 Педофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По словам граждан, он совершил в отношении малолетней развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции. ФОТО

Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Педофил на Киевщине пытался изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее брата, - Нацполиция