 Мир должен объединиться против антисемитского насилия и ненависти, которые были проявлены в Питтсбурге, - Климкин

Об этом 28 октября он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мои мысли и сочувствие связаны с теми, кто пострадал от смертельной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен объединиться против такого трусливого антисемитского насилия и ненависти", - заявил глава МИД.

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Как пишет Укринформ, 27 октября утром мужчина, вооруженный штурмовой винтовкой и двумя пистолетами, вошел в синагогу "Древо жизни" в Питтсбурге и открыл огонь по ее посетителям. При этом он выкрикивал антисемитские лозунги.

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Стрелок забаррикадировался в здании синагоги, отстреливался от полиции, однако был ранен и сдался. Ему предъявлено обвинение по 29 пунктам.

Количество погибших в результате стрельбы в синагоге в настоящее время составляет 11 человек, еще шестеро были ранены.

По информации Радіо Свобода, задержанный - 46-летний Роберт Бауэрс (Robert Bowers). Онлайн-сообщения лица с этим именем указывают на неонацистские взгляды, ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, которого, по его мнению, "контролируют евреи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в Питтсбурге: "Весь израильский народ скорбит с семьями погибших. Мы вместе с еврейской общиной Питтсбурга. Мы вместе с американским народом перед лицом этой ужасной антисемитской жестокости".

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Президент США Дональд Трамп также осудил, как он отметил, акт "ненависти", и заявил, что трагедии могло бы помочь наличие вооруженной охраны на месте, а нападающий заслуживает смертного приговора: "Любой, кто делает подобное с невинным людьми должен действительно заплатить самую высокую цену. Мы укрепим наше законодательство в вопросе смертной казни".

Папа Римский Франциск назвал бесчеловечным преступлением нападение на синагогу в американском Питтсбурге: "Мы все шокированы этим бесчеловечным актом насилия. Пусть Господь поможет нам потушить пламя ненависти, разгорающееся в наших обществах, укрепить чувство человечности, уважение к жизни, моральным и общественным ценностям".