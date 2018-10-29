 Суд над Януковичем: Адвокат Байдык продолжает читать свою дебатную речь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:09 Адвокат Байдык напоминает, что суд может учитывать лишь показания тех свидетелей, которых дрппросилии в зале. Поэтому требует вернуться к стадии судебного следствия и дополнить этих свидетелей, чьи показания он читал.

09:55 Адвокат Байдык продолжает зачитывать показания свидетелей, которые были допрошены адвокатами, но не допрашивались в судебном процессе.

В основном, это показания военных из Крыма о первых днях захвата полуострова.

09:53 Пришел адвокат Александр Горошинский. Сел рядом с Байдыком.



Слева направо: Юрий Рябовол, Александр Горошинский, Александр Байдык.

09:40 Адвокат Байдык заявляет ходатайство: о возобновлении выяснения обстоятельств, которые были высянегы в суде. То есть адвокат фактически просит вернуться к следствию.

Говорит, что адвокаты просили допросить 144 свидетеля, а суд согласился допросить лишь 43.

Цитирует нормы УПК и решения ЕСПЧ.

Адвокат считает, что на свидетелей было отказано давление. Поэтому требует дополнить показания.

Просит дополнить показания тех свидетелей, чьи письменные допросы есть в суде, но судьи отказались их допрашивать. Судьи приняли такое решение, потому что показания повторялись.

Байдык читает показания таких свидетелей.

09:27 Адвокат Быйдык утверждает, что Крым был сдан новой властью в результате ее бездеятельности. Об этом, по его словам, свидетелеьсвтуют доказательства, которые есть в материалах дела. Они говорят о том, что военные были готовы защищать, но не получили приказ из Киева.

Цитирует видео с Воронченко, где он рассказывает о том, что предлагал "Я предлагал вывести танки и расстрелять верховную раду Крыма".

Цитирует другое видео, в котором также полковник морской бригады рассказывает о том, как дали приказ сдать оружие и покинуть военную часть.

Указывает на еще одну запись - интервью с Юлием Мамчуром "5 каналу", где он рассказывает, что ждали приказы спецназовцы.

Также вспоминает, что в материалах дела есть запись "Свадьба на Бельбеке".

Также вспоминает еще одно интервью Мамчура о том, что не было приказа из Киева на применение оружия.

09:23 Адвокат Байдык говорит, что есть еще одно видео в деле об этих же событиях под Корсунь-Шевченковским, снятое на мобильный телефон. Там, в частности, есть фрагмент, где крымчанина заставляют дать клятву, что он никогда не вернется в Киев, как люди ходят на корточках, как требуют от них просьб о прощении.

После того, как эти крымчане приехали домой, говорит адвокат, они рассказали о произошедшем. На полуострове стали организовывать "отряды самообороны".

Вспоминает, что новой властью был принят закон о языковой политике, и это взбудоражило Крым.

"Это одна их причин того, почему Украина потеряла Крым", - говорит Байдык.

Вспоминает выступления народных депутатов того времени - Заца, Миримского.

"С конца февраля 2014 население Крыма и южного востока проетстовало против антикоснтитуционного переворота. Этому пртивостояли радикалы, отправляли так называемые вооруженные формирования для наведения якобы порядка", - говорит адвокат.

Все это привело к протестам в Крыму. Например, к протестам с призывами отделения от Украины.

09:17 Байдык продолжает читать дебатную речь.

Он вспоминает инцидент под Корсунь-Шевченковским 20 февраля. Когда активисты Майдана остановили автобусы с участниками Антимайдана из Крыма.

"Это был погром! Пересматривая эти кадры, охватывает страх!", - говорит адвокат

Цитирует фрагменты видео и комментарии очевидцев из Антимайдана.

Зачитывает фрагменты рассказов свидетелей о "зверствах" под Корсунь-Шевченковским.

09:15 "Теперь о ваших заявлениях о том, что якобы суд не дает Януковичу выступить. Суд всегда давал возможность участвовать Януковичу! ...

Суд никуда не спешил никогда, да и слышали о спешке лишь от адвокатов! И никакого давления нет. В дебатах обвиняемый выступает перед адвокатам. Но суд даст возможность обвиняемому выступить с последним словом", - говорит Девятко.

09:11 Адвокат Байдык заявляет, что сегодня в 15:00 у него заседание суда по другому делу, поэтому ему нужно уйти.

Говорит, что будет работать сегодня, завтра и послезавтра.

"В среду будем определяться", - говорит Байдык, отвечая в третий раз на вопрос судьи Девятко о том, сколько времени ему нужно, чтоб закончить.

Судья Девятко констатирует: "Я понял, адвокат отказывается отвечать на вопрос суда"

Адвокат добавляет, что в 13:00 у него заседание в Подольском суде, но там обвиняемый не под арестом. В 16:00 суд в Апелляционном суде - там тоже не под арестом. По закону, в приоритете этот процесс над Януковичем. Адвокат спорит. Девятко повышает голос: "Не перебивайте меня!"

Выясняет, какой график работы завтра и послезавтра.

09:09 Адвокат Байдык говорит, что после встречи с Януковичем хочет заявить: суд должен не поддаваться давлению власти.

По его словам, власть заявляла, что нужно срочно закончить процесс, и это осуждает Янукович.

Сам экс-президент просит дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом, а также дать закончить дебаты Байдыку, речь которого после встречи увеличилась.

09:07 Адвокат Байдык передает суду "листок недееспособности" - справку из больницы о том, что болел.

09:03Зашли судьи. Владислав Девятко предлагает Байдыку продолжить читать дебатную речь.

08:59На сегодняшнее заседание явились два адвоката Януковича: по назначению Юрий Рябовол и по договору Александр Байдык, который сегодня должен продолжить читать свою дебатную речь. Больше недели Байдык болел, потом больше недели был в Москве, где встречался с Виктором Януковичем.

Также присутвуют два прокурора - Руслан Кравченко и Максим Крым.

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Полный текст стенограммы судебного заседания 26 октября можно прочитать тут.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочестьтут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановилназначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киеваудовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.