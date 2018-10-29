 Президентские выборы в Грузии: будет второй тур

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ",такие данные приводятся на сайте Центризбиркома страны после подсчета голосов на 96,4% избирательных участков

Согласно этим данным, во второй тур выходят Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", - 38,6% голосов, и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, набравший 37,7% голосов.

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Центризбирком также обнародовал данные по явке избирателей: она составила 46,7%. Всего проголосовали 1 637 956 человек.

Как известно, граждане Грузии в последний раз выбирают президента. С 2024 года это станет прерогативой специальной коллегии выборщиков, которых назначит парламент.