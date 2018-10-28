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Все про:Краматорск (1830) наемники РФ (656) Объединенные силы (138)

 ДРГ и террористические подразделения наемников РФ будут разыскивать в Краматорске, - пресс-центр ОС

31 октября и 1 ноября в Краматорске будут проводиться превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

В связи с этим командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым", - уточняют в штабе.

Отмечается, что ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. "В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурных служб: главного отдела в Краматорске ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 06264-3-03-33; Краматорского городского отдела ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102, 06264-7-02-47", - говорится в сообщении.

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В штабе просят местных жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности, а также напоминают, что согласно требованиям пункта 8 Постановления Кабинета Министров Украины №92 от 18.02.2016, принято решение об установлении в Донецкой и Луганской областях и АР Крым уровня террористической угрозы "КРАСНЫЙ".

ДРГ и террористические подразделения наемников РФ будут разыскивать в Краматорске, - пресс-центр ОС 01
ДРГ и террористические подразделения наемников РФ будут разыскивать в Краматорске, - пресс-центр ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3093801
 
   
 Топ комментарии
 
Это стандартное информационное прикрытие, что бы расшевелить и заставить нервничать российских диверсантов. Может заброшенные дома и лесопосадки прочистят в поисках схронов оружия и боеприпасов. Какие то местные объекты еще.
Как вариант настоящая контрдиверсионная деятельность будет в другом месте, возможно и вовсе не в Краматорске.
Либо же дали наводку на конкретных людей и место, и боятся что бы в случае перестрелки с российскими террористами шальная пуля местных не ранила не убила.
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Не забудьте обьявы расклеить в Краматорске на столба... шобло идиотов!
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а навіщо заздалегідь попереджати? Щоб встигли втекти?
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Не забудьте обьявы расклеить в Краматорске на столба... шобло идиотов!
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Это стандартное информационное прикрытие, что бы расшевелить и заставить нервничать российских диверсантов. Может заброшенные дома и лесопосадки прочистят в поисках схронов оружия и боеприпасов. Какие то местные объекты еще.
Как вариант настоящая контрдиверсионная деятельность будет в другом месте, возможно и вовсе не в Краматорске.
Либо же дали наводку на конкретных людей и место, и боятся что бы в случае перестрелки с российскими террористами шальная пуля местных не ранила не убила.
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Конечно, ведь можно любой бред оправдать, было бы желание...
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А потім сепарів відпустять за програмою СБУ "Тебе чекають дома"...
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а навіщо заздалегідь попереджати? Щоб встигли втекти?
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Ясен-красен! Торговые партнёры всё-таки...
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Що дивуватися, якщо більшість у владі - ідіоти?
А Наєв - просто дебіл...
Це те саме, якщо сьогодні об'явити, що через три дні в Дарницькому районі міста Києва буде влаштована масштабна облава на викрадачів авто?
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Сука как дети)))Раз,два,три,четыре пять,я иду тебя искать,кто не заховался.,я не виноват))
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я не плагиатор, посмотри на время комментов😀
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Пусть так. У вас, у всей соевой братии один мозг на всех 54% идиотов, а это пичалька конкретная
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Добре, що погодилися. Можливо колись людиною станете🤔
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В отличии от тебя, старого неадеквата, который лайкает придурка с комментом в оскорбление МАМЫ, я человек, вот как вас, идиотов назвать, непонятно мне, та и не станете вы людьми никогда.
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Нибалей
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Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать！
Это пердец полный！
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))) йа, заходя на цензор, даже без предупреждений, всегда оцениваю это, как "оранж"!!
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Вы им еще и повестки разнесите, под роспись
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Не такие глупые люди там сидят, как тут о них пишут и если предупреждают людей, что нужно иметь при себе документы и без особой необходимости не болтаться по городу, значит так нужно и это правильно.
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вот тут бы их и поддержал, даже цветы бы им не пожалел.
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а хочу спросить, то что посмотреть в гоогле мапс можно Краматорск только одельными точками, это связанно с ССО или там не побывали гоогле авто.
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)))) со студенческими парами для гоогле авто там напряжонка. потому то медленно и апдейтятся, точками.
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давай устроим одну акцию, я то не знаю все те населённые пункты кто под чьим контролём, но проверяем временно захваченные рассеискими мрязями и если находим где то флаг дибилов - пишем кляузу гоогле
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(((( кляузы ничо не дадут. там и без нас кляузников, как павлуш морозовых на форуме цензора. нужно какоето другое, ошарашующее всех решение.
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неа, это не кляуза, это наезд за пособничество и рекламирование сепаров а это залёт, санкции никто не отменял, находя несколько таких фото можно садится за стол переговоров - Украина вс Гоогле - а там и есть интересные преференции, нужные для поддержки для феисбука или Украинской модерации ютуба
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Это как раз на Хелоувин,в Краматорске все бары и кафешки готовятся к празднику молодежи,и тут раз....
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В Иловайске ДНРовцы опять похитили людей. Просто за то что не так молились. ДРГ и террористические подразделения наемников РФ будут разыскивать в Краматорске, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2213
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ДРГ і сепаратистам з речами зібратися на площі біля колишнього пам'ятника Лєніну. Прийом в порядку живої черги з 8:00. Нагадуємо про необхідність переведення стрілок годинників на зимовий час.
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Була колись давно італійська кінокомедія , де половина міста несли до банку грабіжників вигукуючи : "Ми ідемо грабувати банк ! " .
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это советский пропагандисткий мультик Ограбление по-итальянски.. такая себе мульткарикатура, на криминальные хроники Итальянщины..
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- Мальчик, держи шоколадку. А что надо сказать дяде?
- Сепары - вон там. ДРГ і терористичні підрозділи найманців РФ розшукуватимуть у Краматорську, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 1555
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Что-то вспомнилось.
- Дядя, дай закурить?
- А волшебное слово?
- А пиздюлей?
- Курите, мальчики, курите.
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хотелось бы что бы никого не нашли, а закапывали мразь по месту абнаружения.
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як якого ворога й піймають,то обов'язково або обміняють або так відпустять.Їх же чекають вдома,не те,що українських воїнів.
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Было в детстве. Помню. "Зарницей" - называли и учили как автомат деревяный держать и как всем хором кричать:"Всегда - готов!"
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так теракты устраивают только на территория ЛНР и ДНР! патриоты с обуглившемся попами после многочисленных "перемог"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДРГ и террористические подразделения наемников РФ будут разыскивать в Краматорске, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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