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Все про:антисемитизм (145) стрельба (2369) США (14323) Климкин (1910)

 Мир должен объединиться против антисемитского насилия и ненависти, которые были проявлены в Питтсбурге, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам и близким погибших накануне при стрельбе в синагоге американского Питтсбурга.

Об этом 28 октября он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мои мысли и сочувствие связаны с теми, кто пострадал от смертельной стрельбы в Питтсбурге. Это больше, чем трагедия. Мир должен объединиться против такого трусливого антисемитского насилия и ненависти", - заявил глава МИД.

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Мир должен объединиться против антисемитского насилия и ненависти, которые были проявлены в Питтсбурге, - Климкин 01

Как пишет Укринформ, 27 октября утром мужчина, вооруженный штурмовой винтовкой и двумя пистолетами, вошел в синагогу "Древо жизни" в Питтсбурге и открыл огонь по ее посетителям. При этом он выкрикивал антисемитские лозунги.

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Стрелок забаррикадировался в здании синагоги, отстреливался от полиции, однако был ранен и сдался. Ему предъявлено обвинение по 29 пунктам.

Количество погибших в результате стрельбы в синагоге в настоящее время составляет 11 человек, еще шестеро были ранены.

По информации Радіо Свобода, задержанный - 46-летний Роберт Бауэрс (Robert Bowers). Онлайн-сообщения лица с этим именем указывают на неонацистские взгляды, ненависть к евреям. Бауэрс также критиковал президента США Дональда Трампа, которого, по его мнению, "контролируют евреи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в Питтсбурге: "Весь израильский народ скорбит с семьями погибших. Мы вместе с еврейской общиной Питтсбурга. Мы вместе с американским народом перед лицом этой ужасной антисемитской жестокости".

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Президент США Дональд Трамп также осудил, как он отметил, акт "ненависти", и заявил, что трагедии могло бы помочь наличие вооруженной охраны на месте, а нападающий заслуживает смертного приговора: "Любой, кто делает подобное с невинным людьми должен действительно заплатить самую высокую цену. Мы укрепим наше законодательство в вопросе смертной казни".

Папа Римский Франциск назвал бесчеловечным преступлением нападение на синагогу в американском Питтсбурге: "Мы все шокированы этим бесчеловечным актом насилия. Пусть Господь поможет нам потушить пламя ненависти, разгорающееся в наших обществах, укрепить чувство человечности, уважение к жизни, моральным и общественным ценностям".

Источник: https://censor.net.ua/n3093799
 
   
 Топ комментарии
 
Было бы еще не плохо объединиться против насилия украинцев со стороны так называемых семитов и ввести в уголовный кодекс такую норму как антиукраинизм и жестоко за него карать.
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это как? обрезание себе сделать, или просто хватит ермолки на макушке?
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С него такой дипломат, как с Гройсмана премьер.
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Евреи - это не нация - это, скорее, организация...
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Мне раньше было все равно, какой национальности человек - лишь бы он был хороший.
Но в последнее время наблюдаю, что люди известной национальности устроили у нас геноцид украинского народа.
Это не совпадение. Эти люди сделали в нашей стране для себя райские условия, живут вне закона, воруют и ни за что не отвечают.
В связи с этим лично для меня теперь не все так просто.
Вот поэтому, наверно, людей этой национальности всюду ненавидели, гнали их и гнобили. Потому что эти люди - хитрые, жадные и изворотливые.
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Радуемся Томосу, рассказываем какие мы европейцы, а антисемитские комментарии как будто какие то варвары пишут.
Последний командир УПА Василь Кук: У нас не было деления по национальностям. У меня служили и украинцы, и евреи, и армяне, и много других национальностей.
Летопись УПА содержат информацию про героику евреев, которые боролись в рядах УПА как против нацизма, так и против коммунизма, и немало их погибло в борьбе за волю Украины и за честь еврейского народа.
Медицинская служба УПА почти полностью состояла из евреев.
Согласие между народами собственной любовью прививал митрополит Андрей Шептицкий. Под влиянием владыки Украинской Греко-католической церкви во многих церквах и монастырях галичане спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов (Давид Кагане, которого спас митрополит, в 1970-е годы был главным раввином Тель-Авива). В ноябре 1942 года Шептицкий выступил с письмом «Не убивай!», где обращался к украинцам с призывом не поддерживать нацистские провокации.
Нет идеальных народов, не ведитесь на провокации
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Слова антисемітизм, расизм, ксенофобія придумані сіоністами як звинувачення тих, хто викриває їхні сатанинські справи проти націй.
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Есть интересная версия, что евреи - финансовое сословие Великой монгольской империи, как ордынцы-казаки - воины, цыгане-почтальоны. Там любили всё делить по сословиям, что достигло апогея в Индийской системе каст. А к смерти Иисуса (как и к его рождению) евреи вообще не имели отношения, т.к. то были иудеи - совершенно другой народ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМир должен объединиться против антисемитского насилия и ненависти, которые были проявлены в Питтсбурге, - Климкин
 
 
 
 
 
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