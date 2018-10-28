 Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вечером 27 октября в пункте пропуска "Ягодин-авто" пограничники совместно с работниками ГФС, в автобусе "Варшава - Луцк" нашли спрятанные в спальном помещении, багажнике и холодильнике 368 упаковок медицинских препаратов различных видов.
Выяснилось, что медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тыс. гривен.
Не хочет с двукратной наценкой легальный импорт покупать...
Сравнивай.
погранцы у нас-те еще чоколядники!
а може і волонтери знов возить почали.плаікс доречі-препарат проти гострих серцевих станів.
в мене,як і в моїх побратимів після війни тиск постійний тепер.
а з приводу якості(в тч ціни) я купляв онкопрепарати в 13 році саме з усього миру.бо якість і ціна була прийнятна.
А почему не указываются их данные? "Героев" надо знать в лицо.
А от суддю Майдану Майю Бутенко , яка теж має дисциплінарне стягнення, до конкурсу допустили.
Подвійні стандарти? Немає слів.
шакали їбані.
ессно на нем маржа хозяев аптек в разы больше.