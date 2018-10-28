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 Враг применял минометы калибра 82 мм в районе Гнутово, раненых нет, - пресс-центр ОС

Сегодня, 28 октября, российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил (ОС).

"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука. На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил у Водяного и Лебединского из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Как сообщают в штабе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры", - отмечается в сообщении.

Враг применял минометы калибра 82 мм в районе Гнутово, раненых нет, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил.

В частности, в 2 часа ночи в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб военнослужащий 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Дарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3093790
 
 
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Люди мають пам'ятати завдяки чиїм зусиллям та жертвам вони спокійно живуть.
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Не мешало бы нашим хлопцам пальнуть на полную катушку, но кто же разрешит, перемирие, блин...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВраг применял минометы калибра 82 мм в районе Гнутово, раненых нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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