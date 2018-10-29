 Ryanair запускает шесть новых направлений из Киева

Рейсы открыли в Вильнюс (Литва), Варшаву и Быдгощ (Польша), Барселону (Испания), Братиславу (Словакия) и Лондон (Великобритания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Так, в Вильнюс и в Братиславу рейсы будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям, в Варшаву - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье; в Быдгощ - в среду и воскресенье; в Барселону - по понедельникам, средам и пятницам; в Лондон - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.
Первый самолет в Вильнюс вылетел из Киева в 13:30.
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair осуществляет рейсы в Украину с сентября 2018 года.
-порошенко подкупил деньгами за отопление
-барыги отмывают деньги
-барыги на самолётах будут увозить награбленное
-все украинцы через месяц улетят
-бесплатно и удостоверению не пускают
https://www.kayak.com/flights/KBP-LON/2018-11-10/2018-11-11?sort=bestflight_a&fs=airlines=FR