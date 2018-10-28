 За четыре года из 2,7 тыс. небоевых потерь 615 случаев — самоубийства, - Матиос

Об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголь, наркотики), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 случай нарушения мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства (в том числе в зоне ООС — 282).

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И самое главное — только треть самоубийств совершено в зоне АТО, во время несения службы. Остальное — после отвода в пункты постоянной дислокации на восстановление", - рассказал Матиос.