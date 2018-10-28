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 Утеряна связь с беспилотником, наблюдавшим за колонной грузовиков у границы с РФ, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что 27 октября на оккупированной территории Донецкой области во время наблюдательного полета была утеряна связь с беспилотником дальнего радиуса действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7 тыс. футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник зафиксировал зенитно-ракетный комплекс и движение колонны грузовиков из РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ

В ОБСЕ отмечают,что на протяжении ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах возле Сауровки и Нижнекрынского с определенной периодичностью отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. БПЛА не вернулся к наземному пункту управления, расположенному рядом с н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка), и считается утерянным.

Начиная с 7 августа 2018 года, миссия ОБСЕ семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на вышеупомянутой грунтовой дороге в районе недалеко от границы с РФ.

Смотрите также: Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3093770
 
 
 Топ комментарии
 
Лишнехромосомные теперь наверно радуются - Во как мы умеем!, что в переводе на нормальный язык означает - Нашу подлючую суть теперь они не увидят с помощью этого беспилотника.
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Лишнехромосомные теперь наверно радуются - Во как мы умеем!, что в переводе на нормальный язык означает - Нашу подлючую суть теперь они не увидят с помощью этого беспилотника.
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Шахтарі місцеві кайло метнули і немає беспілотника . Буває..
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Каналы связи и навигации - ахилесова пята беспилотников.
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> в районах возле Сауровки и Нижнекрынского <

Блин, сначала прочитал "Сауроновки".
Аж охренел. Ясен пень, эрэфия - Мордор, но чтоб так откровенно...
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Интересно как ОБСЕ заметило, это общество слепых и глухих? Средства подавления там могут быть только российские , а ихтамнет, по заявлению самого ОБСЕ. Наверное шахтеры длинным , ущемленным русским языком сбили.
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Ух ты, неужели опять марсиане украли?
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Банда Путина его и перехватила ...теперь секретный приказ и ордена ушлепка им. Хуйла 1 ст. обеспечены ... Утеряна связь с беспилотником, наблюдавшим за колонной грузовиков у границы с РФ, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1751
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мрази кацапо-фашисткие...видишь кацапа бей по еп@лу!
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Помните про новую рашенскую установку писали которая без ракет. Может подавлять беспилотники и переврдить их под свой контроль.Что то мне подсказывает что это ее работа.У рашиков этот беспилотник в ангаре стоит.Надо там искать
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**
гул вітром принесло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали "зелений" арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелечка -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає "ікс-ігрек",
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелечка парить.
додому не вистачить струму..
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.
Автор: Глеб До. Аеророзвідка
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Александр Хуг , который "типа не заметил" за 4 года расеянских войск на Донбасе Втрачено зв'язок із безпілотником, який спостерігав за колоною вантажівок на кордоні з РФ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1724 перед уходом на пенсию, видать слил своим кремлевским спонсорам всю инфу по беспилотникам ОБСЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтеряна связь с беспилотником, наблюдавшим за колонной грузовиков у границы с РФ, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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