 Президентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
По результатам экзит-пола от компании BCG Research по заказу оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе набирает 37%, другой кандидат Саломе Зурабишвили - 34%, Давид Бакрадзе - 17%, голосов.
Результаты экзит-пола от телекомпании "Rustavi 2" не показывают лидера голосования. Так, кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе набирает 40%, другой кандидат Саломе Зурабишвили - 40%, Давид Бакрадзе - 10% голосов.
Четкого лидера показывает экзит-пол от партии "Грузинская мечта", где ее главный кандидат Саломе Зурабишвили набирает 52,3% голосов, при этом Григол Вашадзе набирает 28,1% и Давид Бакрадзе - 9,2%.
Результаты президентских выборов в Грузии объявят через день. Бывшим президентом в Грузии был Георгий Маргвелашвили. Это последние прямые выборы президента. При этом главы государства выберут не на пять лет, как раньше, а на шесть.
Утім, я сказав, що в даному разі частково погоджуюся з Панфіловом. Чому частково? Не маю часу пояснювати. Але у Панфілова трапляється відверта демагогія. А те, що він буває на "обозрЄватЄлЄ" Бродського -- взагалі дуже красносмовне. Бачите, пристойна людина має дбати про гігієну та не відвідувати помийних ям.
А вообще, независимо от того, кто в Грузии у власти - страна хорошая, народ гостеприимный и добрый. Украинцев в Грузии всегда любили, при любых властях тут и там.
На должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве.
Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО. Мишина партия будет участвовать в парламентских выборах, там будет борьба за портфели и реальную власть, а это так, разминка.
Грузины идут по стопам кацапов.
Наверное, американцы - "тупые", что у них всего лишь 4 года для президента предопределено...
Историческая справка -- последняя диктатура при парламентской системе была при Оливере Кромвеле в 1642-49 годах в Англии ... Причём , в качестве спикера-диктатора Кромвель пробыл несколько лет , а потом ему "нарисовали" должность лорда-протектора , что равносильно официальному титулу диктора , термина появившегося только через несколько веков .
Успокаивает только фраза из известного еврейского анекдота : "так будет не всегда".
печально
Бе - бе - бе! мыль задницу
І запам"ятай -- риги ніколи не говорили і не будуть говорити українською.
- во всем виноват Саакашвилли и Госдеп
совпадение? не думаю!
Украина состоится только тогда, когда сдохнет последний хатоскрайник
а на каждую кацапскую хитрую жопу, у украинцев всегда найдется болт с винтом
потому что победа в Грузиии - это наша общая победа над ху#ловской системой
"Тут один Говеннюк предлагает голосовать за Кошулинского...
Можно и за Кошулинского. Но лучше за Пердулинского или Жопалинского.....
Вот пока будем голосовать за разных там Песдулинских - во второй тур пройдут: Петушок - уже проверенный Вор и Барыга... и Бойко, например...
Как вам такой вариант, безголовые?
Бутусов, скажи что здесь запрещенного Или твой модератор -Минстецевский выкормыш, который работает на Пецу- Петушка?
Или у вас с последним договор и ОН вам платит? Не верю...
Ну, тогда разберись с этим порохоботом в модераторском кресле....
Боже, які безтолкові люди.....
https://www.facebook.com/vybory2019/videos/255617451967556
Останніх навіть на службу взяв...