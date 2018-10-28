 Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"74 года прошло со дня изгнания нацистских оккупантов из Украины. Эта дата навсегда останется в памяти всего народа, ведь нет в Украине семьи, которая бы не утратила родных во время нацистского нашествия и оккупации.
Ценой невероятных усилий, ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора - каждый клочок нашей земли обильно полит кровью наших защитников.
Вечное уважение и память тем, кто отдал свои жизни за будущее грядущих поколений - свободное будущее Украины и всего европейского континента", - написал он.
Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
"Нацистское вторжение и оккупация кровавыми смерчами пронеслись нашей страной и унесли десятки миллионов жизней. Ценой чрезвычайных, нечеловеческих усилий украинцы смогли выжить в таких условиях и освободить свою землю от очередных "освободителей". Эта победа добывалась ценой миллионов жизней и искалеченных судеб. После войны в Украине не осталось практически ни одной семьи, которая бы не понесла потерь " – говорится в поздравлении Гройсмана.
Премьер-министр отметил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом неоценим.
"Мы никогда не забудем и всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая свою землю от захватчиков" – подытожил Гройсман.
День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается в стране ежегодно 28 октября. Именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
Это да. Умнее ж воевать не получалось.
Так, що без рашки все було б набагато цівілізованіше. Але вже є те, що є.
- Сепары - вон там.
Теперь я точно знаю, что земля круглая
Тогда мы нацистов погнали на запад, и вот теперь они пришли с востока!
Кого он предпологаят под словом "нам".
Московиты были первые.....
Вы что Историей не интересуетесь?
Кто создал первые конц.лагеря и душегубки....?
Чего празднуете то...? Изгнание одних вампиров другими? Ну и что, если среди красных вампиров и ваш дед присуствовал...
Они так и не встали с колен
Вечный огонь в Твери (рашка)....
ЯК В 43-му...
Тут ворог на нас звідусіль наступає
Та ДОТ кругову обоону тримає!
Зосталось набоїв - годину ще бою,
А ворог ніяк не дає нам покою!
Відбили уже ми четверту атаку,
Кричим москалям: "Поцілуйте у с…ку!
Де ми - колорадам немає дороги!
Підете на штурм, то протягнете ноги!"
Закінчився бій - ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.
Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.
Привіз старшина кулешу на вечерю,
А в нас нема сил, щоб відкрити в ДОТ двері…
Поїли у тиші солдатської каші,
Патрони поклали в свої патронташі.
Від каші набрались козацькоі сили,
На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав мій дідусь…
Як ворог на них звідусіль наступав
Цей ДОТ кругову обоону тримав...
Води напились, оглянули зброю -
Ми тут ще живі і готові до бою!
не 9 мая но победобесие в разгаре
П.С І Фашизм і комунізм заборонені в Україні...
сдохните, совки!!
https://www.facenews.ua/news/2018/426960/
А так - всё стОило копейки пока в Москве правили украинцы.
Страшная была война, где человеческая жизнь солдата не ценилась от слова "вообще". Мясорубка, где перемалывались жизни и судьбы. Украинцам досталось сполна, а кремлевская гнида позволяет себе заявлять "мы бы и без украинцев бы победили". Не победили бы. Точка.
Украинцы помогли московитам ценою жертв миллионов во время войны и Голодомора победить...
Да и после войны уже вместе Гулаг строили...
Кто достоин уважения так это воины УПА - они воевали против обоих оккупантов...
Против советов и против германцев...., но Пэтя о них ни слова....
"наш"ваш прюзидент успешно продолжает это "славное" дело, даже не боясь помоев и Господа Бога
Поэтому, Вечная Память, тем простым, украинским солдатам, которые погибли в той ужасной войне.