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 Педофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция. ФОТО

В селе Музычи Киево-Святошинского района местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги. Злоумышленник был соседом ребенка, проживал в одном общежитии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Педофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция 01

"По словам граждан, он совершил в отношении малолетней развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным", - говорится в сообщении.

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Сейчас пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Правоохранители опрашивают местных жителей и проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3093796
 
   
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химическая кастрация и петушком на зону..
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Так этот засранец еще и маму развратил???
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это был тот самый сотрудник сбу из новостей пару-недельной давности))
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нет!! всего лиш ,,ПОИМЕЛИ" (все кому не лень) (пора бы знать)
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химическая кастрация и петушком на зону..
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нарошно не придумаеш!!??в селе Музычи??неужели так всё это и романтично!!?? Педофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3155 Педофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6908
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Только вместо Яныка должен быть Лолита Педофіла затримали в селі Музичі під Києвом, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7560
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- "А я с детства люблю плохих дяденек и теплые шапки"- ответил Витенька, .
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То було пуйло. Але прі чьом тут дєвачька?! Пуйло вродєж по мальчікам...
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"он совершил в отношении малолетней развратные действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным" Источник: https://censor.net.ua/n3093796

Я так понимаю, бухать - это развратные действия?
Если серьезно, то тут как-то коряво все сформулировано.
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А ты попросись провести с ним ночку в камере. Потом всем расскажешь было ли коряво
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У меня есть особое сексуальное извращение. Я - гетеросексуал. Поэтому, мне с ним ночь проводить не хочется.
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На зоне станет трезвенником. Там девкам не предлагают
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Знову в коментарях сексуальні збоченці. Послухайте, припиніть дивитися порно і все буде добре.
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Поки не буде якісного українського порно - казати про повноцінну державність немає сенсу.
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Андрей Дидовик Навряд чи воно скоро буде,у нас країна православна і ще поки совкова.А більшість православних до цього погано ставляться.За совків навіть немає сенсу говорити.
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совок ударив по лібідо нещадно (в сссср секса нєт!!!), а в православній царській росії проституція легальна. Хоча б та "Яма"
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Anatoly KANEVSKY a5c44a03 У нас православні радикально до цього ставляться.
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я б Вам розказав би чим займаються монахи Києво-Печерської Лаври в своїх кєльях, якшо захочете
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Та де там православна. Сьогодні вранці у нас в храмі було чоловік 300-350, а в місті до 10тисяч жителів. Це три відсотка
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Олексій Миколайович b9eb4df5 Тільки не потрібно за порно писати,воно тут ні до чого.
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Ты даже не представляешь сколько вокруг збоченцыв и больных на голову .
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Знову в коментарях сексуальні збоченці. Послухайте, припиніть дивитися порно і все буде добре.
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Вот сейчас согласен с Луценко. Где реестр нелюдей? Где адекватное наказание?
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Вот интересно сколько преступлений бывает под воздействием водки. Сколько убийств, поножовщины и смертей от вреда алкоголя. Почему водку можно продавать а коноплю и мак выращивать нельзя? Может потому что власть имеет миллиарды прибыли из продажи етой отравы в бутылках?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПедофил задержан в селе Музычи под Киевом, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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