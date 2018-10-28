EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  5681  188
Все про:выборы (20564) Грузия (3462)

 Президентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты

В воскресенье, 28 октября, граждане Грузии выбирали президента. Три экзит-пола дают разные результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По результатам экзит-пола от компании BCG Research по заказу оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе набирает 37%, другой кандидат Саломе Зурабишвили - 34%, Давид Бакрадзе - 17%, голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинская прокуратура заявила, что Саакашвили санкционировал подготовку покушения на бизнесмена Патаркацишвили

Результаты экзит-пола от телекомпании "Rustavi 2" не показывают лидера голосования. Так, кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе набирает 40%, другой кандидат Саломе Зурабишвили - 40%, Давид Бакрадзе - 10% голосов.

Четкого лидера показывает экзит-пол от партии "Грузинская мечта", где ее главный кандидат Саломе Зурабишвили набирает 52,3% голосов, при этом Григол Вашадзе набирает 28,1% и Давид Бакрадзе - 9,2%.

Результаты президентских выборов в Грузии объявят через день. Бывшим президентом в Грузии был Георгий Маргвелашвили. Это последние прямые выборы президента. При этом главы государства выберут не на пять лет, как раньше, а на шесть.

Также читайте: Польша хочет, чтобы Украина и Грузия стали частью ЕС, - Дуда

Президентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093798
 
   
 Топ комментарии
 
Готовьтесь, в марте у нас такое же будет, проплаченные экзитполы станут завышать результаты Пети чтобы скрыть фальсификации. Метод борьбы - ни одного голоса Пете.
 показать весь комментарий
 
а что такое завидуешь порохоботик? Президентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты - Цензор.НЕТ 3482
 показать весь комментарий
 
Різниця в даних екзитполів свідчить про фальсифікації.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В даному разі частково погоджуюся з Панфіловом. Але я його вважав за розумнішу людину. Часом він скочується до примітивного популізму та до звичайної демагогії.
 показать весь комментарий
 
а як ви назвете підміну в українській політиці ворога путiна на його кума?
 показать весь комментарий
 
Запитання некоректне. Адже "ведмедчука" ще не призначено головою Одеської ОДА.
Утім, я сказав, що в даному разі частково погоджуюся з Панфіловом. Чому частково? Не маю часу пояснювати. Але у Панфілова трапляється відверта демагогія. А те, що він буває на "обозрЄватЄлЄ" Бродського -- взагалі дуже красносмовне. Бачите, пристойна людина має дбати про гігієну та не відвідувати помийних ям.
 показать весь комментарий
 
Та никто не боится . . . на здоровье ! Это - внутреннее дело грузин. Это по США, Англии, Франции и Германии нам не всё равно, кто к власти придёт, а Грузия, при всём уважении к стране и её народу, слишком мала, чтобы на Украину результаты её выборов влияли аж так, чтобы наши власти "боялись" их.

А вообще, независимо от того, кто в Грузии у власти - страна хорошая, народ гостеприимный и добрый. Украинцев в Грузии всегда любили, при любых властях тут и там.
 показать весь комментарий
 
 
Выборы президента в парламенте - коллективная безответственность...
 показать весь комментарий
 
 
Партии какие-то экзит-полы проводят. Президентські вибори в Грузії: виборчі дільниці закрилися, екзит-поли показують різні результати - Цензор.НЕТ 9441
 показать весь комментарий
 
В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.
На должность президента Грузии претендуют 25 кандидатов. Среди них - два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве.
Оба кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО. Мишина партия будет участвовать в парламентских выборах, там будет борьба за портфели и реальную власть, а это так, разминка.
 показать весь комментарий
 
 
6 лет для президента выторговано...
Грузины идут по стопам кацапов.
Наверное, американцы - "тупые", что у них всего лишь 4 года для президента предопределено...
 показать весь комментарий
 
 
Херня - читайте внимательно , бо это последний президент избираемый прямым голосованием . Грузия уже 7 лет парламетская республика , где полномочия президента всё время сокращаются . Следующий президент будет с полномочиями президента Германии или Италии ...

Историческая справка -- последняя диктатура при парламентской системе была при Оливере Кромвеле в 1642-49 годах в Англии ... Причём , в качестве спикера-диктатора Кромвель пробыл несколько лет , а потом ему "нарисовали" должность лорда-протектора , что равносильно официальному титулу диктора , термина появившегося только через несколько веков .
 показать весь комментарий
 
 
возможно каждая из компании опрашивали в разных регионах или же минимум две, купленные врунишки.
 показать весь комментарий
 
 
Налеюсь миху пристроят кем нибудь, а то уже жалко на него смотреть - зубожилит в Нидерландах)))
 показать весь комментарий
 
 
он хвастывался мол лекции читает, вот только не говорил в каких университетах.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже такая избитая шутка... кроме улыбки уже ничего не вызывает)
 показать весь комментарий
 
 
та нещодавно жалівся що комунальні тарифи в Голандії дорогезні, невже в уніврсітетах припинили платити велику зарплату "вєлікому махінатору" ?)). Дивно, за які ж кошти він тоді намети та їжу для "протестантів" у Києві купляв? )) Ктось же ж його "прикармлював")))
 показать весь комментарий
 
 
По ходу, друзья-грузины устали от демократии . . . Цирк с экзит-полами, особенно "победа в первом туре" кандидата от правящей партии - плохой предвестник. Маятник начинает движение в обратную сторону. Печально.
Успокаивает только фраза из известного еврейского анекдота : "так будет не всегда".
 показать весь комментарий
 
кацам с вещами на выход из Абхазии и Осетии
 показать весь комментарий
 
Так что там Саакашвили то приеедет в этому году в Грзию то ?
 показать весь комментарий
 
 
кроме совковка ничего не знаешь?
печально
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то,ему было плевать на национальность Президентські вибори в Грузії: виборчі дільниці закрилися, екзит-поли показують різні результати - Цензор.НЕТ 5989
 показать весь комментарий
 
 
Тебе видней?Ну..не буду спорить...Осетин так осетин
 показать весь комментарий
 
Джугашвілі осетин? Це мабуть ви не знаєте переклад прізвища з багатьох мов!
 показать весь комментарий
 
Та он походу,вообще был космополитом одержимым идеей коммунизма
 показать весь комментарий
 
прокремлевскую марионетку Иванишвилли сразу после прихода Вашадзе упакуют лет на 25 с конфискацией
 показать весь комментарий
 
 
7 место в рейтинге єкономических свобод - єто тебе не рошеновские "реформы"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А с чего зрадольо взяло, что кто то не хочет, чтоб миха устроился в Грузии? Мы только ЗА, пусть там сидит😁
 показать весь комментарий
 
 
Георгий Вашадзе - грузинский политик,бывший замминистра юстиции, экс-депутат парламента Грузии от партии Михаила Саакашвили
Бе - бе - бе! мыль задницу
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мыль) Украина тут причем...
 показать весь комментарий
 
 
Не факт совсем) но ты мыль вместе со своими, если вы чего то боитесь😁
 показать весь комментарий
 
 
Мені-то чого боятись? Це вам, пєтєсоскам, скоро нічого смоктати буде. Так що шукай резервний аеродром.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Где ж вас таких недоделывают)))) только не повесся после выборов😁
 показать весь комментарий
 
 
Вішатись тобі прийдеться, пєтєшлюшка передєлана.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Насправді в Грузії Саакашвілі посадить кожен із тих, хто прийде там до влади. Це тому, що Саакашвілі зрадить кожного.
 показать весь комментарий
 
 
Цікава закономірність -- всі пєтєсоски "топлять" за хуйловського байстрюка іванішвілі........Совпадєніє, не думаю!
 показать весь комментарий
 
 
Не за адресою. Мені ваші ригоботні не потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
За адресою! Вилизуєш тут баризі все що можна. Самому не гидко?
І запам"ятай -- риги ніколи не говорили і не будуть говорити українською.
 показать весь комментарий
 
Простіше було б згадати стару народну мудрість - " Кто женщину ужинает, тот ее и танцует"...😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
По опросам Терещенко во 2м туре выигрывает у любого противника. Так, что есть за кого голосовать.
 показать весь комментарий
 
 
Не пройде Мішель у другий тур. У другому буде Лола з бойкой
 показать весь комментарий
 
во всех порохоботско-ху#ловских методичках большими буквами написано
- во всем виноват Саакашвилли и Госдеп

совпадение? не думаю!
 показать весь комментарий
 
 
В системе тотальной олигархии, хождение на выборы так же бессмысленно как и во времена "развитого социализма".
 показать весь комментарий
 
самый главный враг украинцев - безразличие
Украина состоится только тогда, когда сдохнет последний хатоскрайник

а на каждую кацапскую хитрую жопу, у украинцев всегда найдется болт с винтом
 показать весь комментарий
 
 
)))))))) ну и методички у зрадолья... Всем в Украине, по большому счету, пофиг кто победит в Грузии - это Грузия, а не Украина, ау!
 показать весь комментарий
 
 
нет не пофиг
потому что победа в Грузиии - это наша общая победа над ху#ловской системой
 показать весь комментарий
 
 
это барыгоботка страхуется на случай победы человека Саакашвили
 показать весь комментарий
 
 
А что мне или Украине может сделать михин человек, промокша?) Этот человек будет делать то, что ему скажут в Вашингтоне(это если саак остался проамерским), или то что скажут в мацкве(если саак сам понимаешь... деньги бабушки), ну или просто пошлет миху - все эти варианты касаются Грузии, а нас не очень)
 показать весь комментарий
 
 
Только что мой приятель был забанен вот за такой пост:
"Тут один Говеннюк предлагает голосовать за Кошулинского...
Можно и за Кошулинского. Но лучше за Пердулинского или Жопалинского.....
Вот пока будем голосовать за разных там Песдулинских - во второй тур пройдут: Петушок - уже проверенный Вор и Барыга... и Бойко, например...
Как вам такой вариант, безголовые?
Бутусов, скажи что здесь запрещенного Или твой модератор -Минстецевский выкормыш, который работает на Пецу- Петушка?
Или у вас с последним договор и ОН вам платит? Не верю...
Ну, тогда разберись с этим порохоботом в модераторском кресле....
 показать весь комментарий
 
 
Призвище "Жопалінський" - ненормативна лексика. Президентські вибори в Грузії: виборчі дільниці закрилися, екзит-поли показують різні результати - Цензор.НЕТ 3995
 показать весь комментарий
 
 
Шо ты гаваріш? Ти піди це скажи Лесю Подерв"янському, Атону Мухарському, або поету Юрію Вінничуку, котрий свого часу написав вірша про Януковича "Убий підараса".
 показать весь комментарий
 
 
Тоді залишається тільки військова таємниця. У вас є режимний дозвіл на гриф секретності? Президентські вибори в Грузії: виборчі дільниці закрилися, екзит-поли показують різні результати - Цензор.НЕТ 7766
 показать весь комментарий
 
А "Дупалінський" - це нормативне слово? Ну тоді читай так, як тобі не ріже вухо....
Боже, які безтолкові люди.....
 показать весь комментарий
 
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: "МИ ПОВИННІ НАВЧИТИСЯ ПРОБАЧАТИ РЕГІОНАЛІВ"

https://www.facebook.com/vybory2019/videos/255617451967556
 показать весь комментарий
 
 
Это та которая сидела изза рыгов в тюрьме? Вот дура
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Пеца-Мармелад це вже давно зробив. І пробачив не лише РигоАналів а й їх бандитів....
Останніх навіть на службу взяв...
 показать весь комментарий
 
 
А ще підбори одягла! Як можна за таку голосувати?
 показать весь комментарий
 
Интересно, сколько бы грузинов, проголосовали за Михо?
 показать весь комментарий
 
неамного больше, чем украинцев за Педриньо
 показать весь комментарий
 
 
думаешь больше 50%, да брось, можно конечно себя кловном выстовлять, но полуумным выставлять не стоит.
 показать весь комментарий
 
 
а вроди пару лет назад он таким не был, не ну может ошибаюсь, но когда он заразился то, от кого то ясно.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы в Грузии был свой грузинский Цензор.нет, то Саакашвили проиграл бы. Там бы выграл Бензин ИвониЙшвили
 показать весь комментарий
 
Если бы у бабушки были яйца , то вана была бы дедушкой 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
І кого цікавить не здійсненна мрія міхо 😄?
 показать весь комментарий
 
Коментарі електровіника з заднім приводом свідчать про те, що переможцем президентських виборів в Грузії буде наступний президент Грузії..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
Вірно , з чим і привітаємо грузинський народ !!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты
 
 
 
 
 
 вверх