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Все про:Волынь (565) психологи (79) убийство (5045) военнослужащие (3931)

 "Прошел с 2014 года весь ад войны, лечился в психиатрической больнице": Бывший воин на Волыни совершил убийство, - психолог Зверева

В Волынской области военнослужащий совершил убийство женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила психолог, руководитель Центра помощи воинам в Луцке Елена Зверева.

"Утро началось трагически! Воин, который прошел с 2014 года весь ад войны, имел контузии, в 2017 году вернулся домой, неоднократно лечился в психиатрической больнице, является инвалидом 2 группы, сегодня совершил убийство! Позвонил первым побратимам, Павел Ковальский и Саша Серватович вместе со мной выехали в Зверовское лесничество. К сожалению, женщину спасти было уже поздно - удар ножом в горло шансов не оставил. Картина ужасная, тело погибшей на скамейке, рядом два воина, родных брата, гражданской женой одного из них была эта женщина, оба как малые дети начинают одновременно говорить, когда вытираю сопли тому, кто совершил убийство (руки уже в наручниках). Вдруг до боли осознаю, какие они покинутые большие дети с совершенным умением убивать, а должны жить! Оба брата прошли ад, младший месяц назад вернулся впервые за 5 лет! Поехали за грибами, насобирали..."

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Прошел с 2014 года весь ад войны, лечился в психиатрической больнице: Бывший воин на Волыни совершил убийство, - психолог Зверева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093776
 
 
 Топ комментарии
 
Щось не чув ( і не читав ) щоб у мусорських чи ПРокурворських був психологічний зрив ..
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Війна тягнеться чорним шлейфом всюди.
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Психика у воинов подорвана однозначно, жесть конечно.
После окончания войны такие случаи будут массовыми. После афгана уже было что то подобное, но на той войне было намного меньше наших воинов
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Війна тягнеться чорним шлейфом всюди.
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Психика у воинов подорвана однозначно, жесть конечно.
После окончания войны такие случаи будут массовыми. После афгана уже было что то подобное, но на той войне было намного меньше наших воинов
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Щось не чув ( і не читав ) щоб у мусорських чи ПРокурворських був психологічний зрив ..
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А хіба мусорські та прокурорські воюють?
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Общественная(?)жена скорее всего была неосторожна в выражениях. С такими ребятами надо вести себя продуманно.
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Гражданская...читай внимательно....Это значит не расписаны
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Прочитал,как надо. От "фонаря" бы не писал. Просто исправили уже. И что значит "гражданская жена" я знаю.
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Понял...пусть Бутусов вместо узбеков таджиков в переводчики возьмет
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То так неправильно називають фактичний шлюб. "Гражданскій" - то в ЗАГСІ, на противагу церковному вінчанню.
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Кацарылое, не твое собачье дело,твоя очередь прийдет скоро,очень скоро.А пока мразь,в спам.
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Написано гражданской, то есть сожительница. Так принято называть, хотя это не совсем правильно.
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Бо для них мова - не рідна. У них радной - єзик
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Утро началось трагически! Воин, который прошел с 2014 года весь ад войны, имел контузии, в 2017 году вернулся домой, неоднократно лечился в психиатрической больнице, является инвалидом 2 группы, сегодня совершил убийство!

Это не удивительно, все как обычно, так как финансирования не хватает, людей лечат плохо, часто из таких больниц пациентов попросту выпускают в неадекватном состоянии, к тому же это по-европейски, считается, что пациентам это идет на пользу.
Потом происходят такие вот трагедии.
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Я таких каждое утро в метро наблюдаю.Угрюмые лица,злобные выражения,хамство.
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а ты завязывай московским метро пользоваться, глядишь, люди вокруг подобрее будут, без твоего москальского хамства и прочей кацапской угрюмости...
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чмо, пойди сначала на войну, а потом рассуждай
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Скорее всего разгадка здесь: "Оба брата прошли ад, младший месяц назад вернулся впервые за 5 лет!" А как же ротация? А как же реабилитация, блин?
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яка ротація ? Бутусов писав , що у фронтових частинах до 40% некомплект ...
із реабілітацйією така ж фігня - хіба що волонтери щось там роблять ...
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К сожалению на войне убивают,а это накладывается на психику человека
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можливо варто сказати , що "на психику человека" накладається не тільки війна , а ще й те що відбувається після повернення звідти ? Тобто - що бачить людина повертаючись додому , яке до неї потім відношення і т.д ...
Чомусь в нас дуже не люблять говорити про кількість суїцидів серед АТОшників , а там цифри просто жахливі ..
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пацаны,умоляю всех-не пейте по форме!
а то все-и сам факт выпивки в форме украинского Солдата,и последствия-на руку шоколадной своре воров и убийц...
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эти еще каратели из карательной психиатрии будут назначать кто псих, а кто не псих.
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Недавно писали о шести миллионах разворованных на реабилитации воинов АТО.
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Жаль, что так и дело не ф форме. Это наш украинский синдром - любой войны. Он еще не раз будет. Сели, поговорили, слово за слово... Плюс горячительное... Андреналин и чувство обостренности не дают себе покоя. Там? Проще. Свои и чужие. Здесь? Сейчас? Больше "чужих", чем "своих". Это образно, и "мягко". Но для "таких" - два мира и два восприятия действительности. Нет СИСТЕМНОСТИ и ЦЕЛИ - в ГОСУДАРСТВЕ. Вот и все.
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Однозначно виноватая власть которая оставила этих людей самих с большими проблемами. К сожалению это последствия того , что люди в Украине на последним месте для власти . В Дании например , таким людям психически больных очень помогают и если есть опасность от них , их закрывают в больницу,и это с простыми , а с теми кто с Афганистана вернулся, с ними очень хорошо роботают врачи и психологи. Почему не помогли этим воинам? И не было бы этого убийства
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Государство не помогло этим воинам и государство и только оно виновато за это убийство .
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на грибах зарізав "гражданку" - це родіну зачіщал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Прошел с 2014 года весь ад войны, лечился в психиатрической больнице": Бывший воин на Волыни совершил убийство, - психолог Зверева
 
 
 
 
 
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