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Все про:мониторинг (147) Тарифы на отопление (560) НКРЭКУ (255) отопительный сезон (181)

 В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комиссии.

На заседании 26 октября регулятор принял проекты форм отчетности НКРЭКУ №15 "Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии" (годовая) и №16 "Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения" (квартальная).

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева

Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое – это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока. Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений. Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

Читайте также: В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

"Введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас - информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3093788
 
   
 Топ комментарии
 
Создали очередную государственную контору "Рога и копыта". Устроят туда своих родственников, придумают как из компаний генерирующих тепло брать мзду за то Шо бы "Рога и копыта" ничего не видели + нехилая зарплата из бюджета страны.... В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 5267
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приезжайте ко мне, замеряйте качество газа в системе. Вода закипает вечность на плите, АГВ зажигается с такими хлопками, хоть бы не бахнуло и нагревает квартиру очень долго.
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А где его включили и что они мониторят?
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Своё материальное положение могу выразить одной фразой - Я начал копить на коммуналку.
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Понравилось про "мониторинг качества".
Денег дерут как за 10 минимальных прожиточных минимумов, а батареи (Одесса) как были холодными летом, так и остаются зимой.
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PS. Всю "коммуналку" оплачиваю. Кроме "отопления" (которого нет).
Нехай бумажки свои присылают с угрозами.
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А у тебя в башке дерьмо и ты его дистрибютируешь на разных темах....
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Токий намек что пора подумать о приобретении "буржуйки"
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даже не думай!!! совсем скоро, буржуйку - смогут себе позволить только "буржуи по новому" )
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Ну в Днепре, например, горячую воду отключили по причине, что "она очень дорогая для населения", так что почему бы с подобной формулировкой не отключить отопление!? Наверное ещё не решили, кто будет контролировать рынок дров. В Україні вводиться моніторинг якості опалення, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8594
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приезжайте ко мне, замеряйте качество газа в системе. Вода закипает вечность на плите, АГВ зажигается с такими хлопками, хоть бы не бахнуло и нагревает квартиру очень долго.
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Есть специальные счетчики с анализатором состава газа но боюсь поставить такой проблематично будет.
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А можно ли мониторить то, чего нет или все время ломается?
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А где его включили и что они мониторят?
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Создали очередную государственную контору "Рога и копыта". Устроят туда своих родственников, придумают как из компаний генерирующих тепло брать мзду за то Шо бы "Рога и копыта" ничего не видели + нехилая зарплата из бюджета страны.... В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 5267
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Гнань в шею эти комиссии, они заботятся только о доходах олигархов, недавно разрешили Нафтогазу отключить потребителей зимой, притом сразу могут котельные на целые районы отключить.
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шде можно потметь офф.информацию, а не из уст обывателя и порохосоас??
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Не пойму как..., но как-то всё это связано... премия 46 млн. долларов, орден от Филарета, мама в США... В Україні вводиться моніторинг якості опалення, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2908
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ну супер!!! из технических работ на цензоре, по мониторингу качеств камментаторов, - прям да в полымья мониторинга температуры подогретой воды!! ) "технологию такого дела знаете?" (С) )) но неплохо. зихер - не машина мониторит! потом то её обьективные данные нунадабуда в статистику, которая знает фсё, по старому - "вручную-вкулак" втассофать )) аффтора и админа, если прога, - в студию! ))
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"Введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас..." -- регулярно получать зарплату, вне зависимости от разницы температур снаружи и внутри...*)
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)) а там народ то не знает, шо нет таких датчиков.
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-- есть датчики, а есть взятчики... -- народ в курсе...*)
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))) там просто не в каждой хатынке есть сеть, шоб напрямую снимать цыфирь с встроенного в распредшкаф, личного - цыфирьного счётчика, по электро, по газу,.... по централизованному теплу, если канешно хатынка к нему подключена, а не ты сам решаеш, когда начать себе топить, а когда нет ))) но это есчо не время тамошних ох у ительных историй!!! там то, шо - зачем же платить больше - пока не знают!!
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На майдане требовали от Януковича снизить цены на коммуналку на 30 % . Ну и куда все это делось? Где этот гадёныш Парасюк?
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Т.е. Парасюк во всём виноват, стецёвая тварь?
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Чета ржу🤣🤣 и пацталом!
Ента контора - пєтюнчика!
🤑
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Двойной удар по Порошенко.
Газ - это лишь один из ударов по Петру Алексеевичу, вероятную мощь которого он, похоже, недооценил. Но есть еще и второй удар…
После того как в минувшую пятницу премьер-министр Гройсман «экстренно» принял решение о повышении цены на газ для населения на четверть, политики и эксперты активно заговорили о непременном и сильном падении из-за этого рейтинга президента Порошенко, что для него крайне нежелательно в связи с приближающимися выборами. Впрочем, это лишь один из ударов по Петру Алексеевичу, вероятную мощь которого он, похоже, недооценил. Но есть еще и второй удар…
Конечно, рейтинг Гройсмана тоже упадет из-за подорожания газа. Но он ведь не идет в президенты.
При этом Порошенко, похоже, надеялся, что весь негатив от решения о подорожании газа выльется как раз на главу правительства, однако он явно ошибается на этот счет.
Всем украинцам прекрасно известно, что реальным главой государства, который принимает все ключевые решения, является именно Петр Алексеевич. К тому же, также все знают, что Гройсмана «вытащил» из Винницы в парламент, затем сделал его сначала спикером, а потом и премьер-министром тоже именно Порошенко.
Кроме того, под всеми меморандумами с МВФ стоит подпись президента, о чем людям тоже известно.
Наконец, оппозиционные политики уже озвучили свои резко критические заявления по поводу повышения цены на газ и главную вину за данное решение они возложили на Порошенко.
Сейчас Банковая, осознав все риски, уже принялась устами «порохоботов» открыто валить вину на Гройсмана. Например, намедни на премьер-министра обрушился с резкой критикой за подорожание газа нардеп из позорного БПП Винник.
Однако, во-первых, это вряд ли поможет Петру Алексеевичу. Во-вторых же, на него обрушится - вернее, уже начал обрушиваться - и второй мощный удар.
Дело в том, что главным противником и соперником Порошенко на будущих выборах является Юлия Тимошенко, которая давно уже имеет наивысший рейтинг среди украинских политиков. Теперь же - после решения о повышении цены на газ - не только непременно повалится рейтинг Порошенко, но одновременно пойдет в дальнейший рост рейтинг Юлии Владимировны.
Это и станет вторым мощнейшим ударом по нынешнему президенту.
Тимошенко, напомню, уже через несколько часов после оглашения Гройсманом решения о подорожании газа выступила с очень резким заявлением по данному поводу. В котором главную вину возложила на президента Порошенко.
Но это еще не все. Также лидер «Батькивщины» пообещала, что в случае своей победы на президентских выборах она обеспечит снижение цены на газ для населения в 2-2,5 раза. Позднее она сказала даже, что почти в 3 раза…
Причем, это не какие-то чисто популистские обещания, которые сначала даются, а потом не выполняются.
Тимошенко, напомню, еще с весны 2015 года начала жестко критиковать власть за резкое подорожание газа и рост тарифов, а также требовать от власти их снижения.
При этом возможность такого снижения действительно есть.
Еще до войны газа собственной добычи (около 20 млрд кубометров в год) почти хватало для нужд населения и бюджетной сферы. А после начала войны, оккупации Крыма и части Донбасса собственного газа стало даже больше, чем необходимо для этих целей.
МВФ же вписал в меморандум условие о необходимости выравнивания цены на газ для населения с ценой на газ для промышленности именно с подачи власти. Так как последняя убедила Фонд, что якобы только таким способом можно избавиться от коррупции в газовой сфере.
Если же Тимошенко станет будущим президентом, то она наверняка убедит МВФ, что коррупцию в газовой сфере (и вообще в стране) можно и нужно преодолеть иными способами. Газ же для населения в бедной Украине не может стоить так дорого.
Таким образом, лидер «Батькивщины» будет до выборов не только остро критиковать Порошенко за решение о подорожании газа (кстати, подорожание на 23,5% - это лишь первый этап, а вскоре наверняка станет известно и о следующих этапах), что мощно подтолкнет вниз рейтинг Петра Алексеевича, но также обещать реальное крупное снижение цены на газ и тарифов, что подстегнет к дальнейшему росту рейтинг самой Тимошенко.
В связи с чем, думаю, шансы Порошенко на второй срок после пятничного решения по газу практически обнулились, а шансы Тимошенко, напротив, существенно увеличились. В связи с чем Юлии Тимошенко действительно нужно сейчас усилить меры по собственной безопасности…
источник
http://ua24ua.net/dvoynoy-udar-po-poroshenko/

🤑
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«Вах, как неожиданно». Если газ принадлежит народу, то куда уходит разница при повышении его цены?
Это до боли напоминает отрезание хвоста «по чуть-чуть». А может, в их лице страна потеряла великих актеров «больших и малых театров»
Итак, свершилось. Видимо, наши чиновники в детстве не любили котов и/или собак. Во всяком случае повышение цены на природный газ для населения до боли напоминает отрезание хвоста «по чуть-чуть». А может, в их лице страна потеряла великих актеров «больших и малых театров». То, как в правительстве держали паузу с решением о поднятии тарифов, достойно шекспировского «глобуса». Куда там моэмовской Джулии Лэмберт с ее красным платком и паузой, взорвавшей театральный зал. Начиная с весны, правительство, можно сказать, простояло с этим «красным платком», и вот он грациозно упал в виде «вынужденного постановления».
Так начинается статья экономиста Алексея Куща для сайта 112.ua.
http://ua24ua.net/esli-gaz-prinadlegit-narodu-to-kuda-uhodit-raznitsa-pri-povishenii-ego-tseni/

🤑
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Мдя, ты бы еще ссыль на газету "правда" или " известия" дал.)))))
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Ага, так тужу, шо аж изнемагаююююююююююю
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У ,почти, всего, утепленного дома окна-квартирки відкриті-жарять!

Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!

🤣🤑
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У нас в мережі напруга дуже рідко буває вище 200 вольт! Ауууууу монітори чекаю вас з перевіркою!!!
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Краще низька напруга чим висока, у нас вночі від 245 до 260 вольт, лампочки на раз вигорають.
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А при низькій трансформатори і двигуни плавляться - так що і те і те погано.
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Кременчук- з вікна така сама х'ня..)))
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Ах ты мразь и вошь!!! Возьми и замотай! Да ты наверное из тех, кто ни хрена не делает, а только умничать умеешь. Может тебе ещё не нравится решение о прекращении подачи горячей воды!? А может тебе ещё и запрет на продажу алкоголя ночью не нравится!!!??? Тоже наверное не умеешь закрывать крышку мусорного бака, которых накупили по 10 тыщ за штуку в Германии!? В общем, думаю знаешь на чём тебя вертел наш великолепный обовсехзаботящийся мэр!!!
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это называется что бы не делать ,лишь бы ничего не делать, есть множество структур которые должны заниматься качеством услуг ,в том числе и местная власть --- и её в первую очередь интересует оплата ,а не качество --------------- а все потому что ЖКГ как и геморой этой власти так и один из крупнейших плательщиков налогов в казну местной власти , сделали очередную "Рога и Копыта"
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опалення зараз працює на обігрів вулиці (тепло на вулиці і опалюють на максимум) - в мене зараз 25,3 при відкритому вікні
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Совок в ихних головах непеределать. Жизнь по новому, а система старая.
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А що там моніторити? Центральне совкове опалення взагалі неефективне: втрати у мережах до 30 % ще 20 у будинках втрати, неутеплені труби стояків. Треба на місцеві котельні переходити та поквартирні лічильники тепла, бо будинковий лічильник колгосп, у одного взивку вікно відчинене йому жарко, а інший утеплився і усі однаково сплачують, теж саме будинковий лічильник газу колгосп.
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Давно пора. Только вот боюсь, что инспектора этой конторы будут тупо за взятки от горгаза назначать формальные штрафы, но теплее от этого не станет. Мы ведь так привыкли записать половиные цифры, а половину положить в карман. Мониторить должны общественные институты и собственники объектов отопления. Их представители должны приходить на объект, присутствовать и подписывать свое согласие или особое мнение, при таком мониторинге.
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Комісія вводить звіти... З тим же успіхом могли б заявити "ударим томосом по холодним батареям"
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Почему тариф европейский на газ, а сам газ шуруют с воздухом, еще и давление еле еле.
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Карроче- с квартиры собираем по 20грв шоб пррыкрутили ТРОПИКИ!
Спец обещает, не - никуда не денетца, живьот , пока, рядом..
Не анекдот..
Сдирают бабло за разную х'ню..
Банду ГЕТЬ!
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Качество услуги начинается с её цены.
Первыми вопросами должны быть такие:
"Устраивает ли вас цена центрального отопления?
Желаете ли вы отключиться, и отапливаться самостоятельно электричеством ?"
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А може просто прийняти і ВИКОНАТИ державну програму (максимум 2-3 роки) по установці індивідуальних лічильників тепла в помешканнях українців? А це чисто совково-комсюковська кампанєйщина і окозамилювання...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ
 
 
 
 
 
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