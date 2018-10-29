 Беспилотник зафиксировал БТР, БМП, БРДМ и комплекс радиоразведки "Торн" наемников РФ вблизи Луганска, - ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал военную технику боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил шесть боевых бронированных машин (предположительно, типа БМП) возле н. п. Бурчак-Михайловка (14 км к востоку от Луганска, - ред.), два бронетранспортера (один МТ-ЛБ и один типа БТР) и один БРДМ-2 в Луганске", - отметили в пресс-службе.
По данным ОБСЕ, две боевые бронированные машины (предположительно, типа БТР) и комплекс радиоразведки "Торн" на грузовике КамАЗ находились вблизи Хорошего.
Российские подлодки оказались отлично видимы для США на любой глубине в реальном времени
То, что секретные маршруты стратегических российских атомных подводных лодок, для США вовсе не секретны, выяснилось в ходе недавних учений в Баренцевом море. По сути это означает, что, в случае начала глобального конфликта, вся морская часть российской «ядерной триады» может быть ликвидирована точечными ракетными ударами практически мгновенно: АПЛ даже не успеют перевести в боевое положение.
- Офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля «Орион» на карту расположения наших АПЛ в ходе учений, - пишет журналист «ВПК» Максим Климов. - И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших подлодок. То есть он их даже не искал, а всегда направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на нашу АПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей.