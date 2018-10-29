 Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ, - отчет EEA

Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), который был опубликован в понедельник, 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Основные источники загрязнения воздуха в Европе - это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается, пишут эксперты.

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По их данным, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота тогда же вызвало около 79 тысяч, концентрация озона - 17,7 тысячи преждевременных смертей.