 Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Дуда подчеркнул, что ключ в НАТО - солидарность и общая ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", а значит, "мы также ожидаем солидарности здесь".

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В интервью газете "Bild am Sonntag" президента Дуду расспросили, "насколько опасен" президент РФ в контексте угроз, которые для Польши и других стран восточной части ЕС составляет Россия.

"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Президент Лех Качинский предположил развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси он сказал, цитирую: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время моей страны, Польши", - сказал Дуда.

Президент оценил, что "сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого". "Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - подчеркнул он.

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