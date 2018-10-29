EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1058  2
Все про:Госпогранслужба (3033) задержание (5169) Интерпол (411)

 В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Великобритании, которого разыскивал Интерпол, - Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" сотрудниками Государственной пограничной службы Украины был задержан гражданин Великобритании, находившийся в международном розыске за мошенничество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама в отношении гражданина Великобритании произошлоо срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере. По данному факту правоохранители немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в г. Киеве", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину в Интерполе будут представлять трое полицейских вместо одного, - Князев

Кроме того, в пункте пропуска "Шегини" во время проверки документов путешествующих, инспектор пограничного ведомства обнаружил у одного из пассажиров поддельную польскую ID карточку. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что иностранец является гражданином Турции.

Источник: https://censor.net.ua/n3093813
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда уже наших корупционеров так вылавливать будут?????
 показать весь комментарий
 
скоро в британском аеропорту задержут какого-нить петю
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Великобритании, которого разыскивал Интерпол, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх