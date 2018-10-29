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Все про:кино (1168) кинопрокат (71) фильмы (262)

 В прокат вышел украинский фильм "Чорний козак"

В украинский прокат 25 октября вышел фильм в жанре исторического фэнтези "Чорний козак", съемки которого продолжались 10 лет.

Об этом говорится на странице фильма в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Фильм снят по мотивам сказки Сашка Лирныка "Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття". По сюжету, события происходят во времена казачества. Красавица Ганна проводила на войну мужа, воспитывает ребенка, самостоятельно ведет хозяйство и отваживает многочисленных ухажеров. Но по ночам начали происходить странные вещи - кто-то приходит к усадьбе и выполняет самую тяжелую работу: вспахивает землю, чинит ворота. Гадалка дает Ганне колдовское яйцо, которое сделает ее невидимой и поможет разгадать тайну ночного гостя.

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Режиссер фильма - историк Владислав Чабанюк, лауреат премии BBC "Коронация слова". Часть съемок проходила в селе Легедзино Черкасской области, где находится возглавляемый им историко-культурный заповедник "Трипольская культура". Саундтрек к фильму исполняют группы ДахаБраха и Пиккардийская терция. Съемки фильма продолжались 10 лет, а большинство ролей в нем исполнили непрофессиональные актеры.

Собранные в прокате средства будут переданы на реабилитацию воинов, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины.

Кино-сказку "Чорный козак" можно посмотреть в следующих конотеатрах:

м. КИЇВ:
кінотеатри "Лейпціг", "Планета кіно", "Сінема Сіті", "Флоренція", "Баттерфляй" Космополіт, "Баттерфляй" Ультрамарин, "Оскар" ТРЦ "Дрім Таун", кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка, "Росія"), "Мультіплекс" (в ТРЦ "Sky Mall", в ТРЦ "Караван", в ТРЦ "Лавина", в ТРЦ "Проспект"), "Одеса-кіно" в ТРЦ "Квадрат", кінотеатри "Ліра", "Супутник", "Boomer", "Wizoria";
м. ДНІПРО:
кінтеатри "Мультіплекс" в ТРЦ "Дафі", "Мультіплекс" в ТРЦ "Караван";
м. ХАРКІВ:
кінотеатри Планета кіно ІМАХ, Вісім з половиною, ім. О.Довженка, Київ, Кіноленд, Познань, "Мультіплекс" в ТРЦ "Дафі";
м. ЛЬВІВ:
кінотеатри Планета кіно Forum, Планета кіно King Cross, "Мультіплекс" в ТРЦ "Victoria Gardens"
м. ОДЕСА:
кінотеатри Планета кіно Котовського, Планета кіно Таїрова, Кіностар, Сінема Сіті
м. ЧЕРКАСИ:
кінотеатри "Мультіплекс" в ТРЦ "Любава", "Мультіплекс" в ТРЦ "Дніпро-плаза"
м. ЛУЦЬК:
кінотеатри "Адреналін", "PREMIER CITY", "Мультіплекс" в РЦ "Промінь".
м. УМАНЬ, кінотеатр "Прем'єра"
м. ТЕРНОПІЛЬ, кінотеатр "Сінема Сіті"
м. ЧЕРНІВЦІ, кінотеатр "RED"
м. МАРІУПОЛЬ, кінотеатр "Перемога"
м. КРИВИЙ РІГ, кінотеатр "Мультіплекс" в ТРЦ "Вікторі Плаза"
м. ЖИТОМИР, кінотеатр "Мультіплекс" в ТРЦ "Глобал UA"
м. ЧЕРНІГІВ, кінотеатр "Мультіплекс" в ТРЦ "Голлівуд"
м. ВІННИЦЯ, кінотеатри "Smartcinema"
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, кінотеатр "Smartcinema"
м. ПОЛТАВА:
кінотеатри "Wizoria", "Колос", "Мультіплекс" в ТРЦ "Екватор"
м. ХЕРСОН, кінотеатр "Мультіплекс" в ТРЦ "Фабрика"
м. БІЛА ЦЕРКВА, кінотеатр ім. О. Довженка
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, кінотеатр ім. Т.Г.Шевченко
м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, кінотеатр "Люм'єр"
м. МЕЛІТОПОЛЬ, кінотеатр "Перемога"
м. СУМИ, кінотеатр "Планета кіно"
м. КОВЕЛЬ, кінотеатр "Прем'єра"
м. КАЛУШ, кінотеатр "Час Кіно"
м. УЗИН, кінотеатр "Зоря"
м. ЗОЛОЧІВ, кінотеатр "Галичина"
м. БРОВАРИ, кінотеатр "Баттерфляй"
м. ГАТНЕ, кінотеатр "Баттерфляй"
м. ХОДОСІВКА, кінотеатр "Баттерфляй" "Кантрі"

В прокат вышел украинский фильм Чорний козак 01
В прокат вышел украинский фильм Чорний козак 02
В прокат вышел украинский фильм Чорний козак 03

Источник: https://censor.net.ua/n3093826
 
   
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А на студии Молдова-фильм досрочно вышел в прокат фильм шоколадный заяц
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А в Америке заканчивают съемки кинoкомедии 'Смерть Путина'. Вот где поржем В прокат вышел украинский фильм "Чорний козак" - Цензор.НЕТ 7940
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батенька, да вы настоящий ас когнитивного диссонансу
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Фильм потрясающий. Сегодня посмотрели, очень понравился. правдивые эмоции, реальные люди в кадре. Настоящий народный фильм.﻿
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Кропивницького нема (. А до Черкас по гройсмановським дорогам не доїдеш (
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как говорили в проклятом комуняцком прошлом - фильмы бывают хороши,. плохие и киностудии им. Довженко
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Последние годы снято немало фильмов, которые номинируются на престижные премии, в украинскм кинематографе, как и в музыке ренесанс. Почему же по телевизору по тысячному кругу идут голивудские боевики и мыльные оперы о нелегкой жизни мажоров. В кинотеатр далеко не у каждого есть возможность сходить.
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Так всегда бывает. Мировая практика - сначала нужно деньги собрать по кинотеатрам, чтобы "отбить" затраты на фильм. Потом, через год - два, фильмы будут идти по телевидению.
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Запоріжжя немає у списку. Якось прикро. Не місто, а болото якесь з ватним населенням.
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