 Украинская теннисистка Свитолина выиграла Итоговый турнир года WTA с призовым фондом 7 млн долл. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

Это была четвертая очная встреча соперниц, в которой украинка одержала вторую победу.

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На пути к финалу Свитолина в Белой группе обыграла представительниц Чехии Петру Квитова и Каролину Плишкову, а также прошлогоднюю чемпионку Каролин Возняцки из Дании. В полуфинале Элина взяла верх над голландкой Бертенс.

Свитолина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также она завоевала четвертый титул в сезоне-2018 и 13 в карьере.

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