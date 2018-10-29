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 В течение недели на пожарах погибли 37 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 22.10 по 28.10 на пожарах погибли 37 человек, на водных объектах - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы ГСЧС.

В течение недели возник 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 3 человека.

С начала недели зарегистрированы 1 тыс. 562 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 56 человек.

Ликвидирован 1 тыс. 141 пожар, спасено на пожарах 47 человек и не допущено уничтожение огнем 429 зданий и 57 ед. техники. На пожарах погибли 37 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 414 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 294 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожены 1 тыс. 219 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 13 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3093835
 
 
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горілка вбиває більше людей ніж війна!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели на пожарах погибли 37 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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