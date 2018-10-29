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Все про:Киев (16676) самолет (2135) лоукост (99) Ryanair (68)

 Ryanair запускает шесть новых направлений из Киева

С воскресенья, 28 октября, лоукостер Ryanair летает из Киева в шести новых направлениях в пять стран.

Рейсы открыли в Вильнюс (Литва), Варшаву и Быдгощ (Польша), Барселону (Испания), Братиславу (Словакия) и Лондон (Великобритания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, в Вильнюс и в Братиславу рейсы будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям, в Варшаву - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье; в Быдгощ - в среду и воскресенье; в Барселону - по понедельникам, средам и пятницам; в Лондон - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

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Первый самолет в Вильнюс вылетел из Киева в 13:30.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair осуществляет рейсы в Украину с сентября 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093809
 
 
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-страшная зрада
-порошенко подкупил деньгами за отопление
-барыги отмывают деньги
-барыги на самолётах будут увозить награбленное
-все украинцы через месяц улетят
-бесплатно и удостоверению не пускают
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