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Все про:выборы (20567) Грузия (3462) Президент (4107)

 Президентские выборы в Грузии: будет второй тур

Ни один из главных кандидатов в президенты Грузии не набрал необходимого для победы уже в первом туре количества голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ",такие данные приводятся на сайте Центризбиркома страны после подсчета голосов на 96,4% избирательных участков

Согласно этим данным, во второй тур выходят Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", - 38,6% голосов, и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, набравший 37,7% голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты

Центризбирком также обнародовал данные по явке избирателей: она составила 46,7%. Всего проголосовали 1 637 956 человек.

Как известно, граждане Грузии в последний раз выбирают президента. С 2024 года это станет прерогативой специальной коллегии выборщиков, которых назначит парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3093812
 
 
 Топ комментарии
 
во втором туре 2 сподвижника Саакашвили..так что, соевый, не ссы.. и вас погонят ссаными тряпками скоро Президентські вибори в Грузії: буде другий тур - Цензор.НЕТ 7178
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Саакашвілі - це той збив зо два десятки маськовських бойових літаків
Саакашвілі - це той, хто не побоявся відкрити вогонь по кацапам, хоч населення Грузії не перевищує населення одного Києва, а армія Грузії в десятки разів слабша армії України
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два раза выбирали, клоун соевый
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спроси у шефа твоей йули Лазоренко, он тогда был в Кабмине.
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1. Она не моя
2. А он тут есть? Я у тебя спрашиваю?
3. Просто брехать не надо.
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1. Как же не твоя, если ты из-за нее весь форум обгадил?
2. Он естьу йули
3. Скажи это себе
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гадишь тут ты, кидая откровенную брехню.
Не бреши.
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И прочитав этот пороховатный сблев, все конечно же решат голосовать за безальтернативного Поросенко.
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А когда это доллар был по 4, а, сосунок? Ты, что, ещё совсем маленький был, что не помнишь курса гривни? Набирают дебилов в порохоботы. "Ахметов лишился влияния в кабмине" - ага, так лишился, что аж на 5 млрд. долларов разбогател за год. Да и зачем ему влияние в кабмине, если у него в бизнес-партнёрах Порошенко?
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Ни гунди склеротик. В июле 2008 гривна выросла до 4.25 за доллар. Хорошо помню интервью Пинзенныка. У него спросили - как же так, что делать? Он ответил откровенно - покупайте доллары.
В начале сентября Юлька трындела - Крыза омынула Україну. А в конце сентября началась паника.
Да огромное влияние оказал системный банковский кризис во всём мире, но жадность главная отличительная черта украинских политиков.
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Очередь из 8-ми ды-ды-ды очень внушила. Особенно выстрел 4. - о влиянии Ахметова, Коломойского, Пинчука, Живаго. Первый взял в доляшку и стал на 5,4 ярда жирнее, второй и последний отказались платить грабительскую дань и их просто отжали по принципу а ля овощ. Пиня - единственный, кто пока не пострадал, поскольку прямо не дал, но стал крупнейшим спонсором маринки с ее мутным фондом а ля катька ющенко.
ЗЫ. Я точно не сторонник тимохи
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Истерикой йулеботов полностью удовлетворен.
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Я, в частности, твоим кретинизмом не менее Президентські вибори в Грузії: буде другий тур - Цензор.НЕТ 6859
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а по теме как всегда слабО. Мозги не купишь. Президентські вибори в Грузії: буде другий тур - Цензор.НЕТ 6453
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А по теме смотри выше, если есть мозги, а не хроническое желание лаять Президентські вибори в Грузії: буде другий тур - Цензор.НЕТ 1476
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шо выше? Дурные слова из методички без конкретных фактов? Где связь Пети с Ахметовым, Пинчукм, Коломойксим...
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1. При Тимошенко обвал был с 5 до 8, т.е. примерно в полтора раза, и связано это было с мировым кризисом. При Порошенко гривна на несколько месяцев обвалилась с 8 до 24, т.е. в три раза (правда, частично это связано с войной).
3. Летом 2014 наши войска были готовы освобождать Горловку, сепары уже начали угрожать, что в случае штурма взорвут "Стирол", но главнокомандующий отдал приказ не брать крупные города - это прозвучало открыто в СМИ.

По остальным пунктам спорить не буду, ибо там нужно владеть скрытой информацией, иными словами - быть экспертом. Также не хочу, чтобы меня заподозрили в безусловной симпатии к ЮВТ - к ней тоже есть вопросы.
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Игорек ты дебил ?
" обвал гривны был с 4 до 8 гривен за один доллар"

это когда в 2008 был курс 4 ?
деньги рисует НБУ и какое отношение к эмиссии гривны имела Юля?
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Второй тур выиграет сторонник МНС.Нажрались Иванишвили -Порошенко выше крыши..
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Сакартвело, я вважав, що ви кращі за українців. А ви -- майже такий самий совок.
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Та ну на...
Генацвалі посадять на довічне з конфіскацією свого "лоліту"-Іванішвілі раніше на пів року, ніж українці свого
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Нічого. Замість "лоліти" прийде ще більше лайно під назвою "ЙУліта".
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Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні вже були б регіональним лідером, витурили б росіян з Криму у 2017му, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші
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Я так дивлюся, що за відсутності свіжих новин з житія вібрюлі всі її заробітчани перебралися на тему виборів в Грузії. Та воно і не дивно - кусять то їм хоцецся.
Не хвилюйтеся таваріщі. Тре трохи зачекати. Сьогодні буде бімба.😀😀😀
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Любое упоминание Саакашвили и всего, что с ним связано - как серпом по яйцам для порохатого скота.
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Они обязательно вместе будут. Вопрос времени и стратегия. Тут игра с интересом.
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