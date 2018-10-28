 Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ночью в Румынии, его отголоски дошли до Одесской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Толчки зафиксированы в 2:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 148 километров в румынских горах Врачна - в 24 км к юго-западу от населенного пункта Ковасна с населением 11 000 человек.
Согласно сообщению в социальный сетях толчки почуствавали и жители Одесской области,в т.ч. Одессы, Черноморска и Измаила.
после зимы там в счетах мильены найдем
чтоб было что кобЫловым маме в штаты слать