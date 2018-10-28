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 На Харьковщине микроавтобус врезался в рейсовый автобус с 35 пассажирами, 1 человек погиб, - Нацполиция. ФОТО

Вечером 27 октября в Харьковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине микроавтобус врезался в рейсовый автобус с 35 пассажирами, 1 человек погиб, - Нацполиция 01

"В 17-30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением "Печенеги - Харьков". На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель автомобиля "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте происшествия. Также на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру микроавтобуса.

Решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093768
 
 
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Наверное ямы на дорогах объезжал, изза них в основном все аварии.
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аварії в основному через прокладку між кермом та сидінням.
інколи подивишся на фотки з місця аварії, а дорога новісінька і здавалось би як же ж так..
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Іпона мать, якщо не помиляюсь, випускає автомобілі без тієї прокладки. Всім керує комп"ютер, який ніколи не порушить правила і обере оптимальну швидкість.
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От Чугуева до Печенег очень много ям по краям дороги, поэтому и аварии. Причем эта авария вторая за этот день на этом участке. ПЛОХАЯ ДОРОГА.
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Так надо плохую дорогу на повышенной скорости преодолевать, чтобы быстрее с такой дороги уехать?
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Вот вам и дорожные рехвормы Авакова и Гнойсмана. По словам Авакава нужно есчо сузить дороги чтобы люди на встречки не выезжали.
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А что тут расследовать. Виноватые широкие дороги и дешовый бензин. А так же Парасюк и Саакашвили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Харьковщине микроавтобус врезался в рейсовый автобус с 35 пассажирами, 1 человек погиб, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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