 Враг применял минометы калибра 82 мм в районе Гнутово, раненых нет, - пресс-центр ОС

"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука. На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил у Водяного и Лебединского из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Как сообщают в штабе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры", - отмечается в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил.

В частности, в 2 часа ночи в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб военнослужащий 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрий Дарий.