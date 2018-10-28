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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:местные выборы (1180) Польша (4558) украинцы (2899)

 Украинцы на местных выборах в Польше получили 33 мандата

92 украинца были кандидатами на выборах в местные органы власти в Польше, из них 33 прошли в советы, коммуны и даже региональные собрания. Это означает, что каждый третий украинец получил мандат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Два украинца вошли в список Гражданской коалиции в Варминско-Мазурский областной совет. Одним из них, Мирон Сич, получил 19,7 тыс. голосов. В Бялы-Боре Иван Боднар будет бороться за место мэра. В городе Свеце в Варминско-Мазурском воеводстве Славомир Ковальчук будет сражаться за пост главы коммуны. Стоит отметить, что в Варминско-Мазурском воеводстве украинцы совместно выиграли 17 мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше растет предвзятость к иностранцам, в том числе и к украинцам, - Климкин

В Поморском воеводстве представитель украинского меньшинства стал советником Штумского повята. Украинец получил мандат советника коммуны в Мазовии. В Подлясье двое стали городскими советниками Бялы Подляска, а одна украинка заняла место в совете Бельско-Подляского повята. Еще один украинец стал советником в коммуне.

В Подкарпатье два украинца стали советниками коммун, а в Малопольске - два советника повята. В Нижней Силезии украинцы заняли два места - одно в совете коммуны и одно в совете Повиа.

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Напомним, в 2017 году 661,9 тыс. украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 88 % из них выдала Польша.

Источник: https://censor.net.ua/n3093779
 
 
 Топ комментарии
 
Даже больше, чем в Украине Украинцы на местных выборах в Польше получили 33 мандата - Цензор.НЕТ 2035
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Какая разница откуда ты , вата? Вата и на Марсе вата...
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Во всем у него какой-то «пэтя» виноват!
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Капец Польше.
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Не неси пургу! С какого перепугу капец Польше ? Вот например по нашего земляка :

Как уроженец Беларуси стал одним из лучших польских мэров.

Вадим Тышкевич желает белорусам победить диктатуру и создать самоуправление.
Уроженец Беларуси Вадим Тышкевич - мэр польского города Нова Суль, что на западе Польши. Он уже четырежды побеждал на выборах, а Нова Суль за эти 16 лет стала синонимом идеального капитализма. Историю города, пережившего свою смерть, и историю успеха мэра Новой Сули рассказывает белорусская служба "Радыё Свабода".
Город Нова Суль (некогда Neusalz an der Oder) попал в состав Польши после Второй мировой войны. В коммунистические времена он был одним из промышленных центров Польши, но с падением коммунизма мощные фабрики обанкротились.
В конце 1990-х каждый второй житель города был безработным, по окрестностям рыскала мафия, а западные медиа снимали в Нове Сули телесюжеты про драматичные перемены в Польше
Вадим Тышкевич рассказывает, что город был в очень сложной ситуации, когда он впервые стал мэром. Закрылись два завода, на которых работали около 10 тысяч человек, - крупнейшая в Европе фабрика нитей "Odra" и металлургический комбинат. Безработица составляла около 42%.
"Это было страшное время, - вспоминает Тышкевич. - Ко мне приходили женщины в слезах и говорили, что нечем кормить детей. Люди работали за 100 евро. Единственный способ спасти город был в возрождении экономики". Чем он и занялся.
"В Закопане есть горы, в Сопоте - море. У нас не было, за что зацепиться", - признается Вадим Тышкевич. Когда-то город славился своей промышленностью, поэтому в Нове Суле создали две большие промышленные зоны.
Сегодня в 40-тысячной Нове Сули есть собственная городская и пригородная транспортная система. Она начала работу в июле. Город приобрел 27 новых современных автобусов, построил заправки, пункты ремонта, места отдыха для водителей.

Все городские дороги - новые, есть кольцевая.
Строится супермаркет и жилой район с 800 квартирами для рабочих.

Весь текст :https://m.charter97.org/ru/news/2018/10/20/309756/
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Вот так Украинцы становятся Европейцами,все как Петя хотел))
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Не Донецкий,а Горловский,ну это не важно,важно что ты меня знаешь,а я тебя нет))Ты то кто такой?
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Какая разница откуда ты , вата? Вата и на Марсе вата...
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то твой акцент скавчання что-то напомнил.... Українці на місцевих виборах у Польщі отримали 33 мандати - Цензор.НЕТ 4066
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Значить наших ще більше у Польщі буде.
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Українці і в Канаді в політиці доволі широко представлені.
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Ну если по вашему это так, так зачем же вы еще и грузинов нам хотите?)
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Польша наш Украинцы на местных выборах в Польше получили 33 мандата - Цензор.НЕТ 2361
Такими темпами лет через 10 уже будет целая партия/фракция - все наперебой будут в коалицию звать
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Шкода, що в Україні практично на всіх ключових посадах, перебувають ну, м'яко кажучи, дещо не українці.
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Может кто в курсе имеют ли право иностранцы избираться в Польше в органы власти?Они наверное уже с Польскими документами,а не по безвизу приехали.
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Так там было много этнических украинцев.
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І прошу зауважити - серед обраних до місцевих органів влади немає жодного кацапа чи прокацапленого. Приклад вартий наслідуванню в Україні.
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С этим их можно только поздравить. Поляков, кстати, тоже
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы на местных выборах в Польше получили 33 мандата
 
 
 
 
 
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