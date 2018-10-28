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 Политика Украины
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 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам"

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника.

Как передает Цензор.НЕТ, в опубликованном на сайте Администрации Президента в воскресенье утром поздравлении говорится: "Благодаря вашему упорному труду отечественный автотранспортный комплекс ежедневно обеспечивает надежную логистическую связь всех отраслей экономики и удовлетворяет повседневные потребности каждого украинца".

Президент отметил, что "активное развитие качественной автодорожной инфраструктуры является залогом ее интеграции в европейское пространство, что будет способствовать расширению спектра услуг и открытию новых маршрутов грузовых и пассажирских перевозок".

"Уверен, что ваше мастерство и высокий профессионализм и в дальнейшем будут служить динамичному развитию отрасли для реализации мощного транспортного потенциала нашего государства" – подытожил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3500 километров дорог отремонтировали в Украине за год, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил автомобилистов и дорожников с праздником. Его поздравление размещено на сайте Кабмина: "От имени правительства и от себя лично поздравляю всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника!

От слаженной работы автомобилистов зависит состояние и развитие чуть ли не каждой сферы народного хозяйства, а автодороги являются его настоящей нервной системой. Уверен, что без качественных дорог серьезное развитие экономики невозможно, ведь транспортные перевозки являются основой сферы материальных отношений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО

Именно поэтому Правительство не только начало самое масштабное в истории новейшей Украины строительство дорог, но и формирует общенациональную стратегию развития дорожной отрасли. Сегодня мы вводим современные нормы строительства дорог по лучшим мировым образцам для того, чтобы новые украинские дороги были качественными и безопасными. Мы осуществляем беспрецедентный контроль за строительством, что гарантирует выполнение работ с высочайшим качеством и ответственностью за халатное отношение к работе или любые коррупционные действия.

(...) Уже сегодня мы видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам, и ведущую роль в этом процессе играют отечественные специалисты дорожной отрасли. Уверен, что их умения и навыки с применением современных новых технологий строительства будут содействовать в короткий срок созданию мощной и разветвленной сети автомобильных дорог нового качества, отвечающие всем современным критериям комфорта и безопасности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3093759
 
   
 Топ комментарии
 
Шоб вы сдохли,при такой цене бензина вам тварям еще рот открывать.
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покупая авто я плачу дорожный сбор...
покупая бенз я плачу дорожный сбор...
И таких как я миллионы.....

Каким боком к дорогам винницкий торговец ТРУСАМИ???
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Каждый день за рулём, дорог не вижу
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покупая авто я плачу дорожный сбор...
покупая бенз я плачу дорожный сбор...
И таких как я миллионы.....

Каким боком к дорогам винницкий торговец ТРУСАМИ???
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вы суки пиаритесь на том ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ И ТАК!!!
Вот проснулся я утром... т..л жену

Об этом нужно сообщить на Цензоре???)))
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ты какой-то идиот.
Им пиариться на том что они не должны делать?
Да, должны, но до них не делали.
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Ну не мешай ты тролляке заработать.... Плииииззз
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Так ты же в хуйлостане платишь. С какого боку ты к нашим украинским дорогам ??? Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 1648
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С какого боку ты к украинским дорогам , тролль? Ты в своем хуйлостане платишь ,где дорог ВООБЩЕ нет.
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Шоб вы сдохли,при такой цене бензина вам тварям еще рот открывать.
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Відразу і не здогадаєшся гарант з прем"єром троллять чи просто знущаються з нас...
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может пробок меньше будет?
только хрен там.
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Mykola Vovk - я тоже....

Но может где то они есть, не в моем районе....
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В вашем районе нет, в моем нет. Таких как мы - не живущих в Конча Заспе, много
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Якісні дороги це ознака цивілізованого світу.
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Дороги строят на наши контрибуты. Вот сколько налогов ты вносишь в Украину?
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в своїх друзів для початку поспитай.
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Я начал сомневаться, а в Украине ли живут пеця с гросей?
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В Україні. Отож ті дороги де вони їздять і відремонтували і тепер вони бачать
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а щже же = только у них своя - труснякоая панамская процветающая Украина Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 8090
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С Днем автомобилиста ...ну ну ..только что вздрючили Ланос за нарушения знака
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Нет разницы между этой парочкой и "95 кварталом" - смешат , как могут ...
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к стати...сегодня и международный день анимации Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 4611
(ну кроме дня освобождения Украины и дня Автомобилистов)
так что Бим и Бом стараются...
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Винницкие "вертолетчики" поздравили автомобилистов.
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все смотрели фильм Три толстяка ? Чет вспомнил его
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Ти бач який у них зір хороший. У мене певно поганий, бо ні уя не бачу. Ями, горби бачу і попою чую, а хороших доріг не бачу
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В Грузии на избирательных участках титушня устраивает провокации.

Это же ожидает и Украину через 4 месяца.

Готовтесь к битве!

Страна, в которой сотне семей принадлежит 70% всех ресурсов, без большой крови не уйдет.
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GSN - оригинал, Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 4247

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 4007 КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 33 мин.33 минуты назад

В Грузии на избирательных участках титушня устраивает провокации.

Это же ожидает и Украину через 4 месяца.

Готовтесь к битве!

Страна, в которой сотне семей принадлежит 70% всех ресурсов, без большой крови не уйдет.

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 3590
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рошен и его банда просто так власть на каких-то там выборах не отдадут
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Сказочники Братья Грим никак не угомоняться.
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Фотка в статье хоть с Украины, никто не знает? И почему на такой потужной , реформированной дороге нет никакого движения?
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Заявляю ответственно-парашенка и гросьман подонки!
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Это потому, что стэцьки на планерке
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Уроды! Надо вас покатать по этим супер европейским дорогам.
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В Украине Порошенко и Гройсмана идет постоянная борьба просто хорошего, с ещё лучшим. Народ халявщик просто этого не желает видеть.
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Этот толстожопый Барыга и Вор часом не спутал "День автомобилиста" с "Днема автодорожника"?
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Дорога из Киева в Кончу - это далеко не вся страна
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ну... на этой праздничной волне...необходимо поднять штрафы и цены на горючку, тариф на парковку и страховку, сделать оте сказочные дороги платными и запретить бляхи (да и мухи тоже) разрешить ылитной пьяни гонять 200 км/ч а погибших под их колесами сразу считать предателями и добивать из подаренного наградного...
(простите...бред!!! каюсь!! настроение не праздничное мабудь)
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Барыга часом не спутал "День автодорожника" с "Днем автомобилиста"?
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Шоб вы на новых отреставрированных машинах всю жисть ездили и новые отреставрированные шмотки носили
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Відразу і не здогадаєшся гарант з прем"єром троллять чи просто знущаються з нас...
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Вся правда про ЯКІСНЕ ПАЛЬНЕ

Відео з Закарпаття. На відео видно як заправляються "якісним" пальним фури WOG, Shell та ін. з однієї труби.
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С новыми штрафами вас, дорогие автомобилисты, с новыми ценами на бензин, с новыми акцизами на автомобили.
П.Порошенко. В.Гройсман.
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Вы собираетесь поставить на налоговый счётчик всех, у кого машина старше 5 лет,
и поздравляете нас с этим ?
Европейцы строят свою логистику в обход Украины по причине писсдеца, устроенного вами,
а вам праздновать охота ?
Сидели тихо и не будили лихо.
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Порошенко и Гнойсман - Тарапунька и Штепсель со своим зловещим маланским юмором.

Потом будут обижаться на "антисемитизим", как как путин на "русофобию".
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Поскольку совсем недавно "островки безопасности" на украинских дорогах стали обязательными в законодательном порядке, то коментарии тролляк - это горестные вопли владельцев Лад-Малин, не вписавшихся в поворот, и "поцеловавших" вместо жены (или соседки бабы-Мани) столбик "островка безопасности". Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 6832
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Я тебе, порохобот, скажу больше. Недавно ввели обязательную езду з ближним светом. Так тут возмущаются исключительно те, кто забывает его включать. Похвастайся этим открытием коллегам Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 7531
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Що,петро аже і в цензорі наводе порядки. В фейсбуці в мене аидалили двм акутна! Свобода слова при шоколалному зайці зашкалює просто!
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Свобода слова имени Савика Шустера.
Кто был готов жыття отдавать за неё. Покращене по-новому.
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Два шаги налево,
Два шаги направо,
Шаг вперед
И два назад.
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Армія, мова і віра...і дороги Новий слоган мародёров?
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Когда-то Кашпировский с Чумаком внушали, теперь эти двое..
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"Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам"

- Якщо всі ці зміни завдяки відреставрованим дорогам, то досить займатися реставрацією бо не буде кому, крім вас - сук скажених, їздити по тих дорогах!
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так и быть я тоже поздравляю всех автомобилистов с праздником
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Мы осуществляем беспрецедентный контроль за строительством, что гарантирует выполнение работ с высочайшим качеством и ответственностью за халатное отношение к работе или любые коррупционные действия.
Уже сегодня мы видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам.Расстрогало до слёз и глубины души. Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 1893
Гидранту и Гросе романы бы писать. ))
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в тюряге у них будет много свободного времени..
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Офшорный маланский дятел умолчал еще об одном улутшении жизни автомобилистов Автомобильный газ уже по 18 грн литр а это значит что пи.....р медведчук и про......ар Петручио положат на свои счета в офшорах Милиарды заработаные на украинцах Кстати при супер враге Курченко монополию которого эти два алчных аморала присвоили и роздеребанили Газ был по 4 грн Это все что нам нужно знать о поздравлении маланского диабетика
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спасибо за отеческую заботу беспритульных детей....
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А когда прийдёт черёд, Украину поздравлять, от освобождения от барыжно-кроличьей власти? Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам" - Цензор.НЕТ 3722
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам"
 
 
 
 
 
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