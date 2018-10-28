 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам"

Как передает Цензор.НЕТ, в опубликованном на сайте Администрации Президента в воскресенье утром поздравлении говорится: "Благодаря вашему упорному труду отечественный автотранспортный комплекс ежедневно обеспечивает надежную логистическую связь всех отраслей экономики и удовлетворяет повседневные потребности каждого украинца".

Президент отметил, что "активное развитие качественной автодорожной инфраструктуры является залогом ее интеграции в европейское пространство, что будет способствовать расширению спектра услуг и открытию новых маршрутов грузовых и пассажирских перевозок".

"Уверен, что ваше мастерство и высокий профессионализм и в дальнейшем будут служить динамичному развитию отрасли для реализации мощного транспортного потенциала нашего государства" – подытожил Порошенко.

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Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил автомобилистов и дорожников с праздником. Его поздравление размещено на сайте Кабмина: "От имени правительства и от себя лично поздравляю всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника!

От слаженной работы автомобилистов зависит состояние и развитие чуть ли не каждой сферы народного хозяйства, а автодороги являются его настоящей нервной системой. Уверен, что без качественных дорог серьезное развитие экономики невозможно, ведь транспортные перевозки являются основой сферы материальных отношений.

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Именно поэтому Правительство не только начало самое масштабное в истории новейшей Украины строительство дорог, но и формирует общенациональную стратегию развития дорожной отрасли. Сегодня мы вводим современные нормы строительства дорог по лучшим мировым образцам для того, чтобы новые украинские дороги были качественными и безопасными. Мы осуществляем беспрецедентный контроль за строительством, что гарантирует выполнение работ с высочайшим качеством и ответственностью за халатное отношение к работе или любые коррупционные действия.

(...) Уже сегодня мы видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам, и ведущую роль в этом процессе играют отечественные специалисты дорожной отрасли. Уверен, что их умения и навыки с применением современных новых технологий строительства будут содействовать в короткий срок созданию мощной и разветвленной сети автомобильных дорог нового качества, отвечающие всем современным критериям комфорта и безопасности".

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