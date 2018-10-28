 "Прошел с 2014 года весь ад войны, лечился в психиатрической больнице": Бывший воин на Волыни совершил убийство, - психолог Зверева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила психолог, руководитель Центра помощи воинам в Луцке Елена Зверева.

"Утро началось трагически! Воин, который прошел с 2014 года весь ад войны, имел контузии, в 2017 году вернулся домой, неоднократно лечился в психиатрической больнице, является инвалидом 2 группы, сегодня совершил убийство! Позвонил первым побратимам, Павел Ковальский и Саша Серватович вместе со мной выехали в Зверовское лесничество. К сожалению, женщину спасти было уже поздно - удар ножом в горло шансов не оставил. Картина ужасная, тело погибшей на скамейке, рядом два воина, родных брата, гражданской женой одного из них была эта женщина, оба как малые дети начинают одновременно говорить, когда вытираю сопли тому, кто совершил убийство (руки уже в наручниках). Вдруг до боли осознаю, какие они покинутые большие дети с совершенным умением убивать, а должны жить! Оба брата прошли ад, младший месяц назад вернулся впервые за 5 лет! Поехали за грибами, насобирали..."

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