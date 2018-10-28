 Педофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"По словам граждан, он совершил в отношении малолетней развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Я так понимаю, бухать - это развратные действия?
Если серьезно, то тут как-то коряво все сформулировано.