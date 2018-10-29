 "Я считаю, что все правление Кучмы было системным преступлением": Михаил Бродский в авторской программе Юрия Бутусова "Вчинки". ВИДЕО

Хотите узнать новую версию убийства Гонгадзе и похищения Подольского? Кто утверждает, что будто-то одновременно финансировал Гонгадзе, Подольского, а впоследствии майора Мельниченко и Юрия Луценко - нынешнего генерального прокурора? Кто сейчас выбивает из Пинчука 50 миллионов долларов? Почему Генеральная прокуратура открыла дело не против Кучмы, а против майора Мельниченко? Как Кучму спасают от суда?

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Бизнесмен Михаил Бродский стал личным врагом президента Кучмы из-за статьи в "Киевских ведомостях" о сносе дома, который закрывал вид из окна президентской квартиры на Десятинной. Кучма дал приказ уничтожить бизнес Бродского министру внутренних дел Юрию Кравченко. Бродский чудом спасся благодаря киевлянам, которые избрали его на выборах в Верховную Раду, и финансировал некоторых журналистов, в том числе Гонгадзе, и некоторых правозащитников, в том числе институт, где работал Подольский. Кучма и Кравченко могли целенаправленно бить по тем, кто был с Бродским связан. Ведь Бродский тоже фигурирует в записях.