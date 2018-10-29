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 Беспилотник зафиксировал БТР, БМП, БРДМ и комплекс радиоразведки "Торн" наемников РФ вблизи Луганска, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, террористы разместили технику недалеко от областного центра.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал военную технику боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил шесть боевых бронированных машин (предположительно, типа БМП) возле н. п. Бурчак-Михайловка (14 км к востоку от Луганска, - ред.), два бронетранспортера (один МТ-ЛБ и один типа БТР) и один БРДМ-2 в Луганске", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, две боевые бронированные машины (предположительно, типа БТР) и комплекс радиоразведки "Торн" на грузовике КамАЗ находились вблизи Хорошего.

Источник: https://censor.net.ua/n3093834
 
 
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Брехня! Хуг сказал что ИХТАМНЕТ, и по путлеровски что форму РФ можно купить в любом магазине. Ублюдок ватный.......
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Это ОБСцЕ еще на старте показало шо из говна слеплено, на свадьбе у сепаров гуляли тогда вроде
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30% "типа бывших" раша охфицеров, и на финансовой игле у рашки.
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Именно по этому их мнение = 0. Даже если 0,5% ваты
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Брехня. Русофобы. Где Ваши докозательства ?
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Да поХУГу всё это. Ведь войск российских в Донбассе нет.
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http://rusjev.net/2018/10/28/rossiyskie-podlodki-okazalis-otlichno-vidimyi-dlya-ssha-na-lyuboy-glubine-v-realnom-vremeni/
Российские подлодки оказались отлично видимы для США на любой глубине в реальном времени
То, что секретные маршруты стратегических российских атомных подводных лодок, для США вовсе не секретны, выяснилось в ходе недавних учений в Баренцевом море. По сути это означает, что, в случае начала глобального конфликта, вся морская часть российской «ядерной триады» может быть ликвидирована точечными ракетными ударами практически мгновенно: АПЛ даже не успеют перевести в боевое положение.

- Офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля «Орион» на карту расположения наших АПЛ в ходе учений, - пишет журналист «ВПК» Максим Климов. - И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших подлодок. То есть он их даже не искал, а всегда направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на нашу АПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотник зафиксировал БТР, БМП, БРДМ и комплекс радиоразведки "Торн" наемников РФ вблизи Луганска, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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