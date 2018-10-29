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 Россия начала изгонять беженцев из Донбасса и отказывается выдавать им российские паспорта, - "Коммерсант"

Беженцы из Донбасса жалуются на отказы в продлении временного убежища в России.

В редакцию "Ъ" обратились граждане Украины, которые пожаловались на проблемы с продлением статуса беженца и временного убежища на территории России, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, в 2018 году вместо переоформления документов в органах МВД им стали массово выдавать на руки украинские паспорта. Как сообщал "Ъ", 25 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства для русских и русскоязычных граждан бывшего СССР. Российские правозащитники считают, что закон после вступления в силу едва ли поможет украинцам, ищущим убежища в России. По данным комитета "Гражданское содействие", на практике беженцам из Донбасса отказывают в продлении временного убежища и выдворяют в Украину, где некоторые из них оказываются под судом за участие в военных действиях против украинской армии. В МВД сообщили, что более 100 тыс. граждан Украины получили в России временное убежище, а гражданство РФ с 2014 года приобрели более 300 тыс. украинцев.

В марте 2017 года после публикаций в Старооскольский городской суд оставил беженку из Луганска Елену Прокопенко жить в местной гостинице "Русь", бывшем пункте временного размещения для бежавших от войны на Донбассе. Тогда ей разрешили остаться в России до 18 августа 2018 года, пока не истечет очередной срок ее временного убежища. Тогда же Елену Прокопенко восстановили на работе, откуда ранее уволили из-за отказа в прописке. "После публикаций в мне продлили регистрацию в муниципальной гостинице, я плачу 5 тыс. руб. в месяц за номер,— пояснила Елена Прокопенко.— Юрист гостиницы Юрий Зареченский говорит, что им не нужны со мной проблемы — "что надо, дадим". Но в управлении по вопросам миграции меня и нескольких парней допрашивали с пристрастием". Этим летом Елене Прокопенко в управлении по вопросам миграции УМВД по Белгородской области снова продлили временное убежище до 18 августа 2019 года. Но предупредили, что за это время она должна оформить разрешение на временное пребывание (РВП) и регулярно отчитываться в миграционной службе о проделанных шагах, так как "в следующий раз убежище не продлят". "На оформление РВП нужны большие деньги, более 30 тыс. руб., моя зарплата на фабрике в 12–17 тыс. руб. не позволяет мне отложить такую сумму",— рассказала Елена Прокопенко. При этом она считает, что ей повезло больше, чем остальным ее знакомым, бежавшим в Россию с юго-востока Украины. Проживающие в Белгородской области беженцы рассказали, что с 2018 года гражданам Украины, обратившимся за продлением статуса временного убежища, начали возвращать украинские паспорта.

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Семья Светланы Блохиной сбежала в Старый Оскол из украинского Докучаевска 1 сентября 2014 года, они с мужем живут на съемной квартире. Несколько лет работали на фабрике "Славянка", но в этом году их уволили из-за отказа в продлении статуса и отсутствия регистрации. "Срок убежища истек в сентябре, мы подали документы в июле,— рассказывает Светлана Блохина.— Нам позвонили из управления МВД: "Приезжайте в Белгород, решение принято". Мы были уверены в положительном исходе, но в управлении МВД нам вернули украинские паспорта и выдали уведомление об отказе продлить временное убежище". По ее словам, Докучаевск "до сих пор обстреливается": "город на линии военных действий. В управлении по миграции с нас стали требовать справку об обстрелах. Многие из наших уехали, но мы заплатили адвокату 25 тыс. руб. и пытаемся обжаловать отказы. Получается замкнутый круг: без регистрации не найти работу, без работы нет денег на оформление документов".

Жительница поселка Красный Луч Луганской области пенсионерка Елена Полегаева вернулась домой в Украину из Старого Оскола в 2016 году, когда стали массово закрывать пункты временного размещения беженцев. "Прервала временное убежище, стало невмоготу от такого прессинга, устала бороться",— объяснила она. По ее словам, военные действия в ее городе не ведутся, но часто слышны взрывы. В Старом Осколе до последнего времени оставалась ее дочь с грудным ребенком. "Миграционные службы ходят по домам и проверяют, чтобы беженцы жили по месту регистрации, штрафуют. Но официально снимать жилье очень сложно,— признается Елена Полегаева.— Мою дочь, ее мужа и ребенка в Старом Осколе оштрафовали на 2,5 тыс. руб. каждого за проживание не по месту прописки. Недавно зять был вынужден уехать обратно в Украину, ему вернули украинский паспорт, семья распалась".

"В Красном Луче безработица, там живут одни старики, молодежь уехала",— продолжает пенсионерка. По ее словам, Россия платит жителям Донбасса пособие в размере 3100 руб. в месяц, 1 тыс. руб. из которых идет на оплату коммуналки. Но дело не в нехватке средств: "Нам не нужны льготы или бесплатное жилье. Мы просим продлить нам убежище",— повторяет Светлана Блохина.

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Председатель комитета "Гражданское содействие", руководитель сети "Миграция и право" Светлана Ганнушкина рассказала, что к ней постоянно поступают аналогичные обращения от украинских граждан. Светлана Ганнушкина сомневается, что законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства будет на практике работать в отношении граждан Украины. По ее словам, пока практика ему противоречит.

В управлении по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области сообщили, что в 2018 году "обращения от иностранных граждан за получением статуса беженца не поступали". За временным убежищем обратилось 12 иностранных граждан, одному был предоставлен статус. За продлением статуса временного убежища обратилось 496 иностранных граждан, 220 из них отказали. Официально только на территории Белгородской области проживают 537 иностранных граждан со статусом временного убежища и один иностранный гражданин со статусом беженца.

В МВД России рассказали, что с 1 января по 1 июля 2018 года с ходатайствами о признании беженцем на территории Российской Федерации обратились 35 граждан Украины, с заявлениями о предоставлении временного убежища — 2806 граждан Украины. В итоге беженцами признали 16 граждан Украины, временное убежище предоставили 2765 гражданам Украины. В признании беженцами отказали десяти гражданам Украины.

По состоянию на 1 июля 2018 года на учете лиц, признанных беженцами, состоит 168 граждан Украины. 101 818 граждан Украины получили временное убежище. С 2014 года по 1 июля 2018 года 316 938 граждан Украины приобрели российское гражданство, сообщают в МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3093825
 
 
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С чем и поздравляю домбаситов в Параше. Россия начала изгонять беженцев из Донбасса и отказывается выдавать им российские паспорта, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 4693
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і в Україні їх не приймати - вони тут і на пуй не потрібні, іуди. Россия начала изгонять беженцев из Донбасса и отказывается выдавать им российские паспорта, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 2889
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В том и смысл. Хотят загнать обратно побольше избирателей Партии Регионов перед выборами в Украине.
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- Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть
человечества. Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков"... (с)
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Да не нужны они никому там; закон об "упрощённом гражданстве" принят ради мусульман из Средней Азии.
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і в Україні їх не приймати - вони тут і на пуй не потрібні, іуди.
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А как же мышебратья!? Рюцкий мир...............Кушайте, не обляпайтесь падлы. путлер спази. расея памагы..................
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Ні, хай залишаються. На кой вони тут потрібні!
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Эй, стоп! А ну быстро забрали себе этот народ Бамбаса.

Нам возжелавшие сразу ехать в нужную сторону не нужны.
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Эта вата нужна была на начальном этапе для демонстрации какие мы добрые. А теперь планы изменились. Им нужно больше людей на Донбассе, чтобы "было кого защищать". (Танки прикрывать от ответки в жилых кварталах городов.)
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Остались у разбитого корыта идиоты
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В своей бессмертной драме "Отелло" Вильям Шекспир произнёс фразу, ставшую "крылатой" - "Мавр сделал своё дело, мавр может уйти...". Так и здесь: "Донбасситы" дали повод к разжиганию войны в Украине, и оккупации её территории, а теперь они "нахрен" не нужны и "идут лесом за сивым бесом...".
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Того вам треба ідіоти якщо своє українське гівно вам смерділо сильніше ніж чуже кацапське.
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начинается!
на тебе Боже что мне не гоже...
не любят иуд...нигде...(а 30 сребреников так быстро кончаются...)
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расісе треба заселяти північ за полярним колом, там є вільні юрти безкоштовні, дамчати туди можна оленях, романтіка мля а ці хитродупі осіли у білгородський обл, ні.. расіся велика, тайга тундра не заселені місця усім вистачить.
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Нужны заградотряды, как у Трампа. Мы же Западную линию развития выбрали?
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Вообще то это плохо,если бы кацапы забрали всю ватную шалупень из Украины,вот это было бы хорошо.
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Россия начала изгонять беженцев из Донбасса и отказывается выдавать им российские паспорта, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 5202значит собираются впихнуть донбасс обратно,а зачем он без электората рыговского?
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Пусть втюривают, будет кому рассказывать оставшимся лугандончанам про манну небесную на мордоре... К выборам на Донбассе - это зачет.
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им прямо не вериться, русский мир оказался обычным дерьмом...
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а ведь до 14-го года идиотам мирно предлагалось хлебнуть мордорских щец... мол, чюмадан-ваакзал- ягелеядия... У них тогда еще был шанс отыграть все назад. Дык, шо не какцап - то Фома Неверующий...
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И возвращаются эти притрушеные на бамбас а ждет новый сюрприз😅в ихней квартире уже проживает безногий впопучленец с документами на право власности
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НЕправда ваша, их посодють на подвал, так шо жильем будут обеспечены, разве шо кому-нить не подфартит - закончат свой путь в канаве или шурфе шахты... Ну, то - такое... Ента жистя.Э-э, хе-хе-е, хе, хе-е... ХЕХ...
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В МВД сообщили, что более 100 тыс. граждан Украины получили в России временное убежище, а гражданство РФ с 2014 года приобрели более 300 тыс. украинцев.Источник: https://censor.net.ua/n3093825 - Уму не постижимо ... И эти 400 тыс умудрились закошмарить весь Донбасс?
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«И денег не дали, и перед ребятами неудобно получилось»? (c)
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Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у бога вашої хули.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.

(Шевченко Т.Г.)
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Дорога в Акармару / Road to Akarmara Абхазия Потрясающее видео
https://www.youtube.com/watch?v=BuyAqIWFwq4
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И даже осваивать Дальний Восток не дадут? Вот это -- "адиннарот, аднасимья" !
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Історія цікава.... Але єдине, що викликає запитання - яким чином біженцям в 2018 році на рашці почали масово видавати паспорти України?
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Были пограблены бланки паспортов в Славянске еще.
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Варіант... Але намалювати бланк в принципі не проблема.
Тут щось інше...
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Эй, на верху! Готовьте паспорта "неграждан"! А то эта муть, как ложка ведро дегтя будет, когда массово припрется в Украину.
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Настоящие париоты рассеи едут дальше!

З Росії почала виганяти біженців із Донбасу і відмовляються видавати їм російські паспорти, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 7777
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как же так а скрепы иссконно руцкие ... З Росії почала виганяти біженців із Донбасу і відмовляються видавати їм російські паспорти, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 1226
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Ну это они зря! ДоМбасне, ану-ка, дружным маршем в ЕСПЧ! За ущемление прав в "родной говени"!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия начала изгонять беженцев из Донбасса и отказывается выдавать им российские паспорта, - "Коммерсант"
 
 
 
 
 
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