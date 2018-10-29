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 Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья временно оккупированного Крыма

Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США в воскресенье, 28 октября, совершили многочасовые полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об сообщают российские СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, это были стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Самолеты приближались к морской границе в районе Севастополя на расстояние приблизительно 13 км, в районе Ялты - 19 км, в районе Керченского пролива, Новороссийска, Геленджика и Сочи - около 24 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных рубежей России

Самолеты вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Напомним, ранее американский беспилотник провел многочасовую разведку на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3093820
 
   
 Топ комментарии
 
Керченський міст напружився про всяк випадок. Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья временно оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1829
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АМЕРИКАНЦЫ, держите педерашку в тонусе.
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Мадам, ви собі хоч трохи уявляєте що ви щойно відморозили?....
Прийміть за пораду - не дивіться більше сісільовTV. І тоді у вас все буде гаразд😃😃😃
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Керченський міст напружився про всяк випадок. Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья временно оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1829
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АМЕРИКАНЦЫ, держите педерашку в тонусе.
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Ложь все это - це были литаки ВВС Украйни
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Тяжесть в желудке?
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по ходу, ты производитель самого чистого в мире биогаза
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Могу в твоё рыло перднуть. Мне не жалко.
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лучше накройся одеялом и фантазируй скока твоей душе угодно
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Кацапи, а ви у відповідь - Вроронеж розбомбіть.
А ще краще - Ліпецьк. Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья временно оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8702
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зачем, даже сирийцы отмечают высокий уровень нищеты в рашке и шлют им помощь, сами выздыхают.
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Кстати про сирийцев. Гитлер много горя принес европейцам - сплошные концлагеря, трудовые лагеря в Германии , горы трупов. И что сегодня? Вместо того, чтобы укреплять и восстанавливать европейский этнос,Германия забивает Европу сирийцами. Ну не дураки ли немцы?
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Наивные вы люди...поверили в эту сказочку, рассчитанную на 5-ти летних детей!!! А 200--милльная береговая зона - забыли про такое понятие ??? Кто бы им позволил ее пересечь без разрешения ??? Сбили бы аж бегом !!!...эта "новость" - провокационный фэйк !!!
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дурочка, 200 мильна зона стосується виключно економічної діяльності.
розвідувальні літаки рибу не ловлять і нафту не видобувають - тому можуть наближатися до кордону на відстань 12 миль.
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і до речі - оскільки США не визнали належність Криму до кацапстану - то з дозволу України можуть літати над Кримом увздовж і впоперек скільки завгодно. Літаки ВПС і ВМС США провели розвідку біля узбережжя тимчасово окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2002
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Мадам, ви собі хоч трохи уявляєте що ви щойно відморозили?....
Прийміть за пораду - не дивіться більше сісільовTV. І тоді у вас все буде гаразд😃😃😃
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безграмотные вы люди
200-мильная зона - для ЭКОНОМИЧЕСКОЙ деятельности ( добыча нефти и газа и проч.)
во всём мире действует 12-мильная зона территориальных вод, соответственно и воздушное пространство над этой линией
в отдельных случаях эта зона сужается ( проливы, граница двух стран и т.д.)
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Слышь, "тормознутая", ты мне напоминаешь "госпожу Простакову" из комедии Фонвизина, "Недоросль"... Та считала, что указ "О вольности дворянской", которым отменялась введённая Петром Первым обязательная "государева служба" для лиц дворянского сословия, разрешает помещикам творить со своими крепостными, что угодно. Ну, а ты 200-мильную экономическую зону считаешь территориальными водами России...
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При 200 мильной береговой зоне, побережье Украины, Румынии и Болгарии принадлежали бы кацапам, я понимаю что так вам и хочется, но подавитесь.
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Молодці, Американці, треба закидувати вудочки, нехай мокши дзебають, може скоріш роги обломають!!! Respect, USA!!!
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Взлетно посадочные полосы Мариуполя и Запорожья могут принимать самолеты ввс США.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья временно оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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