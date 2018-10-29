 США консультируются с союзниками по НАТО относительно Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, - Мэттис

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы проводим консультации с нашими европейскими коллегами. Я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я уже сказал, консультации продолжаются", - заявил Мэттис в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Прагу.

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Мэттис встретился с чешскими официальными лицами, в том числе с премьером Бабишем, который предупредил, что выход из Договора может означать возвращение к "холодной войны". "Это, очевидно, плохие новости, нам обидно", - сказал Бабиш на совместной пресс-конференции. "Американо-российские отношения не идеальны, мы возвращаемся к временам холодной войны". "Мы должны говорить с Россией", - добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Москва готовит ответы на вопросы США по Договору о ликвидации РСМД.

Напомним, 20 октября президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей радиуса действия. Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, ведет Россия.

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Москва отвергает эти обвинения. В свою очередь, Россия обвиняет Вашингтон в нарушении пакта и утверждает, что готовит ответы на вопросы США по этому договору.

Мэттис заявил ранее, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и это станет в некотором роде "кульминационным моментом". Европейские страны-члены НАТО в четверг призвали США не выходить из договора, а попытаться убедить Россию вернуться к его соблюдению, пытаясь избежать раскола в Альянсе, которым может воспользоваться Москва.