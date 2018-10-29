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Все про:договор (215) НАТО (6063) Россия (70893) США (14323) Мэттис Джеймс (98)

 США консультируются с союзниками по НАТО относительно Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в воскресенье, что США проводят консультации с европейскими союзниками относительно Договора о контроле над вооружениями, в то время, как НАТО призывают Вашингтон попытаться убедить Россию соблюдать соглашение, и не выводить из него США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы проводим консультации с нашими европейскими коллегами. Я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я уже сказал, консультации продолжаются", - заявил Мэттис в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Прагу.

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Мэттис встретился с чешскими официальными лицами, в том числе с премьером Бабишем, который предупредил, что выход из Договора может означать возвращение к "холодной войны". "Это, очевидно, плохие новости, нам обидно", - сказал Бабиш на совместной пресс-конференции. "Американо-российские отношения не идеальны, мы возвращаемся к временам холодной войны". "Мы должны говорить с Россией", - добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Москва готовит ответы на вопросы США по Договору о ликвидации РСМД.

Напомним, 20 октября президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей радиуса действия. Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, ведет Россия.

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Москва отвергает эти обвинения. В свою очередь, Россия обвиняет Вашингтон в нарушении пакта и утверждает, что готовит ответы на вопросы США по этому договору.

Мэттис заявил ранее, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и это станет в некотором роде "кульминационным моментом". Европейские страны-члены НАТО в четверг призвали США не выходить из договора, а попытаться убедить Россию вернуться к его соблюдению, пытаясь избежать раскола в Альянсе, которым может воспользоваться Москва.

Источник: https://censor.net.ua/n3093808
 
 
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Ликвидацию ракет малой и средней дальности лучше всего производить тут:
55° 45.2376' 0" с.ш.
37° 37.2236' 0" в.д.
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Мутно тут все. Этот договор не касался ракет морского базирования. Учитывая размер флота США, им он был просто пох.... Тем не менее, именно Трамп стал инициатором его разрыва. Не понимаю, зачем оно им надо? Ведь просто поставь еще одну ступень на те же Искандеры и вся Европа будет под прицелом. Тут какие-то хитрые политические мутки, а не реальная прагматичность. ИМХО конечно.
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Он сказал что не "проводят" а "проводили." И никакого решения как заставить рашку не быковать европейцы не предложили. Потому пришлось выходить из договора.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША консультируются с союзниками по НАТО относительно Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, - Мэттис
 
 
 
 
 
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