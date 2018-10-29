 Беспилотник зафиксировал БТР, БМП, БРДМ и комплекс радиоразведки "Торн" наемников РФ вблизи Луганска, - ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал военную технику боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил шесть боевых бронированных машин (предположительно, типа БМП) возле н. п. Бурчак-Михайловка (14 км к востоку от Луганска, - ред.), два бронетранспортера (один МТ-ЛБ и один типа БТР) и один БРДМ-2 в Луганске", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, две боевые бронированные машины (предположительно, типа БТР) и комплекс радиоразведки "Торн" на грузовике КамАЗ находились вблизи Хорошего.