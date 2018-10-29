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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8953) субсидия (430) США (14328) Тарифы на газ (91) Волкер Курт (325)

 Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

Повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в Украине, уверен специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сделав этот шаг (повышение цены на газ.– Ред.) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал Волкер.

По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности.

Волкер добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - резюмировал дипломат.

Как сообщалось, цена на природный газ для населения и ТКЭ с 1 ноября вырастет на 23,5%. Этот вопрос является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн на субсидии для населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3093827
 
 
 Топ комментарии
 
У власти клептоманы ...
После такого диагноза обсуждать на
рациональном языке действия этих воров бессмысленно...
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согласен - и повышение цен приведет к неплатежам а не к реформированию Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 2233
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Бред. Не заслуживающей даже комента. Только отборного мата Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3324
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съесть то ты съешь только кто тебе даст Підвищення ціни на газ для населення допоможе в реформуванні енергетичного сектору України, - Волкер - Цензор.НЕТ 9815
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Ружье мне даст. При виде ружья в руках населения чиновники срут в штаны жидким и выглядят очень жалко. В 2014 году были все надежды что жизнь изменится если бы народ не показал какие они тупые дешовки.
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Чтобы было
неповадно рваться к власти с целью увеличивать свои прибыли, следует принять
закон, по которому вся прибыль компаний президента и высших должностных лиц
государства должна поступать в бюджет. Это следует внести в конституцию.
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Малообеспеченные слои населения... 65%... Это слой? Это уже масса.
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По Конституции Украины украинские недра и ископаемые принадлежат украинскому народу и должны для украинцев быть бесплатными. Разве что плата только за добычу и транспортировку а ето приблизительно $30-40. Та мразь которая говорит что украинский газ должен стоить по внешнемировым ценам нарушает Конституцию Украины и должна предстать перед судом и получить хороший срок.
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Вокер-Токер дурачком прикидывается, вроде не знает, куда и кому пойдут эти деньги.
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ЦЕНЗОР ВЫ ГОФФНО позорное ПЛЯТь
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Волкер а вы знаете какая реальная зарплата украинцев??? Не та,что вам говорят и записана на бумаге в кабмине,а РЕАЛЬНАЯ???
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Я вас ПИДАРОВ НАЙДУ..............
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Бандит "ахметка" заробив за рік офіційно "Ахметов за год стал богаче на $5,3 млрд. ИНФОГРАФИКА" (Цензор) - не офіційно як ведеться в Україні вкрав в три рази більше тобто 15 мільярдів доларів. Скажіть будь ласка він що створив черговий над прибутковий "гугл" чи може "силіконову долину" чи хоч сучасний автомобільний завод побудував - ні він просто продає те що вкрав у вас "хохлів" але ви мовчіть бо хуйло нападе. Я думаю що його "криша" у особі нинішнього "харанта" вкрала не менше - а всякі "волкери" і "лагарди" лижуть їм одне місце тому що мають свій "зиск" у грабунку України. Надпотужні "реформи" пруть і пруть!!!
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Ніколи не думав що американський генерал може бути наївним як дитя. Нагадайте йому що ціна на газ в Україні зростає вже 26 років, а толку як не було так і не буде. Хіба зросте кількість власників вілл в іспанії та кількість власників рахунків в банках США. Та коболєв мамі переведе чергові мільйони
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Он не наивный... у него свои проблемы и интересы... а Украина для него так... между прочим...
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"сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики"____________________ДА ТЫ ШО?????? А КТО ЭТИМ МУДАКАМ(!) МЕШАЛ ПРОВОДИТЬ РЕФОРМЫ ЕЩЕ ПРИ ПЕРВОМ ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ГАЗ В 2014 ГОДУ???????????НЕ ДУМАЮ, ЧТО АМЕРИКАНЕЦ НАИВЕН(он прекрасно знает цену нашим "реформаторам") - ЭТО НЕ ИСКРЕННОСТЬ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер
 
 
 
 
 
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