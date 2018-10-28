 Руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию, Украина на Закарпатье должна действовать решительнее, - Тука

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" озвучил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы я был на месте Павла Климкина, выслал этого консула на следующий день, а не тянул две недели, пытаясь поменять позицию Сийярто. Абсолютно было понятно, какая это позиция, никаких дискуссий и близко не будет, тем более руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию. Это была спецоперация", - выразил мнение Тука.

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По его словам, событие в Берегово - только демонстрация части проблемы. "По большому счету, если бы кто-то не выложил это видео в сеть, а просто передал спецслужбам, то никакой реакции бы не было. И только широкая огласка этого видео привела к тому, что пришлось реагировать на то безобразие, которое мы молча наблюдаем на нашей земле на протяжении 15 лет, а может и больше. Считаю это недопустимым, Украина должна действовать более решительно и никому не позволено нарушать законы на нашей земле", - констатировал замминистра.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

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Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

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