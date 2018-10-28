 Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин в своем ЖЖ опубликовал фотокопии страниц своего свидетельства о рождении. Мальгин родился в Севастополе в 1958 году. Документ выдан Украинской ССР.
"Специально для товарища Путина:
Товарищ Путин на днях заявил (и даже дважды повторил), что при передаче Крыма Украине в 1954 году Севастополь передан не был: "Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения... он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России".
Специально для товарища Путина. Я родился в Севастополе в 1958 году, и вот мое свидетельство о рождении:
Напомним, недавно на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Путин заявил, что украинский город Севастополь "юридически всегда был в составе России".
Вот отрывок их разговора:
С.Собянин: Владимир Владимирович, мы с Севастополем города-побратимы, и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали.
В.Путин: Юридически он всегда был в составе России.
С.Собянин: Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим.
В.Путин: Очень хорошо. Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.
тяжелое детство,недостаток витамин...
батяня в РОА служил...
Щодо вашої до них прихильністі -ваш перший скаркастичний коментар дуже промовистий.
ввас не вчили відповідати за свої слова ?
Мене ваші скани не хвилюють.
1. Только приехавшие, голодные, "зашуганные". Всё им нравится - и певучий язык, и еда, и добросердечный народ...
2. Через две недели, немного "освоившись"... " Язык "хахляцкий", непонятный, дороги с выбоинами, извзчики - грубияны...
3. Через месяц, "отожравшись"... "И зачем вам эта "незалежная Украина"? Мы же один народ! Давайте возрождать "Единую и неделимую Россию"!...
Вот и всё, что можно сказать о "сбежавших от тирании"... Столетие прошло... А риторика всё та же...
для ознайомлення мало цікава!
Сергій Притула
13 год
Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду.
Значить слухайте сюди уважно, мої синьоокі волинські соловейки.
Зважаючи на те, що Сергій, здійснює свою волонтерську діяльність через збір коштів від громадян, бізнесменів, політична заангажованість може нанести шкоду його діловій репутації та зашкодити і пошуку ресурсів на потребу фронту», - ось так розумна людина розписала мені своє бачення того, що ви зробили.
Бо у моєму випадку трактування було набагато коротшим: «якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності».
Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов'язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. «Поважаєш? Став лайк!».
Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!
Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?
Себе виставляйте на своїх сторінках, хай вас люди лайкають за те, що ви робите. Або посилають за те, що ви не робите! А моє зображення я дозволяю на вашій сторінці виставити ще виключно 1 раз. Поряд з текстом:
«ВО «Батьківщина» Волинь щиро перепрошує у волонтера Сергія Дмитровича Притули за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Фейсбук. Сергій Дмитрович не є членом ВО «Батьківщина» і конкретно ВО «Батьківщина» Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності. Щиро дякуємо пану Сергію за його доброту і милосердя по відношеню до ВО «Батьківщина» Волинь та просимо Божої ласки та Ангела охоронця на кожній життєвій стежині для цього гідного сина українського народу»!
Фотографію візьміть з інтернету. Ви вже показали, що вмієте це зробити.
Окремо звертаюсь до центрального апарату ВО «Батьківщина» публічно засудити таку маніпулятивну діяльність ваших волинських колег. Як буде покарано винних у інциденті теж цікаво, але то вже на ваш розсуд. Мене цікавить ваше публічне дистанціювання від мене і від тих, хто вас підставив у філії.
Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з*явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім*я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!
Я буду стежити за кожним вашим «косяком» і використаю свій майже 500-тисячний Фейсбук ресурс, щоб доносити людям кожен факт вашої недолугості. А буде мало, підключу ще своїх 500 000 у інстаграм. А буде мало, то звернусь до своїх колег волонтерів, які будуть солідарні зі мною, як і я часто солідарний з ними. Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь.
Коротше. Перепрошую за ультимативність мого до вас звернення, просто іншої форми до людей у яких немає совісті я поки не можу підібрати.
Фоловери, тегніть когось із Юліної гвардії, може тоді трошки швидше справляться на Волині.
24 години. Час пішов!
P.S. Я не блефую )))))). Сподіваюсь, кількість коментарів та репостів вас у цьому переконають!
Путин не просто ляпнул, но обосновал свою точку зрения - в первой фразе он сказал, что Севастополь не передавался из состава России в состав Украины, и именно поэтому Пу считает, что он всегда был в составе России. Эта точка зрения не противоречит тому, что Севастополь советская власть числила украинским, Путин упирает на формалистику, т.е. его логика такова, что если я продал квартиру и получил деньги, новый жилец в ней живет 40 лет, но при этом не был оформлен письменный договор, то квартира формально по прежнему моя.
Так вот Толя имел одну черту, один сдвиг по фазе, чтобы он не говорил, особенно дольше минуты - это была ложь. Иногда каждое слово - враньё. Я как-то спросил - Толя, ты зачем это делаешь? И он мне по-пьяни, единственный раз ответил правду. Он сказал - а я ипан..ый на всю голову. По моему с ввх та же история.
Впрочем вся кацапня на генном уровне - брехуны.
"Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды.
Тому, кто имел несчастье родиться в этой стране, остается искать утешения только в горделивых мечтах о мировом господстве.
Лгать здесь - охранять власть, говорить правду - разрушать ее."
- Маркиз Астольф де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.) «La Russie en 1839»
Ну а ВВП хай историю учит.