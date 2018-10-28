 Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"74 года прошло со дня изгнания нацистских оккупантов из Украины. Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не утратила родных во время нацистского нашествия и оккупации.

Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора - каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников.

Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений - свободное будущее Украины и всего европейского континента", - написал он.

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Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Нацистское вторжение и оккупация кровавыми смерчами пронеслись нашей страной и унесли десятки миллионов жизней. Ценой чрезвычайных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных "освободителей". Эта победа добывалась ценой миллионов жизней и искалеченных судеб. После войны в Украине не осталось практически ни одной семьи, которая бы не понесла потерь " – говорится в поздравлении Гройсмана.

Премьер-министр отметил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом неоценим.

"Мы никогда не забудем и всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая свою землю от захватчиков" – подытожил Гройсман.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается в стране ежегодно 28 октября. Именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.