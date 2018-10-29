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 Политика Украины
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Все про:Бродский (401) Гонгадзе (712) Кучма (1707) Подольский (16) Бутусов Юрий (1529)

 "Я считаю, что все правление Кучмы было системным преступлением": Михаил Бродский в авторской программе Юрия Бутусова "Вчинки". ВИДЕО

Михаил Бродский в новом проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки" рассказал о Георгии Гонгадзе, об убийстве журналиста и его расследовании, а также о других преступлениях команды второго президента Украины Леонида Кучмы.

Хотите узнать новую версию убийства Гонгадзе и похищения Подольского? Кто утверждает, что будто-то одновременно финансировал Гонгадзе, Подольского, а впоследствии майора Мельниченко и Юрия Луценко - нынешнего генерального прокурора? Кто сейчас выбивает из Пинчука 50 миллионов долларов? Почему Генеральная прокуратура открыла дело не против Кучмы, а против майора Мельниченко? Как Кучму спасают от суда?

Смотрите об этом в авторском проекте Юрия Бутусова "Вчинки".

Бизнесмен Михаил Бродский стал личным врагом президента Кучмы из-за статьи в "Киевских ведомостях" о сносе дома, который закрывал вид из окна президентской квартиры на Десятинной. Кучма дал приказ уничтожить бизнес Бродского министру внутренних дел Юрию Кравченко. Бродский чудом спасся благодаря киевлянам, которые избрали его на выборах в Верховную Раду, и финансировал некоторых журналистов, в том числе Гонгадзе, и некоторых правозащитников, в том числе институт, где работал Подольский. Кучма и Кравченко могли целенаправленно бить по тем, кто был с Бродским связан. Ведь Бродский тоже фигурирует в записях.

Источник: https://censor.net.ua/n3093829
 
 
 Топ комментарии
 
ооо...
еще один нимб вспыхнул...и ангельские крылья затрепетали... собачим хвостом
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- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(с)
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Может быть. Но тогда ликвидировали рэкет, был рост экономики 13% и жили по принципу: нашел пчть рублей, три возьми два оставь. Нынешние же гребут все и что нашел и что не нашел.
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- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(с)
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Только не Мише об этом говорить, который потом служил Януковичу.
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З березня 2010 до жовтня 2014 - голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.
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Преступник рассуждает о преступниках
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и Бридкий урка и все презы без исключения урки
но если кучмарь воровал только газ то нынешний стрижет все подряд
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Какое ещё "только газ"? Главная "заслуга" Кучмы - он построил мафиозную вертикаль власти. С собой во главе.
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Кучма пахан и родитель украинского Олигархата. Хотя плюсы в экономике конечно же были.
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Достойное начало... достойный выбор собеседника...
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сильный мужик. Когда был главой Держкомпидприемництва - сильно предпринимателям помго. Спасибо ему.
Смелый мужик.
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А кто его назначил? Напомни-ка, порохобот
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Когда- то все слушали Бродского, только до тех пор, пока он не стал служить Яныку.
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Может быть. Но тогда ликвидировали рэкет, был рост экономики 13% и жили по принципу: нашел пчть рублей, три возьми два оставь. Нынешние же гребут все и что нашел и что не нашел.
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Ще в 90-х Левко Лук"яненко сказав що Чучма злочинець і його потрібно судити, за що його і запротирили послом до Канади (якщо не помиляюсь), щоб не заважав.
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Щоб не заважав разворовать богатую страну, которой была Украина при развале совка.
И можно сделать выводы сегодня, что Украиной все годы правили бездари и воры
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Вчорашні камуністи/камсамольці з подвійною мораллю іншими і не могли бути.
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Справжній патріот і там не давав спокою рускоязичнім мальчікам, що служили в консульстві України.
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ооо...
еще один нимб вспыхнул...и ангельские крылья затрепетали... собачим хвостом
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Говорят, что Бродский - порядочный человек. Еще он киевлянин и за кинв переживает.
Только ему нельзя идти в большую политику- он , как Саакашвили, спонтанный . А в политике должна быть уравновешенная выдержка. А вот для Киева он мог бы сделать много ( только не в мэры) в касестве какого нибудь попечительского совета . Мне так кажется.
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Говорят, что в москве кур доят.

https://antikor.com.ua/articles/103291-mihail_brodskij__professionaljnyj_kidala
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Я не специалист в банковском деле, но писали , что Бродский рассчитался со всеми из банка Денди. Это было давно.
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И это говорит профессиональный кидала. Миша, вы таки поц.
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а ведь он прав на все 100% - нынешнее правления петра алексеевича порошенко - это рай по сравнению с предыдущим дилетатантизмом, жить стало лучше и веселей
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Було огидно,але прослухала до кінця.Чомусь пригадались Оніщенко і Червоненко.
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Правда в словах Бродского есть. Но нужно уточнить, что такие как он, новоиспеченные олигархи - соучастники преступлений Кучмы, поскольку сообща разворовывали народное добро.
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этот "мученик" решил снова в депутаты пролезть под шумок?
чучма мразь, бандит и вор, это бесспорно. но этот клиент ничем не лучше.
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Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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зараз Міша Бродський, хазяїн промацковської інфопомийки "Обозріватіль" (не оглядач!) та зробивший свій капітал при Кучмі, заробить собі репутацію борця з кучмізмом, еге
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сколько веревочке не виться....Очень бы хотелось что б в стране была ответственность и закон не только для грузчиков.Этого не было и тогда нет и сейчас-фактов куча а без этого все жертвы лучших сынов и дочерей Украины ....Мое мнение :киевская властная помойка травит страну не меньше донбаса
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Бродский, по его словам, финансировал оппозиционеров к Кучме всех мастей.
В том числе и журналистов.
Вопрос: почему по приказу Кучмы убили Гонгадзе, а не мозговой и финансовй центр всего антикучмовского движения самого Бродского?


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И не стыдно такое говно на сайт тащить? Еще бы рассуждения Азирова, напечалали.
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Правду каже, пан Бродський. Тільки він (Бродський) після "кучми" вийшов у великі плюси. Також "заробив" непогано.
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"Кучма дал приказ уничтожить бизнес Бродского министру внутренних дел Юрию Кравченко. Бродский чудом спасся благодаря киевлянам, которые избрали его на выборах в Верховную Раду,Источник: https://censor.net.ua/n3093829"

Ладно, депутата посадить затруднительно, но кто мешал прихлопнуть бизнес? Всего то делов - заставить платить налоги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я считаю, что все правление Кучмы было системным преступлением": Михаил Бродский в авторской программе Юрия Бутусова "Вчинки". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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