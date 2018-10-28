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Все про:Волынь (565) Госпогранслужба (3031) контрабанда (1603) лекарства (767)

 Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба. ФОТО

В Волынской области пограничники обнаружили контрабандные медицинские препараты в пассажирском автобусе, следовавшем из Польши.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба 01

Вечером 27 октября в пункте пропуска "Ягодин-авто" пограничники совместно с работниками ГФС, в автобусе "Варшава - Луцк" нашли спрятанные в спальном помещении, багажнике и холодильнике 368 упаковок медицинских препаратов различных видов.

Смотрите: Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года. ФОТОрепортаж

Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба 02

Выяснилось, что медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тыс. гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093782
 
 
 Топ комментарии
 
Зажрался народ!
Не хочет с двукратной наценкой легальный импорт покупать...
Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3025
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І тільки переміщення товарів в , так звану , вільну економічну зону "Крим" на п'ятому році анексії Криму - не є контрабандою.. Потужно..
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Блін, а я про що?! Той самий плавікс (75*28) в нас 650 грн, а в Польщі 75. От і рахуйте. Двократна, пілять...
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Контрабанду крышует Народный фронт Яйценюка
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Зажрался народ!
Не хочет с двукратной наценкой легальный импорт покупать...

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Сравните цены в Польше и Украине на лекарства.
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Блін, а я про що?! Той самий плавікс (75*28) в нас 650 грн, а в Польщі 75. От і рахуйте. Двократна, пілять...
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А клопідогрель 75 мг. чим і є той Плавікс- коштує 22 гривні.
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Якщо ті ліки задекларувати, заплатити мито, а потім ще кілька разів перепродати через посередників, то їх вартість стане чисто українською - разів в 10 дорожче, ніж в Польщі.
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І тільки переміщення товарів в , так звану , вільну економічну зону "Крим" на п'ятому році анексії Криму - не є контрабандою.. Потужно..
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Бачу плавікс навіть є, решту не видно. Деякі ліки в Польщі дійсно дешевші, інколи просили знайомих купити.
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я еще помню как доблесные байцы литвина броники и каски с ночниками арестовывали в 14-15 ом...
погранцы у нас-те еще чоколядники!
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як це стосується ліків ? хто гарантує якість ? це ж не в аптеці куплене, а взяте хто зна де.
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Невідомо то у НАШИХ АПТЕКАХ! То дійсно невідомо, більше половини препаратів - підробка. А в Польщі люди просто в аптеках або в аптечних складах купляють.
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Ви звідки знаєте ? Мої знайомі потрапили на фальсифікат куплений саме в польскій аптеці.
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Йо-майо! А в нащій аптеці за таку ж підробку потрібно в рази дорожче заплатити! І ймовірність підробки також в рази вища! То що краще, ризикнути в Польщі чи в нашій аптеці? В Польщі і дешевше і підробок стільки нема.
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Просто так теж не купиш. Ми виписували рецепти на латині і давали коробочки з ліків, лише тоді могли купити щось в Польщі.
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Йо-майо. Так само і в штатах по нашому рецепту, чи у Франції - у звичайній аптеці. То в чому ризик підробки? Лиш дешевше в рази.
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Та те, що дорожче ніхто й і не везе!
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а котрафактне лайно вироблене в Польші ВЕЗУТЬ!!
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може і не стосується...
а може і волонтери знов возить почали.плаікс доречі-препарат проти гострих серцевих станів.
в мене,як і в моїх побратимів після війни тиск постійний тепер.

а з приводу якості(в тч ціни) я купляв онкопрепарати в 13 році саме з усього миру.бо якість і ціна була прийнятна.
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Чи не єдиний вид "контрабанди", який держава має заохочувати, бо для більшості з нас то чи не єдиний шанс лікуватись.
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Навіщо везти контрабандою, коли завдяки потужним та рішучим реформам ці ліки можна придбати в будь-якій аптеці України за символічною ціною, завдяки гросіній програмі "доступні ліки"? Невдячна, щодо влади , нація українці..
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Медикаменты принимать вредно - долго жить будете а барыгам думать как вам пенсию,субсидию платить так что выбор не большой заболел и на кладбище... Контрабандні медпрепарати вартістю 250 тис. грн виявлено в автобусі, що прямував із Польщі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5078
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"Контрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба" - какая нах-й тут контрабанда, это обыкновенный челночник, а может везёт своим знакомым, да и просто заработать пару копеек, настоящая контрабанда, которую вы, шакалы, крышуете, в эту же минуту везёт на сотни миллионов бабла, а у вас будет жирный откат, пока публично, народ не начнёт вас ставить к стенке, толка не будет.
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В чем смысл тогда ассоциации с ес , я не понимаю
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Несомненно контрабанду вёзли какие-то заработчанине, которые работали на стройке, и с ними расплатились не деньгами, а медикаментами.
А почему не указываются их данные? "Героев" надо знать в лицо.
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Маячня.Везуть сюди навіть не готівку,а гроші на банківській карточці.
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Мара: Жыць без межаў, чэргаў, мытні, абмежаванняў у перавозцы (дурь, зброю і іншыя "пачаткоўцы" не ў залік ). Больш падобна на мроі .
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В Польші як і скрізь в ЄС ліки продаються ПО_РЕЦЕПТАМ!! і не кілограмами Контрабандні медпрепарати вартістю 250 тис. грн виявлено в автобусі, що прямував із Польщі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8494
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Это еще одна соевая победа ,давайте подумаем логически ,почему прут из за бугра лекарства? Наверно потому что жизнь по новому удалась не всем ,раз не могут купить такое из Прозоро по цене хаба в Сиднее , наверно не Прозоро в ЕС дешевле ...............
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суддя-викривач з Полтави Лариса Гольник. ВККС не допустила її до конкурсу до Антикорсуду. Підстава - догана за пост у Facebook.

А от суддю Майдану Майю Бутенко , яка теж має дисциплінарне стягнення, до конкурсу допустили.

Подвійні стандарти? Немає слів.
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ще ці підори(прикордонники) Целокс не пускали.
шакали їбані.
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В 2017 году в Евросоюзе получили вид на жительство около 3 миллионов человек. Почти 700 тысяч из них - украинцы, они взорвали всю статистику. 88 процентов из них приехали в ЕС работать - в основном, конечно, в Польшу, но еще и в Венгрию, Чехию, Словакию...
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поборникам аптек и чистоты таможенного товара заявляю-80% того что вы покупаете в аптек-контрабас.
ессно на нем маржа хозяев аптек в разы больше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрабандные медпрепараты, стоимостью 250 тыс. грн, выявлены в автобусе, следовавшем из Польши, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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