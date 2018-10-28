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Все про:спорт (1649) теннис (97) Свитолина (24)

 Украинская теннисистка Свитолина выиграла Итоговый турнир года WTA с призовым фондом 7 млн долл. ВИДЕО

Украинка Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре. Призовой фонд WTA Finals составил 7 млн ​​долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

Это была четвертая очная встреча соперниц, в которой украинка одержала вторую победу.

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На пути к финалу Свитолина в Белой группе обыграла представительниц Чехии Петру Квитова и Каролину Плишкову, а также прошлогоднюю чемпионку Каролин Возняцки из Дании. В полуфинале Элина взяла верх над голландкой Бертенс.

Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также она завоевала четвертый титул в сезоне-2018 и 13 в карьере.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093781
 
   
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Нащо ви сюди святе гасло ліпите ?
Світоліній слава !
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Нащо ви сюди святе гасло тулите ?
Світоліній слава!
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Дивився всі матчі цього турніру - Світоліна BEST THE BEST!!!!!!!!!!!!!! Ти принесла СЛАВУ УКРАЇНІ своєю надважкою працею! Так тримати - твої найвидатніші перемоги ще попереду!!!
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Важная в психологическом плане победа после не самого удачного сезона. Еще повезло перед началом турнира, у нее было мало очков для участия, и она даже из-за этого подала заявку на вилд-кард турнира в Москве, но россияне, помня ее недавний отказ ехать в РФ, отказали. Отказали и организаторы турнира в Люксембурге. Но повезло, что Плискова, которая могла ее обойти, выступила в концовке слабо и так и не обошла ее. Но как говорят, везет сильнейшим.
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А вот Цуренко поперлась в мордор, где проиграла в первом же матче кацапке
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У Элины с т.з. техники, не очень хороший баланс и нерациональный стиль, энергозатратный. Она сама суть украинки и украинцев - прекрасные гены, отличная физика, огонь эмоций, упорство и воля к победе! Такой народ не победить никому. Он может уничтожить себя только сам, к сожалению). Поздравляю Элиночку! Молился перед каждым розыгрышем мяча. Клянусь - помогало!
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Украиночки самые красивые девушки на земле!!!! А кацапки страшные, шо моя жисть!
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Браво Еліна!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS
порох вже привітав? Українська тенісистка Світоліна виграла Підсумковий турнір року WTA з призовим фондом 7 млн дол. - Цензор.НЕТ 4408
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Просто нет слов. Я чуть не поседел за эти два дня, смотря полуфиналы и финал. Но оно того стоило. Элина, ты прекрасна!
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СвитОлина или СвитолИна?
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На украинский лад - СвитОлина
По-англ. у них другое произношение
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Это англоязычные назвали ее СвитолИна, Тоже благозвучно Они и Возняцки переименовали в Возняки Українська тенісистка Світоліна виграла Підсумковий турнір року WTA з призовим фондом 7 млн дол. - Цензор.НЕТ 8273 и не только. Челюсти англоговорящие, шо поделаешь! Українська тенісистка Світоліна виграла Підсумковий турнір року WTA з призовим фондом 7 млн дол. - Цензор.НЕТ 8273
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Не бачу падставы не выпіць па 50, а там як пойдзе. Віншаванні з Беларусі!
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Згодны, раней можна было і больш, не пытанне, але кожнай дозе і узросту - свой час.))).
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Умничка! Вот так трудом, потом и кровью зарабатываются миллионы в отличии от нашей ылиты.
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Таня, а Кличко не так зарабатывали?).
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Пусть говнораша на г.. изойдет ! Украина из зэ бэст !
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Эх,а ,,поршак,,какой классный! Молодчага,девочка!
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У нас тепер кожний професійний спортсмен заробляючий на життя за кордоном Герой України?)) Світоліна мабуть дуже ризикувала аби у неї не влучив ворожий снайпер))))
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Свитолина выиграла Итоговый турнир года WTA с призовым фондом 7 млн долл. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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