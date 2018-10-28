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 США успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик. ВИДЕО

Соединенные Штаты второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

Как сообщает Defense News, тест состоялся в Тихом океане 26 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. В военном ведомстве этот результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны.

В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.

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Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет увеличенную дальность и скорость поражения, уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров.

Противоракета будет установлена ​​как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей радиуса действия. Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, ведет Россия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093802
 
   
 Топ комментарии
 
вот идрен твою, у вофки ракеты ещё не летает а омерика уже перехватчики демонстрирует, ну руцкофобы, не иначе
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Ну так все же ясно,американцы то знают,что земля круглая,а кацапы нет))
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А из ордынских Средств Массового Идиотизма мы только эхом слышали "выпущенная с космодрома Пиздецк ракета точно поразила цель на Камчатке" или "выпущенная из акватории Северного моря Булава попала в цель на Камчатке", или "выпущенные из акватории Каспийского моря Калибры поразили все цели в Сирии". Правда, в Сирии обломков ракет так и не нашли, а на Камчатке уже 50 лет не в курсе, что по ним пуляют "суперсовременными ракетами". Ну, кроме рогозинских Союзов и Протонов, конечно...)))
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Порошенко вывел Украину на новый уровень.
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Противоракеты системы Aegis в Румынии УЖЕ развёрнуты. И не только в Румынии.
Это просто была испытана новая модификация гиперзвуковой ракеты. Скорость ракеты превышает скорость звука более чем в 13 раз. Но не это наиболее важно. Крайне важно другое... При этой скорости ракета а)маневрирует б)определяет цель в)поражает любую цель, в том числе гиперскоростную, сверхпрецизионно.

А ещё ракета подобного типа на испытаниях с лёгкостью сбила неработающий спутник, летевший со скоростью 27 000 км/час. А было это ЕЩЁ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. Представьте себе, какой уровень системы сейчас... Было это вот так:
Американский ракетный крейсер USS Lake Erie вышел в заданный район на севере Тихого океана глубокой ночью. На корме откинулась крышка установки вертикального пуска, и ракета SM-3, выбросив столп пламени, устремилась вверх. Цель перехватчика - едва заметный на фоне миллионов звезд огонек, быстро движущийся по черному небу. Через несколько минут он погаснет в короткой вспышке взрыва. Ровно десять лет назад, 21 февраля 2008 года, американские военные впервые сбили космический спутник противоракетой системы ПРО SM-3.
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ждем очередного эмбарго на поставку оружия от гаранта Будапешта при нападении соседа
имея такого друга то и хйлопутин святым выглядит
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У тебя талант - ты пишешь так, что смысл не улавливается.
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сверхпрецизионно. - требуется уточнение -- это как??
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сверхпрецизиозно, судя по всему обозначает характеристику ракеты взрываться очень близко с целью, тобто, имеется ввиду контактный с целью взрыв...
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ПРЕЦИЗИОННОСТЬ - характеристика наиболее высокой степени точности, свойств, качества и т. п. вотношении измерительных и регулирующих приборов, уникальных обрабатывающих станков, а также точностиобработки изделий, сплавов точного состава и методов (см.),… … Большая политехническая энциклопедия
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Это синоним слова "мегаточно". : )))
Ракета не взрывается при пролете рядом с целью, а поражает её кинетической энергией при непосредственном столкновении. То-есть, точность попадания +- пара дециметров. И это при скорости антиракеты 4,5 км/секунду + скорость цели 8 км/сек!
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Вялікім залишається тепер хіба що нервово курити бамбук і в черговий раз тішитися мультиками від пуйла...😁
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Так они (в отношении этой ракеты) давно покуривают бамбук(лет 10), просто, без понтов они не умеют курить, бо еще не нарывались на нормальную ситуацию, схлопотать пилюлей (окромя как на Донбассе)... Они же храбрые гурьбой. А разведи их по углам, дык, и курить бросят, как и пить... + не стоит забывать , шо весь мир имеет дело з дикунами... Шобы понятней было, дайте абиззяне в лапы гранату - посмотрите шо будет.
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4,5 км.за секунду це Космос,ось вам і гіперзвукова ракета ( а хто сказав що на неї яд.заряд не можливо поставити)
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а при такой скорости в ней любой заряд и не нужен, бо сама масса ракеты на скорости уже является ядренной... главное попасть в яблочко.
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Бг-ггг... амеры сбивают уже то, шо кацапы еще на конвейер не поставили... Такая ракета прошьет насквозь любой бункер на казлабаде, сохранив вокруг фауну и флору... Ой, не какцапы с муйлушей, - а горе они луковое...ХЕХ...
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ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ Вiршик об этногенезе китайцев (вы главное кликните мышкой по синему шрифту)...
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят....
- iз Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.

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ЗЫ... Прошу пардон , это я ответил Федору Куликову от 29.10.2018 03:37

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Америкосы разучились мультики рисовать, поэтому приходится запускать реальные ракеты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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