 Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом сообщил российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов.
По его словам, 2300 человек будут направлены служить на территорию России. По данным Ермилова, крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других.
"В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлых годах юноши служили в частях, которые дислоцируются на территории Южного и Западного военных округов, в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск", – пояснил Ермилов.
В российском оккупационном "правительстве" Крыма призвали "жестко реагировать" на все попытки уклонения от призыва и немедленно информировать об этом российские правоохранительные органы.
Потом будет и Сирия, с Бамбас!
Крымчане для кремлядей низкосортный материал...
А впрочем, для здоровия, полезны холода.
(с) Ю. Ким
А під окупацією заважди погано.
и не стреляют...Ой.... уже стреляли и будут стрелять
Призывники есть?
А если найдем?
))))))))))))))
Это вам не Украина...где вы могли на 99% быть отмазаными от службы)))
По отбытию срочки...благодарите своих РОДИТЕЛЕЙ и СТАРИКОВ)))
Именно они сменили вам курорт на север))))
Ходили...поверь!
Я даже знаю парочку таких гнид...
Так що ніякий це не "референдум", а окупація.
БУДУТ конечно же ...ХОХЛЫ!!!))))
- В Сибирь!"(с)
имунитет тут не при чем
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним,
Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю.
А решта нехай не тішаться кримчани нічим не ліпші і підуть на М"ЯСО, як бурятські трактористи , кубанські кізяки і рештий непотріб.
Отлично. Там год за два идет. И медведи шатаются.Суровая действительность.
замерзнутьумереть за Раску Федераску.
Хотя нет, нахер он нужен им!
закалка по системе иванова.
круглый год, физчас, форма №1: голый торс.
банный день: суббота, в проруби или обливание из ведра водой из того же источника.
берегите ушки и носики от обмораживания.
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В-третьих, призывная армия. Это вообще отдельная тема. За двадцать три года оккупации вы, конечно, уже забыли, что это такое, когда ваших детей забривают в солдаты. Ну, ничего. Вспомните. А особенно вспомните, когда ваши дети в нашей - сорри, теперь уже вашей - армии начнут умирать от болезней, от которых в мире сто лет уже никто не умирает. От пневмонии, например. После крымского климата служить где-нибудь на Кунашире самое то. Ну и надпись "Кавказ-сила" на выбритых головах тоже хорошо смотрится.
Да, кстати, запишите сразу адресок: http://mright.hro.org/
Это Фонд "Право Матери". Который уже двадцать лет занимается помощью семьям погибших военнослужащих. За прошлый год Фонд помог семьям 2465 погибших военнослужащих. Из них, к слову, двадцать процентов - самоубийтсва, двадцать процентов - доведение до самоубийства, пятнадцать процентов - заболевания и пять процентов - избиения.
В общем - "не плачь, девчо-о-онка!"
И, да, пенсии солдатским матерям-инвалидам по утере кормильца составляют в России сорок долларов. Вы не ослышались. И добиваться её вы будете годами. Добро пожаловать в нашу судебную систему.