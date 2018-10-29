EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2700  12
Материалы по теме:
Все про:суд (21458) Янукович (30369) Ромалийская Ирина (383)

 Суд над Януковичем: Беглый президент попросил о последнем слове - судья согласился

Обвиняемый в государственной измене беглый экс-президент Виктор Янукович просит суд дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, об этом сообщил адвокат Александр Байдык, который вернулся из Москвы, где, по его словам, встречался с Януковичем

Адвокат заявил, что сам экс-президент просит дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом, а также дать закончить дебаты Байдыку, речь которого после встречи увеличилась.

На это судья Владислав Девятко ответил следующее: "Теперь о ваших заявлениях о том, что якобы суд не дает Януковичу выступить. Суд всегда давал возможность участвовать Януковичу! ...

Суд никуда не спешил никогда, да и слышали о спешке лишь от адвокатов! И никакого давления нет. В дебатах обвиняемый выступает перед адвокатам. Но суд даст возможность обвиняемому выступить с последним словом".

Текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева

Полный текст стенограммы судебного заседания 26 октября можно прочитать тут.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочестьтут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановилназначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников,который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показаниядалиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последнимидавали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством былпредоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киеваудовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной изменеМаксима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3093828
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь после последнего слова его пристрелят?
 показать весь комментарий
 
-Подсудимый ваше последнее слово.
-АПЧХЫ!!!
-Будьте сдоровы!И так оглашается смертный приговор...
 показать весь комментарий
 
Витя в твоем случае похороны беглого перезидента и предателя Януковича который умер от внезапной остановки сердца - оптимальный вариант... Суд над Януковичем: Беглый президент попросил о последнем слове - судья согласился - Цензор.НЕТ 1772
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь после последнего слова его пристрелят?
 показать весь комментарий
 
 
"внезапно" умрёт "от ураганного ракового инфаркта"...
 показать весь комментарий
 
Витя в твоем случае похороны беглого перезидента и предателя Януковича который умер от внезапной остановки сердца - оптимальный вариант... Суд над Януковичем: Беглый президент попросил о последнем слове - судья согласился - Цензор.НЕТ 1772
 показать весь комментарий
 
 
Это будет что-то типа воровской "отмазки" - "Я не виновен! Меня подставили!", или попытается натянуть что-то наподобие "Политического завещания" Гитлера?
 показать весь комментарий
 
-Подсудимый ваше последнее слово.
-АПЧХЫ!!!
-Будьте сдоровы!И так оглашается смертный приговор...
 показать весь комментарий
 
 
Процессуально, конечно, не верно, однако, по сути - да...
 показать весь комментарий
 
-Подсудимый, Вы признаете свою вину?
-Нет!
-Ну на нет, и суда нет!....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: Беглый президент попросил о последнем слове - судья согласился
 
 
 
 
 
 вверх