 Утеряна связь с беспилотником, наблюдавшим за колонной грузовиков у границы с РФ, - ОБСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7 тыс. футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", - говорится в сообщении.
В ОБСЕ отмечают,что на протяжении ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах возле Сауровки и Нижнекрынского с определенной периодичностью отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. БПЛА не вернулся к наземному пункту управления, расположенному рядом с н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка), и считается утерянным.
Начиная с 7 августа 2018 года, миссия ОБСЕ семь раз фиксировала колонны, в том числе грузовики, на вышеупомянутой грунтовой дороге в районе недалеко от границы с РФ.
Блин, сначала прочитал "Сауроновки".
Аж охренел. Ясен пень, эрэфия - Мордор, но чтоб так откровенно...
гул вітром принесло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали "зелений" арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелечка -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає "ікс-ігрек",
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелечка парить.
додому не вистачить струму..
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.
Автор: Глеб До. Аеророзвідка