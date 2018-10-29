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 Общество, За рубежом
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 Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ, - отчет EEA

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), который был опубликован в понедельник, 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Основные источники загрязнения воздуха в Европе - это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается, пишут эксперты.

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По их данным, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота тогда же вызвало около 79 тысяч, концентрация озона - 17,7 тысячи преждевременных смертей.

Источник: https://censor.net.ua/n3093817
 
 
 Топ комментарии
 
Не були вони в Днепродзержинску.
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Загнивает ивропа! Толи дело скрепостан. Где-нить в магнитогорске..
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Уровень загрязнения и антисанитарии резко повысился по другой причине. Мигранты...
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Випередив)))

Хоча дивно виходить, в 60-70-х роках не існувало ніяких екологічних норм ні для заводів, ні для авто. Невже тоді ще гірше було?
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Кацикам карту не сменили... В Украине - это Каменское. Уже два с половиной года.
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Загнивает ивропа! Толи дело скрепостан. Где-нить в магнитогорске..
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Уровень загрязнения и антисанитарии резко повысился по другой причине. Мигранты...
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Хай вже мігранти пилюкою кидаються, але чи випускають вони з дупи діоксид азоту?
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Это надо ощутить лайв, тогда появится понимание, что такое загрязненность
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А як там з рівнем тупості єврочиновників? Скільки передчасних смертей від їх тупості?
Євростат напевно ПідРахує на калькуляторі скільки тих випадків від застосування антибіотиків у всіх сферах!
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самый чистый сероводород в мире выпускает украина
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Насправді, такі заяви небезпечні. Уже кілька країн висловили бажання заборонити продажі бензинових і дизельних авто і лишити тільки електромобілі...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ, - отчет EEA
 
 
 
 
 
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