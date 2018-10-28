 Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вечером 27 октября в пункте пропуска "Ягодин-авто" пограничники совместно с работниками ГФС, в автобусе "Варшава - Луцк" нашли спрятанные в спальном помещении, багажнике и холодильнике 368 упаковок медицинских препаратов различных видов.

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Выяснилось, что медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тыс. гривен.

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