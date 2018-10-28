 Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин в своем ЖЖ опубликовал фотокопии страниц своего свидетельства о рождении. Мальгин родился в Севастополе в 1958 году. Документ выдан Украинской ССР.

"Специально для товарища Путина:

Товарищ Путин на днях заявил (и даже дважды повторил), что при передаче Крыма Украине в 1954 году Севастополь передан не был: "Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения... он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России".

Специально для товарища Путина. Я родился в Севастополе в 1958 году, и вот мое свидетельство о рождении:





Напомним, недавно на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Путин заявил, что украинский город Севастополь "юридически всегда был в составе России".

Вот отрывок их разговора:

С.Собянин: Владимир Владимирович, мы с Севастополем города-побратимы, и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали.

В.Путин: Юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим.

В.Путин: Очень хорошо. Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.

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