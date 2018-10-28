 США успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик. ВИДЕО

Как сообщает Defense News, тест состоялся в Тихом океане 26 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. В военном ведомстве этот результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны.
В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.
Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет увеличенную дальность и скорость поражения, уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров.
Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.
Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей радиуса действия. Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, ведет Россия.
Это просто была испытана новая модификация гиперзвуковой ракеты. Скорость ракеты превышает скорость звука более чем в 13 раз. Но не это наиболее важно. Крайне важно другое... При этой скорости ракета а)маневрирует б)определяет цель в)поражает любую цель, в том числе гиперскоростную, сверхпрецизионно.
А ещё ракета подобного типа на испытаниях с лёгкостью сбила неработающий спутник, летевший со скоростью 27 000 км/час. А было это ЕЩЁ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. Представьте себе, какой уровень системы сейчас... Было это вот так:
Американский ракетный крейсер USS Lake Erie вышел в заданный район на севере Тихого океана глубокой ночью. На корме откинулась крышка установки вертикального пуска, и ракета SM-3, выбросив столп пламени, устремилась вверх. Цель перехватчика - едва заметный на фоне миллионов звезд огонек, быстро движущийся по черному небу. Через несколько минут он погаснет в короткой вспышке взрыва. Ровно десять лет назад, 21 февраля 2008 года, американские военные впервые сбили космический спутник противоракетой системы ПРО SM-3.
имея такого друга то и хйлопутин святым выглядит
Ракета не взрывается при пролете рядом с целью, а поражает её кинетической энергией при непосредственном столкновении. То-есть, точность попадания +- пара дециметров. И это при скорости антиракеты 4,5 км/секунду + скорость цели 8 км/сек!
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят....
- iз Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.