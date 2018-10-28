 В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комиссии.
На заседании 26 октября регулятор принял проекты форм отчетности НКРЭКУ №15 "Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии" (годовая) и №16 "Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения" (квартальная).
Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое – это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока. Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений. Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.
"Введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас - информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Денег дерут как за 10 минимальных прожиточных минимумов, а батареи (Одесса) как были холодными летом, так и остаются зимой.
Нехай бумажки свои присылают с угрозами.
Ента контора - пєтюнчика!
🤑
Газ - это лишь один из ударов по Петру Алексеевичу, вероятную мощь которого он, похоже, недооценил. Но есть еще и второй удар…
После того как в минувшую пятницу премьер-министр Гройсман «экстренно» принял решение о повышении цены на газ для населения на четверть, политики и эксперты активно заговорили о непременном и сильном падении из-за этого рейтинга президента Порошенко, что для него крайне нежелательно в связи с приближающимися выборами. Впрочем, это лишь один из ударов по Петру Алексеевичу, вероятную мощь которого он, похоже, недооценил. Но есть еще и второй удар…
Конечно, рейтинг Гройсмана тоже упадет из-за подорожания газа. Но он ведь не идет в президенты.
При этом Порошенко, похоже, надеялся, что весь негатив от решения о подорожании газа выльется как раз на главу правительства, однако он явно ошибается на этот счет.
Всем украинцам прекрасно известно, что реальным главой государства, который принимает все ключевые решения, является именно Петр Алексеевич. К тому же, также все знают, что Гройсмана «вытащил» из Винницы в парламент, затем сделал его сначала спикером, а потом и премьер-министром тоже именно Порошенко.
Кроме того, под всеми меморандумами с МВФ стоит подпись президента, о чем людям тоже известно.
Наконец, оппозиционные политики уже озвучили свои резко критические заявления по поводу повышения цены на газ и главную вину за данное решение они возложили на Порошенко.
Сейчас Банковая, осознав все риски, уже принялась устами «порохоботов» открыто валить вину на Гройсмана. Например, намедни на премьер-министра обрушился с резкой критикой за подорожание газа нардеп из позорного БПП Винник.
Однако, во-первых, это вряд ли поможет Петру Алексеевичу. Во-вторых же, на него обрушится - вернее, уже начал обрушиваться - и второй мощный удар.
Дело в том, что главным противником и соперником Порошенко на будущих выборах является Юлия Тимошенко, которая давно уже имеет наивысший рейтинг среди украинских политиков. Теперь же - после решения о повышении цены на газ - не только непременно повалится рейтинг Порошенко, но одновременно пойдет в дальнейший рост рейтинг Юлии Владимировны.
Это и станет вторым мощнейшим ударом по нынешнему президенту.
Тимошенко, напомню, уже через несколько часов после оглашения Гройсманом решения о подорожании газа выступила с очень резким заявлением по данному поводу. В котором главную вину возложила на президента Порошенко.
Но это еще не все. Также лидер «Батькивщины» пообещала, что в случае своей победы на президентских выборах она обеспечит снижение цены на газ для населения в 2-2,5 раза. Позднее она сказала даже, что почти в 3 раза…
Причем, это не какие-то чисто популистские обещания, которые сначала даются, а потом не выполняются.
Тимошенко, напомню, еще с весны 2015 года начала жестко критиковать власть за резкое подорожание газа и рост тарифов, а также требовать от власти их снижения.
При этом возможность такого снижения действительно есть.
Еще до войны газа собственной добычи (около 20 млрд кубометров в год) почти хватало для нужд населения и бюджетной сферы. А после начала войны, оккупации Крыма и части Донбасса собственного газа стало даже больше, чем необходимо для этих целей.
МВФ же вписал в меморандум условие о необходимости выравнивания цены на газ для населения с ценой на газ для промышленности именно с подачи власти. Так как последняя убедила Фонд, что якобы только таким способом можно избавиться от коррупции в газовой сфере.
Если же Тимошенко станет будущим президентом, то она наверняка убедит МВФ, что коррупцию в газовой сфере (и вообще в стране) можно и нужно преодолеть иными способами. Газ же для населения в бедной Украине не может стоить так дорого.
Таким образом, лидер «Батькивщины» будет до выборов не только остро критиковать Порошенко за решение о подорожании газа (кстати, подорожание на 23,5% - это лишь первый этап, а вскоре наверняка станет известно и о следующих этапах), что мощно подтолкнет вниз рейтинг Петра Алексеевича, но также обещать реальное крупное снижение цены на газ и тарифов, что подстегнет к дальнейшему росту рейтинг самой Тимошенко.
В связи с чем, думаю, шансы Порошенко на второй срок после пятничного решения по газу практически обнулились, а шансы Тимошенко, напротив, существенно увеличились. В связи с чем Юлии Тимошенко действительно нужно сейчас усилить меры по собственной безопасности…
источник
http://ua24ua.net/dvoynoy-udar-po-poroshenko/
🤑
Это до боли напоминает отрезание хвоста «по чуть-чуть». А может, в их лице страна потеряла великих актеров «больших и малых театров»
Итак, свершилось. Видимо, наши чиновники в детстве не любили котов и/или собак. Во всяком случае повышение цены на природный газ для населения до боли напоминает отрезание хвоста «по чуть-чуть». А может, в их лице страна потеряла великих актеров «больших и малых театров». То, как в правительстве держали паузу с решением о поднятии тарифов, достойно шекспировского «глобуса». Куда там моэмовской Джулии Лэмберт с ее красным платком и паузой, взорвавшей театральный зал. Начиная с весны, правительство, можно сказать, простояло с этим «красным платком», и вот он грациозно упал в виде «вынужденного постановления».
Так начинается статья экономиста Алексея Куща для сайта 112.ua.
http://ua24ua.net/esli-gaz-prinadlegit-narodu-to-kuda-uhodit-raznitsa-pri-povishenii-ego-tseni/
🤑
КУДА ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ?!
Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
🤣🤑
Спец обещает, не - никуда не денетца, живьот , пока, рядом..
Не анекдот..
Сдирают бабло за разную х'ню..
Банду ГЕТЬ!
Первыми вопросами должны быть такие:
"Устраивает ли вас цена центрального отопления?
Желаете ли вы отключиться, и отапливаться самостоятельно электричеством ?"