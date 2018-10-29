 Президентские выборы в Грузии: будет второй тур

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ",такие данные приводятся на сайте Центризбиркома страны после подсчета голосов на 96,4% избирательных участков
Согласно этим данным, во второй тур выходят Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", - 38,6% голосов, и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, набравший 37,7% голосов.
Центризбирком также обнародовал данные по явке избирателей: она составила 46,7%. Всего проголосовали 1 637 956 человек.
Как известно, граждане Грузии в последний раз выбирают президента. С 2024 года это станет прерогативой специальной коллегии выборщиков, которых назначит парламент.
2. А он тут есть? Я у тебя спрашиваю?
3. Просто брехать не надо.
2. Он естьу йули
3. Скажи это себе
Не бреши.
В начале сентября Юлька трындела - Крыза омынула Україну. А в конце сентября началась паника.
Да огромное влияние оказал системный банковский кризис во всём мире, но жадность главная отличительная черта украинских политиков.
ЗЫ. Я точно не сторонник тимохи
3. Летом 2014 наши войска были готовы освобождать Горловку, сепары уже начали угрожать, что в случае штурма взорвут "Стирол", но главнокомандующий отдал приказ не брать крупные города - это прозвучало открыто в СМИ.
По остальным пунктам спорить не буду, ибо там нужно владеть скрытой информацией, иными словами - быть экспертом. Также не хочу, чтобы меня заподозрили в безусловной симпатии к ЮВТ - к ней тоже есть вопросы.
" обвал гривны был с 4 до 8 гривен за один доллар"
это когда в 2008 был курс 4 ?
деньги рисует НБУ и какое отношение к эмиссии гривны имела Юля?
Генацвалі посадять на довічне з конфіскацією свого "лоліту"-Іванішвілі раніше на пів року, ніж українці свого
Не хвилюйтеся таваріщі. Тре трохи зачекати. Сьогодні буде бімба.😀😀😀