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 За четыре года из 2,7 тыс. небоевых потерь 615 случаев — самоубийства, - Матиос

За четыре года войны из 2 700 небоевых потерь 891 случай — болезни, а 615 — самоубийства, в том числе в зоне ООС — 282.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголь, наркотики), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 случай нарушения мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства (в том числе в зоне ООС — 282).

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И самое главное — только треть самоубийств совершено в зоне АТО, во время несения службы. Остальное — после отвода в пункты постоянной дислокации на восстановление", - рассказал Матиос.

Источник: https://censor.net.ua/n3093783
 
 
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Та ні. Ваша тема. Радійте. Танцюйте на кістках.
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Кстати, а чего так много? На передке вроде как дедовщины нет
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...615 случаев - самоубийства, - Матиос

За Лёхой-миномётчиком присматривайте. Тревожно за него.
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Не витримує психіка. Я знаю, що в деякі підрозділи навіть священників викликали, щоби помолились та водою покропили.. Але чи цього достатньо..
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зверніть увагу, протаку прроблемну тему говорить не Розенко або Супрун, а Матіос! За четыре года из 2,7 тыс. небоевых потерь 615 случаев — самоубийства, - Матиос - Цензор.НЕТ 2351
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Звернула вже давно і мене це дійсно дивує.
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Ну зная как работают у нас "правохранители",то вся эта статистика не вызывает особого доверия.
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нажаль це повна правда. Зараз не має проблем із статистикою. У них є електронна база ЄРДР і вона дозволяє це зробити без особих проблем...
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Не все в ЗСУ так добре і з морально-психологічним станом, і з озброєнням - як це намагаються розказувати нам солоденький та солоденькі..
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Нажаль, це явище крокує за кожною війною...
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Это правда! Говорят, что кто с солдат против этого беспрела возбухать начинал, тоесть непонятные приказы отказывались выполнять, потом они бесследно исчезали.
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Вам не має що робити як кацапський агітпром постити?
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Спецэкспорт год назад закупил не понятно у кого 10 000 патронов 338 калибра кустарного производства на 275000 долларов
После отстрела снайперами их забраковали и они лежат на складе уже год.
Никто не понес за это отвественности.
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Війна калічить не тільки тіла, а і душі людські.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа четыре года из 2,7 тыс. небоевых потерь 615 случаев — самоубийства, - Матиос
 
 
 
 
 
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