 Утеряна связь с беспилотником, наблюдавшим за колонной грузовиков у границы с РФ, - ОБСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7 тыс. футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", - говорится в сообщении.

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В ОБСЕ отмечают,что на протяжении ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах возле Сауровки и Нижнекрынского с определенной периодичностью отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. БПЛА не вернулся к наземному пункту управления, расположенному рядом с н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка), и считается утерянным.

Начиная с 7 августа 2018 года, миссия ОБСЕ семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на вышеупомянутой грунтовой дороге в районе недалеко от границы с РФ.

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