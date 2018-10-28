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 Выборы президента проходят сегодня в Грузии

В Грузии в воскресенье, 28 октября, проходят выборы пятого по счету президента за 25 лет после восстановления независимости страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-Грузия".

Избирателям предстоит выбрать главу государства сроком на шесть лет.

Как для оппозиции, так и для правящей партии, сегодняшние выборы — важный тест. В значительной степени результаты голосования предопределят их результаты на парламентских выборах 2020 года.

Выборы президента в последний раз пройдут путем прямого всеобщего голосования. Согласно изменениям в конституцию, c 2024 года избрание главы государства станет прерогативой специальных выборщиков, которых назначит парламент.

В соответствии с поправками в конституцию, которые вступят в силу сразу после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены. Президент останется главой страны и главнокомандующим, однако все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.

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Претендентов на пост президента Грузии 25. 19 из них представлены политическими партиями, а шесть — от инициативных групп.

Многочисленные исследования и соцопросы подтверждают, что основная борьба на сегодняшних выборах развернется между тремя кандидатами.

Главные конкуренты – это Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", Григол Вашадзе — член бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которого представляют объединение 11 оппозиционных партий "Сила в единстве", и Давид Бакрадзе — бывший однопартиец Вашадзе, член партии "Европейская Грузия".

Интересно, что все трое вышеназванных кандидатов в разные годы занимали должность главы МИД Грузии в правительстве экс-президента Михеила Саакашвили.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093760
 
 
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Выборы очередного губернатора Одесской области?))))
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Саакашвили даже не дали право участия. И это демократия? Это просто ее видимость, впрочем, как оказалось, почти везде так
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По грузинской Конституции больше 2 сроков низзя
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А как михо , не принимает участия в выборах ?
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-Здравствуйте, а Михаил Соламонович выйдет играть в шахматы?
-Извиите, но он умер.
-Значит не выйдет, спасибо...
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цензор писал, что лидирует кандидат от партии Михо, так шо всё нормально!можно не переживать, что Грузия забудет , как русня танками давила их граждан. кого-б страна не выбрала, рюзьге свиньям ничего там не светит.
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А нашому ще 5 місяців закони підписувати...
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