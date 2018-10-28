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Все про:Польша (4558) Россия (70893) Дуда (247)

 Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда

В интервью газете "Bild am Sonntag" президент РП Анджей Дуда напомнил, что за последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Дуда подчеркнул, что ключ в НАТО - солидарность и общая ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", а значит, "мы также ожидаем солидарности здесь".

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В интервью газете "Bild am Sonntag" президента Дуду расспросили, "насколько опасен" президент РФ в контексте угроз, которые для Польши и других стран восточной части ЕС составляет Россия.

"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Президент Лех Качинский предположил развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси он сказал, цитирую: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время моей страны, Польши", - сказал Дуда.

Президент оценил, что "сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого". "Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093791
 
   
 Топ комментарии
 
Укріпляйте наш фронт, тоді ніхто до вас не дійде.
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наверно с ярославского или воронежского
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желательно чтоб вскором времени Польша не была однои из восточных флангов НАТО, по середине теплее.
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Подобные амбиции лучше всего удовлетворяются дубняком по тыкве
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Укріпляйте наш фронт, тоді ніхто до вас не дійде.
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С Ленинградского. Столица штата - Санкт-Петрбург! А что?
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ваших "миротворців" не повинно було бути взагалі.
на яких підствах вони там знаходились ?
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Вы про Крым или Донбасс?
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Євгеній, ви писали про Грузію.
то на яких підставах там були ваші блакитні касконосці ?
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Основанием для миротворческой деятельности Российской Федерации в зоне грузино-осетинского конфликта являются Сочинское соглашение 1992 года, а также решения Смешанной контрольной комиссии (СКК), созданной в соответствии с упомянутым соглашением. В Южной Осетии российские войска вместе с грузинскими и осетинскими военными входят в состав Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) в зоне конфликта. В состав ССПМ входят три миротворческих батальона. Каждая сторона - грузинская, российская и осетинская, имеют право на размещение в зоне конфликта миротворческого батальона в составе не более 500 военнослужащих. Но, кроме этого, они также могут дополнительно разметить еще 300 военных с разрешения СКК.
Сочинское соглашение
После продолжавшегося 18 месяцев вооруженного конфликта между Грузией и Юной Осетией представители России, Грузии и Южной Осетии 24 июня 1992 г. подписали соглашение о принципах урегулирования конфликта.

Ключевые решения Сочинского соглашения:
Учреждается Смешанная Контрольная Комиссия в составе представителей Российской Федерации, Грузии, Северной Осетии и Южной Осетии, которая будет осуществлять свои функции во взаимодействии с группой военных наблюдателей
Создаются смешанные силы по установлению мира и поддержанию правопорядка по согласованию сторон
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Це узаконена окупація внаслідок капітуляції.
Кацапи нікого більше не надурять.
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Оккупация на основе договоренности называется миротворческой миссией! А капитуляция наступила после того, как Саакашвили решил развязать вооруженный конфликт и стал бомбить своих мирных жителей.
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В сентябре 2004 г. на 59-й сессии ГА ООН М.Саакашвили сформулировал «трехэтапную схему» урегулирования грузино-осетинского конфликта: демилитаризация и декриминализация зоны конфликта, ее социально-экономическая реабилитация, обсуждение статусных вопросов. При этом временные рамки для каждого из этапов не предусматривались. Э.Кокойты выступил в поддержку поэтапного подхода к урегулированию.
5 ноября 2004 г. в Сочи при российском посредничестве состоялась встреча премьер-министра Грузии З.Жвания и президента Южной Осетии Э.Кокойты. По ее итогам было подписано заявление, в котором, в частности, закреплялось прекращение огня и фиксировалось намерение вывести все остающиеся в зоне конфликта вооруженные формирования, кроме ССПМ.
26 января 2005 г. в Страсбурге М.Саакашвили озвучил рассчитанный на три года план по предоставлению Южной Осетии «широкой автономии» в составе Грузии, уже без упоминания каких-либо этапов.
27 октября 2005 г. премьер-министр Грузии З.Ногайдели представил в ОБСЕ очередной «План полномасштабного урегулирования грузино-осетинского конфликта», в котором предлагалось решить статусные вопросы уже в течение одного года. Документ был подготовлен без консультаций с югоосетинской стороной и не был ею воспринят.
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чого ж ти в сєвастопалє не укріпляла?
Хай брат продасть там квартиру і на виручені кошти укріпляє.
І тоді ніхто до нас і не зайшов би, а не то що "зайде".
П.С. от і все про "патріотів" і їхні гасла) Пафосні)))))
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ти як та чайка на фото..
скрізь гидиш..
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живи)) крисьмнаш....
Мені сьогодні і плюнути в твою сторону лінь.
Бувай...
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То сьогодні без стандартних істерик ?
Чудово.
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Нет ничего вечного в этом мире, в том числе и границы. Ремарк
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Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда

Укреплять фланги и тылы -- всегда и всем полезно...
...но параша не Империя! И имперских амбиций у хуйла нет... ...а просто -- цыплёнок тоже хочет жить...*)
Империя кончилась при Ельцине -- тот врагов расстреливал, а не своих взрывал...
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Балтийско-Черноморский Союз: перспективы реализации (часть 2)

bintel.com.ua/ru/article/volodich-balto2/




31 мая 2016 г. - В последнее время эксперты Украины, Польши, Латвии и других .... этих стран будет способствовать их объединению в военном союзе ...
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Украина зовет европейских соседей РФ создать Балто ...

https://oleg-leusenko.livejournal.com/6984508.html




"Для нас хороший пример - союз северных европейских государств. ... Мы можем быть эффективным военным союзником, инструментом безопасности. ... до Балтийского. Тогда Пилсудский видел в таком союзе Польшу, Украину, ...
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только тут есть и негативный пример, Балтииская антанте - увы, в то время в моде были диктаторы и вожди и всё закончилось окупацыеи Балтииских стран.

Балтійська Антанта - пакт про співробітництво, який був підписаний між Литвою, Латвією та Естонією 12 вересня 1934 року в Женеві......

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда
 
 
 
 
 
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