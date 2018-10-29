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Все про:авиакатастрофа (1018) Индонезия (76) самолет (2138)

 Крушение самолета в Индонезии: на борту находились 20 сотрудников Минфина страны, - местные СМИ

Среди пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в районе западной части острова Ява, находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в понедельник местные СМИ.

В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций.

Ранее сообщалось, что на борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 188 пассажиров и членов экипажа.

СМИ отмечали, что незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 мин. после вылета из аэропорта Джакарты.

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Самолет упал в море и затонул.

Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.

Идет поисково-спасательная операция.

Источник: https://censor.net.ua/n3093823
 
 
 Топ комментарии
 
У нашей преподавательницы в универе муж упал в открытую шахту и рабился, не посмотрел, что лифт не приехал.
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даже уже не знаешь какой вид транспорта использовать......аварии, крушения, падения и пр
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Самый безопасный подсказать или самый быстрый?
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А вот таких нет. От пешедрала и до самолета (с ракетой) - все имеет свою цену в жизнях на миллион километров.
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Кроссовки "Адидас" при использовании их на дистанции не менее 50м от других ТС. Катастрофа літака в Індонезії: на борту перебувало 20 співробітників Мінфіну країни, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 2528
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Вероятность погибнуть в авиакатастрофе намного ниже чем попасть в автомобильную аварию, и даже ниже вероятности упасть с велосипеда и удариться головой об асфальт и умереть. Катастрофа літака в Індонезії: на борту перебувало 20 співробітників Мінфіну країни, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 7104
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самый безопасный - лифт и эскалатор.

А если на большие расстояния, то:

поезд, самолёт, автобус...
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У нашей преподавательницы в универе муж упал в открытую шахту и рабился, не посмотрел, что лифт не приехал.
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А насчет эскалатора, посмотри о куче пострадавших недавно русо болельщиков
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Эти цифры - глупая манипуляция. Почему взят только один показатель? А если посчитать по количеству поездок без учета расстояния? А по времени, проведенном на\в транспорте? Цифры будут другие.
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"На борту находилось 20 сотрудников Минфина страны" - не в этом ли причина катастрофы?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрушение самолета в Индонезии: на борту находились 20 сотрудников Минфина страны, - местные СМИ
 
 
 
 
 
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