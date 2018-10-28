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Все про:Газ (8952) Кабмин (10701) постановление (77) Тарифы на газ (90)

 Может привести к монополизации рынка и невыполнению Украиной обязательств, - Регуляторная служба о проекте Кабмина о новой цене на газ

Государственная регуляторная служба Украины отказала в согласовании проекта постановления Кабинета министров о повышении цен на газ для населения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Службы.

"Принятие проекта в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК "Нафтогаз Украины", невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества", - говорится в документе.

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Согласно выводам экспертов, в предложенном Кабмином проекте постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечения прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики. Также разработчики постановления не соблюли принципы государственной регуляторной политики, определенные законодательством.

Как пишет "Сегодня", Кабмин обнародовал постановление № 867 от 19 октября 2018 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа". В нем содержится формула, по которой рассчитывается цена газа, поставляемого "Нафтогазом" для населения и тепловиков, и сроки роста этой цены, а также объяснение того, на какой именно модели "импортного паритета" остановились в переговорах Кабмин и МВФ - а в основе всех расчетов лежат принципы Положения о поставщике со специальными обязательствами, или ПСО.

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Своим постановлением Кабмин продлил специальные обязательства НАК "Нафтогаз Украины" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.

Кабмин сохранил за "Нафтогазом" право приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз". В случае недостаточности ресурса внутренней добычи "Нафтогаз" должен докупать газ у других оптовых продавцов - в том числе у зарубежных.

При этом правительство установило и правила расчета цены, по которой НАК будет покупать газ у "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаза", и правила расчета цены, по которой "Нафтогаз" должен продавать "голубое топливо" газсбытам, за которыми сохранена обязанность поставлять газ населению и тепловикам.

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Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093797
 
 
 Топ комментарии
 
НКРЕ проснулась
Да в принципе уже поздно, вас посадят вместе а Антимонопольным комитетом, министром энергетики, премьером и руководством Нафтогаза за сговор и монополизацию рынка в полном составе.
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В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/

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Яке вам діло до українців ? Живіть своїм життям..
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Мне за державу обидно, добрая женщина. На майдане требовали от Януковича снизить стоимость коммуналки на 30% . Что скажешь по этому поводу, добрая женщина?
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Не пам'ятаю таких вимог. Для мене головним було позбутися вітюші.
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Вот тут помню, а тут не помню? Да тебе лечится надо, добрая женщина. А Порошенко помнит об этих требованиях майдана, как думаешь?
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Народ , Украина должна сделать выбор как это сделала Дания в пользу электричества , вместо газа . Думайте об этом , а не о газе . У меня электроплитка и зачем мне газ ?
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Слухай ? Зальетний ? Знаєш старий анекдот ...*про грушку взимку * ! ?
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Нет , троллик. Мне по и ху и ю такие как ты троллики . Я знаю что пишу , я вижу как живет Дания без газа и я знаю что делает Норвегия с газом .
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Шо ти бачиш касаб ..який з 92 року злиняв (сам писав!) !?
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Мы сделаем выбор в пользу волов и дров. Зелёные будут очень довольны. Може призвести до монополізації ринку і невиконання Україною зобов'язань, - Регуляторна служба про проект Кабміну щодо нової ціни на газ - Цензор.НЕТ 9221
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До речі, на Чернігівщині дуже добре опалюють себе дровами.
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Не маю нічого проти. Теж до речі ........ Може призвести до монополізації ринку і невиконання Україною зобов'язань, - Регуляторна служба про проект Кабміну щодо нової ціни на газ - Цензор.НЕТ 9470
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Эт ты верно заметил насчет волов В аналах ВР соевой ляшковней уже вынашиваются планы чтобы за каждую машину которая находится в собствености лоха и старше 10 лет Этот самый лох принес бы им в клюве не менее 20 тыс грн Старше 20 лет Всего лишь 40 тыс грн а 30 лет 60 тыс Соевая ляшковня подсчитала что поскольку средний возраст машины которой владеет полунищий лох 22 года лохов около 4 млн То должно с лихвой хватить и на Канары и на офшоры и на солнечную Хайфу и даже на новые брилианты для софочки Супружници Петручио Чтоб было в чем на Венском балу погоцать Ну а лохи у которых нет бабок Пересядут на волов
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Пам'ятаю ще за часів президента Кучми американці пропонували свою допомогу у розвитку енергетики та перехід з газу на ел.енергію для забезпечення енергонезалежності України, на що була відповідь приблизно така ,що в нас дешевий рос газ по 50 доларів навіщо розвивати та вкладатися в альтернативу.Американці "як у воду дивилися".
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Можео подумать,эти бл@ди сделают чтото для людей...Сашки Билого на вас нету
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Хотят показать что в стране работают какие то национальные институты власти .Хотя все понимают и знают что Украиной управляет Госдэп .
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Може призвести до монополізації ринку і невиконання Україною зобов'язань, - Регуляторна служба про проект Кабміну щодо нової ціни на газ - Цензор.НЕТ 8720Не може бути такого .....!!! Україною править Святий Петро Мальдівський . Вже п"ятий рік пішов. Прокидайся та не вживай ворожу бояришню з солоними мухоморами більше.Переходь на Roshenки і буде тобі просвітлення Велике .Аве Петру .Аве !
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Отберут медальку у кобелева))) Эх, и сутки не проносил...
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Украинцы , вы обязаны отказаться от газа и борщь варить на электроплитке. И ничего через газ спонсировать Россия . Аминь.
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На костре будем варить .Вообще от хаза откажемся. И от бензина тоже. На сено перейдём.Экотуризм развивать будем .
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Боже, какой ты отбитый, а греть хату чем?
Это же не Дания, морозы могут стоять месяцами.
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В Дании сегодня уже пошол снег и что ? Есть такая вещь как электрические обогреватели, слыхал?
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Говорят что навоз и дерьмо тоже имеют хорошую теплотворную способность . Чего уж мелочиться. Откажемся же и от газа и от электричества сразу
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Слушай, Ваня, ты видать совсем с другой планеты.
Поясняю: основные потребители газа в Украине химические предприятие, где газ - сырье!
тока наши правители рыьаются переложить закупку газа на их же предприятия на плечи простых украинцев.
Усёк?
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Статья на цензоре, мене годичной давности Потребление газа в Украине в 2017

Може призвести до монополізації ринку і невиконання Україною зобов'язань, - Регуляторна служба про проект Кабміну щодо нової ціни на газ - Цензор.НЕТ 2974

И там указано, что все население и бюджетники потребили 12.5 млрд. куб. Т.е. добыча газа в Украине перекрывает потребление населения в 2 раза. Учитывая, что себистоимость газа с уплатой всех налогов и ренты составляет около 3200грн. Т.е. даже если сделать формулу себистоимость +30 % (чтобы не в убыток). И брать у добывающих организаций половину газа по этой формуле, остальную пускай продают кому хотят и за сколько хотят. Могли бы решить проблему одним махом.
Но как говорят, кто ж его посадит, он же памятник.
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Держава Україна вже давно не виконує свої обов'язки і договори. Перший, і самий основний договір, це з власним народом. Цей договір суспільний і зветься він Конституція України. За цим договором людина і її інтереси, здоров'я і життя є основними приорітетами держави і всіх чиновників, депутатів, президентів. Права і свободи гарантуються. Зарплата і пенсія повинні задовольняти життєві потреби людей. Натомість ми бачимо підвищення цін, але не бачим чим платити.
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Короче, коль пошла такая ... не честная игра голосовать за Петю и его шобло не буду. Но и за Юлю голосовать точно не беду, как и за Бойко, мураева с Рабиновиче и Медведчуком и пр , и пр , и пр. А если в финале сойдутся /не дай Бог/ Петя и Юля что тогда делать. Получится выбор без выбора. Про московские пришли - грабят, про европейские пришли - грабят. И куда бедному украинцу податься.
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Кароче, все стали вдруг кокетничать по поводу цен на газ...благодатная тема нонче однако...
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Молодці. Але це напевно залишки останніх професіоналів у владі. Не думаю, що їх залишать. А жаль.
Надалі, як заява нового складу НКРЕКП про Роттердам плюс, а потім відкат від своїх слів та заява НБУ про цей же Роттердам плюс і довга довга пауза, ця комісія оголосить нову заяву з підтримкою рішення уряду і поясненням, яке воно геніальне це рішення, хоча ціна на газ не є повноваженням уряду.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМожет привести к монополизации рынка и невыполнению Украиной обязательств, - Регуляторная служба о проекте Кабмина о новой цене на газ
 
 
 
 
 
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