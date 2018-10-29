 Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман

Украинские суды при вынесении приговоров не учитывают психологические особенности ветеранов, прошедших войну. Такое мнение в Facebook выразил глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема известная: тысячи наших сограждан с оружием в руках защищают Украину. Не имея той социально-психологической поддержки, которую обязано предоставить им и их семьям государство. Да и ощутимой материальной поддержки. Позиционная война самая страшная. Калечит не тело солдата, а его душу. Огромное количество отечественного и зарубежного жулья, декларирующее умение оказывать психологическую помощь солдату, только мешает ему, отталкивает его. Наши офицеры в большинстве своем плохо подготовлены к такой сугубо психологической работе. Не по своей вине. Сотни всевозможных брошюр и подобных им "боевых листков", изданные псевдоэкспертами из различных фондов и фондиков, лишь путают командира, мешают ему принимать правильное решение, видеть назревающую и вполне предотвратимую межличностную катастрофу", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я предложил Рабиновичу после продажи земли в Бабьем Яру купить ее в Аушвице, - Глузман

"Привожу конкретный пример. Не типичный, но очень демонстративный. В одной из воинских частей на передовой назревал конфликт между двумя солдатами. Командир то ли не видел этого конфликта, то ли недооценил возможные последствия. Однажды ночью прямо в землянке один из этих парней выстрелом из автомата в упор застрелил другого, когда тот спал. Открыто, не прячась. Для командира – событие чрезвычайное. С серьезными для него карьерными последствиями. Убийцу арестовали, но выход из ситуации, спасительный для командира, нашли: убийца, оказывается, был в состоянии посттравматического стрессового расстройства! Суд, плохо понимающий психиатрические подробности, доверился экспертам. В результате психически здорового человека, признали невменяемым и направили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу со строгим режимом содержания. Что ж, очередной очень удобный диагноз - ПТСР. Как в свое время после чернобыльской аварии, играючи находили во всем болезненном происки малых доз радиации", - отметил Глузман.

"А проблема действительно существует. Бывшие солдаты в наших условиях трудно привыкают к мирной жизни. И, в результате, некоторые совершают преступления. Суды, к сожалению, не учитывают психологическое состояние этих людей и выносят максимальные приговоры. Хотя именно для бывших солдат должны приниматься более мягкие, альтернативные решения. Они нуждаются в психологической реабилитации параллельно с той или иной формой наказания. Как делает послевоенная Хорватия, например", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала войны зафиксированы 843 случая смертей украинских военных от самоубийств и убийств, - Матиос





