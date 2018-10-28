 Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Дуда подчеркнул, что ключ в НАТО - солидарность и общая ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", а значит, "мы также ожидаем солидарности здесь".
В интервью газете "Bild am Sonntag" президента Дуду расспросили, "насколько опасен" президент РФ в контексте угроз, которые для Польши и других стран восточной части ЕС составляет Россия.
"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Президент Лех Качинский предположил развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси он сказал, цитирую: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время моей страны, Польши", - сказал Дуда.
Президент оценил, что "сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого". "Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - подчеркнул он.
на яких підствах вони там знаходились ?
то на яких підставах там були ваші блакитні касконосці ?
Сочинское соглашение
После продолжавшегося 18 месяцев вооруженного конфликта между Грузией и Юной Осетией представители России, Грузии и Южной Осетии 24 июня 1992 г. подписали соглашение о принципах урегулирования конфликта.
Ключевые решения Сочинского соглашения:
Учреждается Смешанная Контрольная Комиссия в составе представителей Российской Федерации, Грузии, Северной Осетии и Южной Осетии, которая будет осуществлять свои функции во взаимодействии с группой военных наблюдателей
Создаются смешанные силы по установлению мира и поддержанию правопорядка по согласованию сторон
Кацапи нікого більше не надурять.
5 ноября 2004 г. в Сочи при российском посредничестве состоялась встреча премьер-министра Грузии З.Жвания и президента Южной Осетии Э.Кокойты. По ее итогам было подписано заявление, в котором, в частности, закреплялось прекращение огня и фиксировалось намерение вывести все остающиеся в зоне конфликта вооруженные формирования, кроме ССПМ.
26 января 2005 г. в Страсбурге М.Саакашвили озвучил рассчитанный на три года план по предоставлению Южной Осетии «широкой автономии» в составе Грузии, уже без упоминания каких-либо этапов.
27 октября 2005 г. премьер-министр Грузии З.Ногайдели представил в ОБСЕ очередной «План полномасштабного урегулирования грузино-осетинского конфликта», в котором предлагалось решить статусные вопросы уже в течение одного года. Документ был подготовлен без консультаций с югоосетинской стороной и не был ею воспринят.
Хай брат продасть там квартиру і на виручені кошти укріпляє.
І тоді ніхто до нас і не зайшов би, а не то що "зайде".
П.С. от і все про "патріотів" і їхні гасла) Пафосні)))))
скрізь гидиш..
Мені сьогодні і плюнути в твою сторону лінь.
Бувай...
Чудово.
Укреплять фланги и тылы -- всегда и всем полезно...
...но параша не Империя! И имперских амбиций у хуйла нет... ...а просто -- цыплёнок тоже хочет жить...*)
Империя кончилась при Ельцине -- тот врагов расстреливал, а не своих взрывал...
bintel.com.ua/ru/article/volodich-balto2/
31 мая 2016 г. - В последнее время эксперты Украины, Польши, Латвии и других .... этих стран будет способствовать их объединению в военном союзе ...
https://oleg-leusenko.livejournal.com/6984508.html
"Для нас хороший пример - союз северных европейских государств. ... Мы можем быть эффективным военным союзником, инструментом безопасности. ... до Балтийского. Тогда Пилсудский видел в таком союзе Польшу, Украину, ...
Балтійська Антанта - пакт про співробітництво, який був підписаний між Литвою, Латвією та Естонією 12 вересня 1934 року в Женеві......
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0