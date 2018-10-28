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Все про:землетрясение (579) Одесская область (1609) Румыния (533)

 Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ночью в Румынии, его отголоски дошли до Одесской области

В Румынии в ночь на воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,6, отголоски которого ощутили жители Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Толчки зафиксированы в 2:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 148 километров в румынских горах Врачна - в 24 км к юго-западу от населенного пункта Ковасна с населением 11 000 человек.

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Согласно сообщению в социальный сетях толчки почуствавали и жители Одесской области,в т.ч. Одессы, Черноморска и Измаила.

Источник: https://censor.net.ua/n3093764
 
 
 Топ комментарии
 
Пора бы природе и Крым с керченским хуйлопроводом проверить на прочность...
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Это вообще ужасный год. Если вы к году своего рождения прибавите свой возраст, то получится мистическая цифра 2018!
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Всему своё время, зима проверит :Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ночью в Румынии, его отголоски дошли до Одесской области - Цензор.НЕТ 144
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Да. Было дело ) Проснулся ночью от толчков в Одессе. И совпало по времени как раз с переводом часов....мистика )
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Это вообще ужасный год. Если вы к году своего рождения прибавите свой возраст, то получится мистическая цифра 2018!
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А якщо просумувати цифри вийде показник айк'ю типового порохобота.
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канейшна врут!слова ещё такие понапридумывали-"магнитуда"!
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Пора бы природе и Крым с керченским хуйлопроводом проверить на прочность...
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это ты Тимофей, зря тут эта вот русафобию свою, вот эта,руське не сдавайсьтвуют, .экий биндера!
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Перевірить суми в рахунках за газ чи шо? Землетрус магнітудою 5,6 стався вночі в Румунії, його відгомін дійшов до Одеської області - Цензор.НЕТ 6411
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нет они 0 уже бесконечностью
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Земна кора в басейні Чорного моря знаходиться в напруженому стані . Не виключається 8-9 балів в районі Криму . Хоч камені з неба , але щоб міст витримав . А камені будуть.
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Нехай трусить поблизу крисського мостику.
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Спочатку Греція, потім Румунія, на згодом і Крим. Воно потихеньку туди націлюється.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗемлетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ночью в Румынии, его отголоски дошли до Одесской области
 
 
 
 
 
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