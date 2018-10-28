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 Политика Украины
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 Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком

На оккупированном Крымском полуострове в ходе осеннего призыва в вооруженные силы России намерены призвать 2800 крымчан, многих из них впервые отправят на службу на север РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом сообщил российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов.

По его словам, 2300 человек будут направлены служить на территорию России. По данным Ермилова, крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа

"В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлых годах юноши служили в частях, которые дислоцируются на территории Южного и Западного военных округов, в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск", – пояснил Ермилов.

В российском оккупационном "правительстве" Крыма призвали "жестко реагировать" на все попытки уклонения от призыва и немедленно информировать об этом российские правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С весны 2015 года в российскую армию призвали не менее 12 тысяч крымчан, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3093758
 
 
 Топ комментарии
 
Та нормально. А могли ж и на Донбасс или в Сирию съездить. И вообще, этот контраст - горячее - холодное - укрепляет организм.
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А где должны служить дети предателей? Предавший единожды, предаст повторно. Магадан и "республики крайнего Севера" - вполне нормальное место для несения службы новой Родине, в родной "хавани". В Крыму прекрасно несут службу оленеводы.
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Та нормально. А могли ж и на Донбасс или в Сирию съездить. И вообще, этот контраст - горячее - холодное - укрепляет организм.
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Крайний север - это "учебка"!
Потом будет и Сирия, с Бамбас!
Крымчане для кремлядей низкосортный материал...
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А вот они условия, а вот она среда,
А впрочем, для здоровия, полезны холода.
(с) Ю. Ким
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Только что то история не знает долгожителей на крайнем севере. Там мужики в 40 лет уже на вид как 90-летние деды.
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меняют северный берег Чёрного моря на южный берег Белого.
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Как это по советски.С дальнего востока на Западную Украину и наоборот.Или Средней Азии на север и наоборот.А ведь об этом при перестройке писали:не будут служивые по своим стрелять,если будет приказ,а по чужим можно.Вспомните Новочеркасск.Там не все стреляли и танки не ввели,несмотря на приказ.Свои и не стреляли.
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Военкоматы России это калька с военкоматов СССР. Ничего не изменилось кроме флага и рожи на портрете. Поэтому за бабло можно закосить от армии. Можно попасть "на кухню", можно попасть в писари. Можно попасть туда (росгвардия), где через неделю опустят и наградят пожизненным в России званием петуха, кочета, петушилы, опущенца, пидара.
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не-не...в Якутию...там остудят твой пыл припадочный...и ягель животворящий им в помощь!
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З точки зору рашки - логічно. Всі корінні народи повинні проживати (працювати, нести службу, відбувати, тощо) не в своїй зоні, всюди можть проживати лише московити.

А під окупацією заважди погано.
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Правильно, чтоб скрепы закалялись, и камни с неба там не падают - безопасней.
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О. Зато в Крыму можно говорить па-рюски!
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и не стреляют...Ой.... уже стреляли и будут стрелять
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Зато не биндеровцы стреляют. Свои ребята.)))
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Так это же здОрово, когда свои, от своих и умереть почетнее чем от биндэравцев. ))
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А где должны служить дети предателей? Предавший единожды, предаст повторно. Магадан и "республики крайнего Севера" - вполне нормальное место для несения службы новой Родине, в родной "хавани". В Крыму прекрасно несут службу оленеводы.
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на Южном берегу Белого моря - самое то.
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МАТКА!!!
Призывники есть?
А если найдем?
))))))))))))))
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99Да Крысчане)))
Это вам не Украина...где вы могли на 99% быть отмазаными от службы)))
По отбытию срочки...благодарите своих РОДИТЕЛЕЙ и СТАРИКОВ)))
Именно они сменили вам курорт на север))))
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Люди там не вирішували й 15%. Більшість навіть не ходила на "референдум".
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Пускай теперь рассказывают эти сказки БЕЛЫМ МЕДВЕДЯМ!!!
Ходили...поверь!
Я даже знаю парочку таких гнид...
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Що парочка ходила, я вірю. В те, що там набралося більше 15% кримчан не вірю. Навіть депутатів збирали під дулом автоматів, щоб організувати "референдум". Що вже казати про пересічних громадян.
Так що ніякий це не "референдум", а окупація.
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но виноваты в их лишениях и страданиях на Севере...побоях от сослуживцев с Кавказа....голоде и холоде из за вороватых прапоров...

БУДУТ конечно же ...ХОХЛЫ!!!))))
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С солнечного юга на крайний север,ватная мечта в 18 лет
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"...- и бесплатная путевка!
- В Сибирь!"(с)
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так им по фиг где помирать... в расии...хоть в пустыне, хоть в тундре..главное - в расисе!
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Там їх і залишать, а в Крим припруть вузькоглазих росєян з півночі.
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Возмущений и протестов нет, так что езжайте к белым медведям.
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Ну прям СЛЕЗЫ радости за Крысчан мешают мне скорбить!!!!)))
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Такая крутая смена климата несомненно отразится на здоровье, большая часть вернется с хроническими болезнями... у них нет иммунитета.
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у них скорее нет мозгов!)))
имунитет тут не при чем
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А где им еще служить? Не под Житомером же и не в Одессе. А так три недели на поезде пока доедут в часть в какой нибудь Уссурийск, успеют обдумать поведение своих родителей в 2014 году и поблагодарить их письмом после прибытия.
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пускай для Ху"ла охраняют южный берег моря Лаптевых))
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главное на Чукотку не посылать, а то могут рвануть к пиндосам и попросить политического убежища...
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Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним,
Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю.
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А зима в этом году ох и суровая будет.. Ну понятно почему, надо баланс планеты восстанавливать. Охлаждение будет по-полной. Так что как говорится в добрый путь......
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Да там каждая зима -40 и -50*С ето норма.Как говорится 9 месяцев зима, остальное летоо, лето.
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Україна повинна - зобов"язана з цього приводу заявити ноту протесту - це буле послідовна позиція.
А решта нехай не тішаться кримчани нічим не ліпші і підуть на М"ЯСО, як бурятські трактористи , кубанські кізяки і рештий непотріб.
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Я ж казав шо запруть кудись подалі. Зрадники ненадійний елемент. Їх всіх видавлять звідти.
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Ну шо, крысы! Вернулись в говень? Выгадали? Или как всегда?
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Нормальный засраший процесс - перевоплотить ихтиандров в мамонтов
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Чомусь мені їх ніхєра не шкода... Більше того, я радий за крисчан...
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Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север....

Отлично. Там год за два идет. И медведи шатаются.Суровая действительность.
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Магадан, Колыма, Уссурийск. Отличная смена климата потому как в крымчаны и мороза больше -5 не видели. Романтика. Крысчаны мир увидят и будет отличная возможность замерзнуть умереть за Раску Федераску.
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Занесло меня как-то в 1982 в Североморск и Архангельск. Что вам сказать, мрак (в буквальном смысле!), сырость неимоверная, ветра - просто капец. Я уже не говорю о грязи и бардаке. Короче, "лучшего" места для крысян - просто не существует. С чем их и поздравляю. "Рас - се - я!, Рас - се - я!" - помните? Ну жуйте.
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камни им с неба - граждане украины окупанту не служат!!!!
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Это очень правильно в2014 году служили бы в Крыму не кримчане может события развернулиль по другом .
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Поедут, послужат по местам "боевой славы" ГУЛАГа. А потом или сами посидят там, или посидят их родственники, а они их поохраняют.

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Если крымчане не будут охранять крайний север, то его будут охранять войска НАТО!
Хотя нет, нахер он нужен им!
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Развеются.. Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком - Цензор.НЕТ 5270 Ермилов сам притащился из Омска в Симферополь кости погреть перед дембелем. Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком - Цензор.НЕТ 3077
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бесплатная здравница.
закалка по системе иванова.
круглый год, физчас, форма №1: голый торс.
банный день: суббота, в проруби или обливание из ведра водой из того же источника.
берегите ушки и носики от обмораживания.
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Теперь, набив огромную шишку и потеряв Крым, следует сделать правильные выводы. Ой не зря совок отправлял парней служить подальше от дома. Ведь одной из причин потери Крыма была и та, что в крымских казармах были в основном крымчане. Чего, собственно, ждали при таких раскладах? Помните как было? Под казармы сразу же сбежались родственники (детский сад, а не армия) солдат и офицеров. А если бы в Крыму служили люди из других регионов, скажем, из западных или центральных, то Крым мы вполне могли удержать. Конечно, кацапстан будет отправлять крымчан подальше, чтобы на свои собственные грабли не наступить.
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Крысчане ,а ведь Бабченко предупреждал вас ещё в 2014 году

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В-третьих, призывная армия. Это вообще отдельная тема. За двадцать три года оккупации вы, конечно, уже забыли, что это такое, когда ваших детей забривают в солдаты. Ну, ничего. Вспомните. А особенно вспомните, когда ваши дети в нашей - сорри, теперь уже вашей - армии начнут умирать от болезней, от которых в мире сто лет уже никто не умирает. От пневмонии, например. После крымского климата служить где-нибудь на Кунашире самое то. Ну и надпись "Кавказ-сила" на выбритых головах тоже хорошо смотрится.

Да, кстати, запишите сразу адресок: http://mright.hro.org/
Это Фонд "Право Матери". Который уже двадцать лет занимается помощью семьям погибших военнослужащих. За прошлый год Фонд помог семьям 2465 погибших военнослужащих. Из них, к слову, двадцать процентов - самоубийтсва, двадцать процентов - доведение до самоубийства, пятнадцать процентов - заболевания и пять процентов - избиения.
В общем - "не плачь, девчо-о-онка!"
И, да, пенсии солдатским матерям-инвалидам по утере кормильца составляют в России сорок долларов. Вы не ослышались. И добиваться её вы будете годами. Добро пожаловать в нашу судебную систему.
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Ну, родители на Севере два десятка лет оттарабанили, чтобы перед отставкой дослуживать в Крыму. Теперь очередь пришла детишкам повторять путь отцов.
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На перековку на крайний север. Там якуты и буряты расскажут чей Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком
 
 
 
 
 
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