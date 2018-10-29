 Ryanair запускает шесть новых направлений из Киева

Рейсы открыли в Вильнюс (Литва), Варшаву и Быдгощ (Польша), Барселону (Испания), Братиславу (Словакия) и Лондон (Великобритания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Так, в Вильнюс и в Братиславу рейсы будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям, в Варшаву - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье; в Быдгощ - в среду и воскресенье; в Барселону - по понедельникам, средам и пятницам; в Лондон - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

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Первый самолет в Вильнюс вылетел из Киева в 13:30.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair осуществляет рейсы в Украину с сентября 2018 года.

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