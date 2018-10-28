 Россия перебросила в Калининградскую область новейшие комплексы "Самарканд"

Как передает Цензор.НЕТ, российский "Интерфакс" пишет, что это следует из материалов портала госзакупок.
Согласно документации тендера, в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.
Комплексы дислоцированы на объектах военно-морского флота РФ, следует из материалов портала.
В сообщении, размещенном на сайте минобороны РФ, указывается, что "в 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".
Также отмечается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.
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И ещё одно крайне интересное сообщение.
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28.10.2018 Минобороны России развернуло «Самарканд» в Беларуси
И ряде своих регионов.
Ведомство разместило заявку на ремонт и обслуживание 16 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд», сообщает Интерфакс.
В тендере говорится, что РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2» и «Самарканд ПУ-ПРД-Д» развернуты в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.
Комплексы дислоцированы в 13 частях на объектах Военно-морского флота России.
Объектом закупки являются «доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса радиоэлектронного подавления «Самарканд» к системе передачи данных Минобороны России». Все работы должны быть завершены до 10 ноября 2019 года. Начальная стоимость контракта - 61 млн руб.
Как отмечает Коммерсантъ, заявка размещена 26 октября, но внимание на нее СМИ обратили в воскресенье. Прежде российские военные официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.
Вместе с копытами.
Через антенну радиосигнал попадает в приёмник, записывается в запоминающем устройстве, а потом усиливается и излучается в радиоэфир в виде искажённой или неискаженной копии сигнала. Вражеская техника типа должна быть сбита этим с толку и дезориентирована, радиообмен ракет, самолетов и т.д. якобы заблокирован.
На самом деле всё это коту под хвост. )
На приём, обработку, усиление и излучение радиосигнала требуется время. Время в малых долях секунды. Однако натовская вычислительная техника и микроэлектроника... Она просто намного лучше и работает быстрее. На порядки. Поэтому пока рашистская станция РЭБ примет, запомнит, обработает, сформирует сигнал и излучит его, натовская просто успеет много раз переключиться на другие частоты, поменять ширину полосы, мощность сигнала и его алгоритм. И плевать на помеху. Более того, Запад десятки лет назад изобрел и применяет даже в сотовой телефонии шумоподобный сигнал - это сигнал, который может быть слабее помехи, но не глушится ею. Конечно же, применение данной технологии для военных целей на много порядков сложнее и эффективнее.
Как итог: натовская электроника несоизмеримо - на многие порядки - лучше по быстродействию, КПД, помехозащищённости, криптографии, эффективности и гибкости. : ))
Все эти рашистские "манёвры" - для внутреннего применения. На самом деле это практически ничто с военной точки зрения. Это грозьба мотыкой пулемёту. : )))
А знаете, почему комплекс РЭБ назван "Самаркандом"? Потому что его потребляемая мощность сотни киловатт. Но только 5-30% превращаются в радиосигнал. Всё остальное - в тепло. Представьте себе, как хорошо видно такой комплекс в инфракрасном спектре. : ) Собственно, даже по единичному радиоимпульсу длительностью в миллионную долю секунды, по его мощностным, фазовым и другим характеристикам такой комплекс вычисляется мгновенно.
И уничтожается одной ракетой.