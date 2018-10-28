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 Политика Украины
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Все про:поздравление (685) Порошенко (15653) фашизм (302)

 Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора"

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с 74-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"74 года прошло со дня изгнания нацистских оккупантов из Украины. Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не утратила родных во время нацистского нашествия и оккупации.

Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора - каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников.

Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений - свободное будущее Украины и всего европейского континента", - написал он.

Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора 01

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Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Нацистское вторжение и оккупация кровавыми смерчами пронеслись нашей страной и унесли десятки миллионов жизней. Ценой чрезвычайных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных "освободителей". Эта победа добывалась ценой миллионов жизней и искалеченных судеб. После войны в Украине не осталось практически ни одной семьи, которая бы не понесла потерь " – говорится в поздравлении Гройсмана.

Премьер-министр отметил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом неоценим.

"Мы никогда не забудем и всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая свою землю от захватчиков" – подытожил Гройсман.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается в стране ежегодно 28 октября. Именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.

Источник: https://censor.net.ua/n3093757
 
   
 Топ комментарии
 
Цинизм зашкаливает у кудрявого
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Ключевая фраза:"ценой миллионов жизней "нам" удалось..."
Кого он предпологаят под словом "нам".
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Петя,тех нацистов прогнали без тебя,а тебя Народ выбрал что бы ты выгнал нацистов из Крыма и Донбасса,а они уже пятый год там.Не хороший ты человек,Барыга.
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Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора - каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников.

Это да. Умнее ж воевать не получалось.
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Цинизм зашкаливает у кудрявого
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Главное что " МЫ" . Представляю как перед взятием Рейхстага Пэтро перерезает у его входа ленточку, и задвигает речь в стиле "мыздобулы"
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Забыл сказать , что и без рассии справились бы .
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Без раскі педераскі не було б війни. Біомаса на рашці як не посадить в крісло керівника країни неадекватного карліка так не зможе спати нормально.

Так, що без рашки все було б набагато цівілізованіше. Але вже є те, що є.
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- Мальчик, держи шоколадку. А что надо сказать дяде?
- Сепары - вон там. Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 5062
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Ага!!!
Теперь я точно знаю, что земля круглая
Тогда мы нацистов погнали на запад, и вот теперь они пришли с востока!

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Ключевая фраза:"ценой миллионов жизней "нам" удалось..."
Кого он предпологаят под словом "нам".
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"Мы красный кавалеристы,прам пам пам,и командира нашего зовут Абрам"))
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предполагает народ, который живет на этой земле
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після війни кацапи забрали собі всі трофеї, нацистську ідеологію в тому числі..
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Трофеи всегда достаются победителю, а не побежденному. Так учит история древнего Рима.
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Так отож..Німеччина позбулась тієї чуми, росія собі прихопила, досить органічно все поєдналось.
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Как это связано с кацапским символом "виечный агонь"?
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Ksenia VB - с точность наоборот...

Московиты были первые.....
Вы что Историей не интересуетесь?
Кто создал первые конц.лагеря и душегубки....?
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первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей в Южной Африке во время англо-бурской войны 1899-1902 гг.
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Про лагеря я знаю. рашизм це калька з комунізму та нацизму.
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Ksenia VB - ну так он и победил во время 2-й мировой...

Чего празднуете то...? Изгнание одних вампиров другими? Ну и что, если среди красных вампиров и ваш дед присуствовал...
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Я не святкую. На уроках історії нас вчили, що одна тиранія перемогла іншу, а українцям від того нічого доброго.
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До того ж ми виписували порівняльні характеристики комунізму і фашизму, вони дуже подібні, крім того, перший за своєю суттю жахливіший ніж другий.
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А с колониализмом и буржуазным империализмом не сравнивали?
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"Буржуазный империализм" .... Когда вы , совки , сдохнете ???
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що святкуємо? зміну одного окупаційного режиму на інший(совєтів)
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Макеевка тудэй.
Они так и не встали с колен
Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 4845
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изгнали нацистов.., но к власти снова пришли пожиратели людей, на штыках тех "защитников".... Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 5252

Вечный огонь в Твери (рашка)....
Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 6230
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***
ЯК В 43-му...
Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову обоону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!

Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"

Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.

Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.

Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…

Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову обоону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!
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Дебальцево
не 9 мая но победобесие в разгаре
Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 7354
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їх уже, мабуть, не виправити - втрачене покоління -- втрачені люди...
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Не бачу різниці між нацизмом, фашизмом і комунізмом. Одні уроди перемогли інших уродів. Жертвами стали десятки мільйонів людей по всьому світі. Найбільше дісталося нам, білорусам і полякам...
П.С І Фашизм і комунізм заборонені в Україні...
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Вчилися погано, тому й не бачити різниці!
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Вы правы: фашизм/нацизм честнее, т.к. сразу говорит "вот избранные, а вот унтерменьши". А коммуняки - "вся власть народу", но по факту - у кучки номенклатурщиков, а народ - по лагерям, в статусе врагов этого самого народа Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 8333
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Миллионы украинцев победили в Великой Отечественной войне .
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Да, если "вяликое атечиствинае атечиства" это срань-рязань.
сдохните, совки!!
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Петя,тех нацистов прогнали без тебя,а тебя Народ выбрал что бы ты выгнал нацистов из Крыма и Донбасса,а они уже пятый год там.Не хороший ты человек,Барыга.
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Петро,а какие цены на газ нас ждут через полгода и через год? Это фашисты , нацисты или тотолитарные коммунисты установили их? За всю историю Украины , с прадавних часив,никогда не было проблемой натопить зимой хату даже самому нищему. Ни при каких оккупантах такого не было . Только при тебе,Иуда, и твоей банде казнокрадов невозможное стало возможным.
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Газ подорожает вдвое в три этапа - стали известны даты и новые тарифы
https://www.facenews.ua/news/2018/426960/
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"...Рост тарифов с 1 января 2020 года до средневзвешенных по промышленности. То есть по сегодняшнему раскладу 14000 грн/тыс кубометров.."-согласно ссылке. Они заложили бомбу замедленного действия под Украину. Здесь уже шопа стране по любому. Как их назвать? Только " имя им- Легион"
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Один мой знакомый работающий в министерстве говорил что газ еще в начале 2018 года должны были сделать по 10500грн/тыс.куб. Но выборы и все такое. После выборов наверстают и даже с процентами.
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Да ,и почему то при тоталитарном режиме украинцев было 52 миллиона , а сейчас 25 миллионов .За квартплату и газ население платило копейки .
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Да потому что сейчас Украиной управляет адепт дьявола. 😈
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Ta же проблема во всей Европе - белое население перестало размножаться.
А так - всё стОило копейки пока в Москве правили украинцы.


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в стране стоит экономика , если и что то работает ,то работает не на карман страны,единое где можно драть это население и монополия на газ,воду и свет,что они и делают и будут делать все кто дорвался до власти , все рентабельное в стране украдено , дотировать социалку и развитие страны не с чего,долги растут экономика стоит ,уровень жизни падает и будет падать что бы не пела власть.....
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Голосуйте за жульку - на зоне газ бесплатный, и баланда
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Подробнее можно ? Просто не понял высера ...
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Просто тогда не было "мирного" плана порошенко, воевали бы до сих пор.
Страшная была война, где человеческая жизнь солдата не ценилась от слова "вообще". Мясорубка, где перемалывались жизни и судьбы. Украинцам досталось сполна, а кремлевская гнида позволяет себе заявлять "мы бы и без украинцев бы победили". Не победили бы. Точка.
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Tatyana Pomolova - ну да... - вы правы...

Украинцы помогли московитам ценою жертв миллионов во время войны и Голодомора победить...
Да и после войны уже вместе Гулаг строили...
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И Гулаги вместе строили, и украинцев в тех же лагерях там добивали. Все это было. Надеюсь, что когда-то советизм осудят наравне с фашизмом, ибо этот режим уничтожил и продолжает в другом формате уничтожать куда больше. Я уже молчу о том, сколько людей советская идеология зазомбировала, уничтожая в каждом человеке личность, индивидуальность. Цель была - воспитать покорное, смиренное стадо, для которого власть от Бога, все остальное вторично.
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Tatyana Pomolova - так причем тогда слово "Победа", которое вы употребляете...?

Кто достоин уважения так это воины УПА - они воевали против обоих оккупантов...
Против советов и против германцев...., но Пэтя о них ни слова....
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Не вырывайте слова из контекста. У каждого разное восприятие той войны. За воинов УПА согласна с вами на 1000000%. Как и стыдливое умалчивание всеми президентами, что по разным подсчетам партизанская война длилась где до 1953-1956 годов. Настоящая! Освободительная! У нас не принято говорить об этом. А этим нужно гордиться.
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Готовясь к мемуарному периоду своей жизни, Порошенко начал писать книгу «Украина - не Сомали». Ну, в самом деле, как можно сравнивать мирное, стабильное, процветающее африканское государство с Украиной?
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Порошенко поставил Путину ультиматум: или он снижает на Украине тарифы ЖКХ и повышает зарплаты, или «Рошен» строит второй завод в Липецке. Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 1752
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А сейчас что лучше, одни Герои защищают и погибают, другие барыги, у которых ни совести, ни стыда, торгуют вовсю.
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Двойные стандарты - нацисты, неонацисты, ультронацисты и т.д.
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Зачем впустую расходуется столько газа на все эти вечные огни?Это же глупое язычество которое в 21 веке выглядит смешно и нелепо
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Распространите двойные стандарты среди жильцов нашего хутора. А если не будут брать - отключим газ! Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора" - Цензор.НЕТ 4176
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Курченковский "Внешторгсервис" в обмен на эксплуатацию донецких заводов и шахт будет платить аж 12,5 млн рублей в месяц. Это примерно 190 тысяч долларов.
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Нет, он атеист от рождения. Верит только золотому тельцу
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Давно прийшов до висновку--що бидла продажне, фсбешне, тупе і просто придурковате, при любому поводу і діях--намагаються облити брудом нашого Президента. Да побійтеся Бога--мава іде про міліони людей які загинули у війні, яку розвязали два фашисти--гітлер і сталін. Німетчина покаялась, вибачилась, виплатила компенсації, а інша фашистська росія знову нападає на своїх сусідів (Грузія, Молдавія, Україна, да і Сірія) для встановлення свого панування і "руського міра" Методи і "причини"--точно такі як були і в гітлера. Вічна слава і память ВСІМ загиблим у тій проклятій війні,як і прокляття другим фашистам на чолі з путіним.
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Видишь ли вася, два фашиста гитлер и сталин угробили много людей. А "наш" ваш прюзидент успешно продолжает это "славное" дело, даже не боясь помоев и Господа Бога
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Как по мне так лучше бы тех окупантов не изгоняли. Как говорила мне моя бабушка при немецкой окупации жилось лучше чем при сталинских освободителях.
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Барыга, помимо перерезания ленточек у дорог , туалетов и закусочных, ещё историю вспомнил? Похвально.. Порошенко привітав із річницею вигнання нацистів із України: "Ціною мільйонів життів нам вдалося зупинити агресора" - Цензор.НЕТ 1912
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Советы изгнали нацистов. В чем праздник, петя?
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тогда в 45м кацапы все же нашли труп гитлера и забрали его мозг. перешили его пуйлу, но из за лишней хромосомы пуйло мягко говоря не справилось с задачей завоевания мира ))
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Будучи порабощёнными тоталитарным, комуняцким режимом мАсковии, украинцы, отдали свои жизни, что бы не стать рабами другого тоталитарного государства - нацистской Германии....последствия выбора,никто не смог бы угадать, оба печальны.
Поэтому, Вечная Память, тем простым, украинским солдатам, которые погибли в той ужасной войне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора"
 
 
 
 
 
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