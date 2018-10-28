 Украинская теннисистка Свитолина выиграла Итоговый турнир года WTA с призовым фондом 7 млн долл. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финале Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.
Это была четвертая очная встреча соперниц, в которой украинка одержала вторую победу.
На пути к финалу Свитолина в Белой группе обыграла представительниц Чехии Петру Квитова и Каролину Плишкову, а также прошлогоднюю чемпионку Каролин Возняцки из Дании. В полуфинале Элина взяла верх над голландкой Бертенс.
Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также она завоевала четвертый титул в сезоне-2018 и 13 в карьере.
Світоліній слава !
Світоліній слава!
PS
порох вже привітав?
По-англ. у них другое произношение