 Украинцы на местных выборах в Польше получили 33 мандата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Два украинца вошли в список Гражданской коалиции в Варминско-Мазурский областной совет. Одним из них, Мирон Сич, получил 19,7 тыс. голосов. В Бялы-Боре Иван Боднар будет бороться за место мэра. В городе Свеце в Варминско-Мазурском воеводстве Славомир Ковальчук будет сражаться за пост главы коммуны. Стоит отметить, что в Варминско-Мазурском воеводстве украинцы совместно выиграли 17 мест.

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В Поморском воеводстве представитель украинского меньшинства стал советником Штумского повята. Украинец получил мандат советника коммуны в Мазовии. В Подлясье двое стали городскими советниками Бялы Подляска, а одна украинка заняла место в совете Бельско-Подляского повята. Еще один украинец стал советником в коммуне.

В Подкарпатье два украинца стали советниками коммун, а в Малопольске - два советника повята. В Нижней Силезии украинцы заняли два места - одно в совете коммуны и одно в совете Повиа.

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Напомним, в 2017 году 661,9 тыс. украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 88 % из них выдала Польша.