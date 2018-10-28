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 Россия перебросила в Калининградскую область новейшие комплексы "Самарканд"

Министерство обороны Российской Федерации разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области.

Как передает Цензор.НЕТ, российский "Интерфакс" пишет, что это следует из материалов портала госзакупок.

Согласно документации тендера, в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Комплексы дислоцированы на объектах военно-морского флота РФ, следует из материалов портала.

В сообщении, размещенном на сайте минобороны РФ, указывается, что "в 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

Также отмечается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3093763
 
 
 Топ комментарии
 
вообще не жаль этих уродов.. там сплошная тупая вата и личинки Путена, которые ездят за качественной жратвой в Польшу, а вернувшись в свой серый, обшарпанный, неухоженный и вечно грязный Калинград, эти ватники усевшись возле ТВ, под завывания Соловьева и вскукареки Жириновского, дружно ненавидят весь окружающий мир, желая смерти предателям хохлам, проклятым пиндосам, и тупым пшекам, в магазинах которых они днем отоварились человеческой едой...
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Согласен на 100%.В Польше рядом с границей Кенигсберга есть городок Бранево.Вот где ажиотаж в супермаркетах.Кацапы бусами загружают санкционку.Для поляков это зрелище,причем очень брезгливое.Как сказал мне один поляк,-в цирк идти не нужно,достаточно посмотреть на этих животных в "Бедронке", супермаркет такой,типа АТБ или Сельпо.))
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Я был в Калининграде летом в 1989 году. Перед этим посетил Минск и Вильнюс. Впечатление было такое что как бы город был освобожден от немцев буквально накануне моего приезда))!! Кругом кучи мусора какие то развалины. Очевидно во времен штурма города в 1945 году и т.д. и т.д. Как видно до сих пор там ничего не изменилось))...
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комплекс РЭБ "Свет" предназначены для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений, а также определения местоположения их источников при совместной работе с аналогичными стационарными и подвижными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.
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И ещё одно крайне интересное сообщение.
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28.10.2018 Минобороны России развернуло «Самарканд» в Беларуси
И ряде своих регионов.
Ведомство разместило заявку на ремонт и обслуживание 16 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд», сообщает Интерфакс.

В тендере говорится, что РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2» и «Самарканд ПУ-ПРД-Д» развернуты в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Комплексы дислоцированы в 13 частях на объектах Военно-морского флота России.

Объектом закупки являются «доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса радиоэлектронного подавления «Самарканд» к системе передачи данных Минобороны России». Все работы должны быть завершены до 10 ноября 2019 года. Начальная стоимость контракта - 61 млн руб.

Как отмечает Коммерсантъ, заявка размещена 26 октября, но внимание на нее СМИ обратили в воскресенье. Прежде российские военные официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.
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Ой, как перебросила, так и отбросит.
Вместе с копытами.
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Итак, как работают допотопные средства радиоэлектронной борьбы хуйлопитеков?
Через антенну радиосигнал попадает в приёмник, записывается в запоминающем устройстве, а потом усиливается и излучается в радиоэфир в виде искажённой или неискаженной копии сигнала. Вражеская техника типа должна быть сбита этим с толку и дезориентирована, радиообмен ракет, самолетов и т.д. якобы заблокирован.
На самом деле всё это коту под хвост. )
На приём, обработку, усиление и излучение радиосигнала требуется время. Время в малых долях секунды. Однако натовская вычислительная техника и микроэлектроника... Она просто намного лучше и работает быстрее. На порядки. Поэтому пока рашистская станция РЭБ примет, запомнит, обработает, сформирует сигнал и излучит его, натовская просто успеет много раз переключиться на другие частоты, поменять ширину полосы, мощность сигнала и его алгоритм. И плевать на помеху. Более того, Запад десятки лет назад изобрел и применяет даже в сотовой телефонии шумоподобный сигнал - это сигнал, который может быть слабее помехи, но не глушится ею. Конечно же, применение данной технологии для военных целей на много порядков сложнее и эффективнее.
Как итог: натовская электроника несоизмеримо - на многие порядки - лучше по быстродействию, КПД, помехозащищённости, криптографии, эффективности и гибкости. : ))
Все эти рашистские "манёвры" - для внутреннего применения. На самом деле это практически ничто с военной точки зрения. Это грозьба мотыкой пулемёту. : )))
А знаете, почему комплекс РЭБ назван "Самаркандом"? Потому что его потребляемая мощность сотни киловатт. Но только 5-30% превращаются в радиосигнал. Всё остальное - в тепло. Представьте себе, как хорошо видно такой комплекс в инфракрасном спектре. : ) Собственно, даже по единичному радиоимпульсу длительностью в миллионную долю секунды, по его мощностным, фазовым и другим характеристикам такой комплекс вычисляется мгновенно.
И уничтожается одной ракетой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия перебросила в Калининградскую область новейшие комплексы "Самарканд"
 
 
 
 
 
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