 Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ночью в Румынии, его отголоски дошли до Одесской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Толчки зафиксированы в 2:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 148 километров в румынских горах Врачна - в 24 км к юго-западу от населенного пункта Ковасна с населением 11 000 человек.

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Согласно сообщению в социальный сетях толчки почуствавали и жители Одесской области,в т.ч. Одессы, Черноморска и Измаила.