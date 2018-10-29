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 Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман

Бывшим солдатам суды должны выносить более мягкие, альтернативные приговоры, считает глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

Украинские суды при вынесении приговоров не учитывают психологические особенности ветеранов, прошедших войну. Такое мнение в Facebook выразил глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема известная: тысячи наших сограждан с оружием в руках защищают Украину. Не имея той социально-психологической поддержки, которую обязано предоставить им и их семьям государство. Да и ощутимой материальной поддержки. Позиционная война самая страшная. Калечит не тело солдата, а его душу. Огромное количество отечественного и зарубежного жулья, декларирующее умение оказывать психологическую помощь солдату, только мешает ему, отталкивает его. Наши офицеры в большинстве своем плохо подготовлены к такой сугубо психологической работе. Не по своей вине. Сотни всевозможных брошюр и подобных им "боевых листков", изданные псевдоэкспертами из различных фондов и фондиков, лишь путают командира, мешают ему принимать правильное решение, видеть назревающую и вполне предотвратимую межличностную катастрофу", - рассказал он.

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"Привожу конкретный пример. Не типичный, но очень демонстративный. В одной из воинских частей на передовой назревал конфликт между двумя солдатами. Командир то ли не видел этого конфликта, то ли недооценил возможные последствия. Однажды ночью прямо в землянке один из этих парней выстрелом из автомата в упор застрелил другого, когда тот спал. Открыто, не прячась. Для командира – событие чрезвычайное. С серьезными для него карьерными последствиями. Убийцу арестовали, но выход из ситуации, спасительный для командира, нашли: убийца, оказывается, был в состоянии посттравматического стрессового расстройства! Суд, плохо понимающий психиатрические подробности, доверился экспертам. В результате психически здорового человека, признали невменяемым и направили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу со строгим режимом содержания. Что ж, очередной очень удобный диагноз - ПТСР. Как в свое время после чернобыльской аварии, играючи находили во всем болезненном происки малых доз радиации", - отметил Глузман.

"А проблема действительно существует. Бывшие солдаты в наших условиях трудно привыкают к мирной жизни. И, в результате, некоторые совершают преступления. Суды, к сожалению, не учитывают психологическое состояние этих людей и выносят максимальные приговоры. Хотя именно для бывших солдат должны приниматься более мягкие, альтернативные решения. Они нуждаются в психологической реабилитации параллельно с той или иной формой наказания. Как делает послевоенная Хорватия, например", - резюмировал он.

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Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман 01
Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман 02
Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман 03

Источник: https://censor.net.ua/n3093821
 
 
 Топ комментарии
 
Зато прекрасно учитывают состояние "расскаявшихся" лугандонов. Ну нельзя же быть таким наивным в столь зрелом возрасте, Глузман!
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Суды в Украине?! Уровень доверия к "рехформированным" Порошенко судам 3-5%...........Вот как то так.
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Зато суды очень сильно учитывают психологическое состояние оккупантов и их пособников вынося им смехотворные приговоры...
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так может надо начать тотальную программу психреабилитации для всех с АТО, а не выйдя с самолета сразу в Раду, а потом за зраду в тюрьму. Я знаю своего соседа, его мозги настолько перекручены, что реабилитация -путь к жизни без криминала.
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тогда к каждому судье надо приставить по психиатру
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он вышел родом из народа, как говорится - Суди в Україні не враховують психологічного стану колишніх солдатів і виносять максимальні вироки, - Глузман - Цензор.НЕТ 7653 парень свой
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Зато прекрасно учитывают состояние "расскаявшихся" лугандонов. Ну нельзя же быть таким наивным в столь зрелом возрасте, Глузман!
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Суды в Украине?! Уровень доверия к "рехформированным" Порошенко судам 3-5%...........Вот как то так.
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Давайте не наказывать кладовщика, который забрал вверенное имущество, полицейского карманника или бандита ...
Если нарушения не связаны с убийствами, применением оружия ... тогда нужно смягчать.
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У нас суды не учитывают,а считают..в собственных карманах.
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пример: муж (воевавший в АТО) в состоянии алкогольного опьянения убил жену. Где здесь коррупционная составляющая судьи.?
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Система всегда выносит своим врагам максимальные приговоры.
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а які ще можуть виносити вироки ватні суди імені поросенко і К, коли справа стосується захисників України?
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Зато суды очень сильно учитывают психологическое состояние оккупантов и их пособников вынося им смехотворные приговоры...
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Еще один псевдоэксперт - сам себе противоречит. Привел пример, где упрекнул командира что тот выставил убийство как поступок человека с посстарвматическим расстройством - а надо было полный срок давать, как я понял, а не лечить.

офигительный пример.

вот такие "эксперты" и лечат наших ребят, что приводит к убийствам на гражданке.
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Нам у спадок дісталися совкові суди і психіатри.
А в головах наших громадян існує думка, коли звернувся за психологічною консультацією, значить з головою щось не в порядку.

Тут потрібно лікувати не лише АТОошників, а і все суспільство. Особливо керівництво держави.
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Не,НАЧИНАТЬ надо с лечения руководства....Скипидаром...И свинцовыми примочками!Осиновый кол и пеньковая верёвка тоже неплохо помогают,главное быстро! Суди в Україні не враховують психологічного стану колишніх солдатів і виносять максимальні вироки, - Глузман - Цензор.НЕТ 2211
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман
 
 
 
 
 
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