараз.
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Над другим стоит подумать - а есть РЕАЛЬНО те, кто работает ежедневно за 3700 мес без барашка в бумажке?
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Вот и я про этих нисчасных страдальцев!
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Я про чистый заработок. Дворники на обслуживании одного большого дома, получают 800-1200 грн. (причём скорее всего грязными), чисто случайно недавно подслушал. И если ты думаешь, что у них получается обслуживать десяток домов и купаться в деньгах..подумай еще раз.
Про субсидию я не готов дискутировать - не сталкивался с ней последний год. Знаю только то, что очень много вкрай охуевших людей с нормальными доходами, которые проворачивают нехилые махинации (вроде развода и выписки) ещё и ради субсидии.
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Ось вакансії двірника і прибиральниці в дитсадок. Так, мало, але не 1200 грн.

https://www.work.ua/ua/jobs/3111746/
https://www.work.ua/ua/jobs/3357099/
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И? Ты сам же мои слова подтвердил. Там полная занятость, если ты не заметил.
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Але не 1200 грн і навіть не мінімалка 3700 ... Мова про це йде... Я вже мовчу про те, що навіть у МакДональдсі на НЕПОВНИЙ робочий день зараз 5-6 тис. платять.
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каму как - 1500 за однущку
а если двущка Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4777
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Надо в
конституцию вписать курс гривны...
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Щоб як при совку було - 63 коп. за бакс? Так тоді і дефіцит буде, як при совку...
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3/4 фабрик Рошена збудовано при совку.
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Ага, а ще при совку випускали горбаті запорожці по 3300 рублів. Якщо перевести це в бакси по курсу 63 копійки, то виходить 5200 баксів. Так от, найкрутіший Форд Мустанг у США у той час коштував 4500 баксів - це з кондиціонером, коробкою-автоматом і двигуном на 350 кінських сил.

От вам і результат економічної політики, де курс долара встановлював не ринок, а уряд...
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При ваших Україна не виробляє навіть горбатих. Нуль.
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У сусіда джип Шкода Кодяк 2018 року випуску. Під капотом - зроблено в Україні, підприємство Єврокар у Закарпатській обл.
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Викруткова збірка 2-4 тис. автомобілів на рік. Не смішно?
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Краще так збирати НОРМАЛЬНІ сучасні машини, ніж Запорожці (Лади, Волги, Москвічі) по повному циклу...
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Это отвёрточная сборка для оптимизации расходов, к реальному автопроизводству имеет очень отдалённое отношение.
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Ну взагалі-то погуглив, в них навіть цех фарбування кузовів є...
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О, тогда да Закладений у бюджеті на 2019 рік курс гривні до долара на рівні 29,4 грн/дол. є абсолютно реальним, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2701.
Есть ,кстати, подозрение, что некрашеные приходят потому, что так удобнее - не повреждается при транспортировке краска. Скорее всего это штатная практика при отверточной.
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вот это достижение -может тетю Гросю на Нобелевскую выдвеним
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Грося! Зайди в ЖЭК, может дворником возьмут. Как премьер - ты никакой. Обваливать гривну любой алкаш сумеет... а вот укрепить!... тут мозги нужны, а у тебя и твоей команды их нет.
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Во Василич даёт! Прям тут же Гросю разаблачил!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаложенный в бюджете на 2019 год курс гривни к доллару на уровне 29,4 грн/дол. абсолютно реален, - Гройсман
 
 
 
 
 
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