EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  15022  85
Все про:опровержение (134) Путин (24327) Севастополь (1432)

 Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ. ДОКУМЕНТ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным сказал неправду, утверждая, что украинский город Севастополь, который сегодня оккупирован РФ, "юридически всегда был в составе России".

Как передает Цензор.НЕТ, известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин в своем ЖЖ опубликовал фотокопии страниц своего свидетельства о рождении. Мальгин родился в Севастополе в 1958 году. Документ выдан Украинской ССР.

"Специально для товарища Путина:
Товарищ Путин на днях заявил (и даже дважды повторил), что при передаче Крыма Украине в 1954 году Севастополь передан не был: "Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения... он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России".

Специально для товарища Путина. Я родился в Севастополе в 1958 году, и вот мое свидетельство о рождении:

Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ 01
Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ 02

Напомним, недавно на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Путин заявил, что украинский город Севастополь "юридически всегда был в составе России".

Вот отрывок их разговора: 

С.Собянин: Владимир Владимирович, мы с Севастополем города-побратимы, и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали.

В.Путин: Юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим.

В.Путин: Очень хорошо. Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Симферополе под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3093756
 
   
 Топ комментарии
 
Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ - Цензор.НЕТ 674

Сергій Притула

13 год

Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду.
Значить слухайте сюди уважно, мої синьоокі волинські соловейки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та пынька -гопник с головой не дружит!!!
тяжелое детство,недостаток витамин...
батяня в РОА служил... Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ - Цензор.НЕТ 296
 показать весь комментарий
 
 
Справа в тому, що росія сприймала і сприймає своєю територією не лише Севастополь, а всю Україну.
 показать весь комментарий
 
 
росіянам слід пам'ятати що Крим це не ісконніє зємлі, а колись тимчасово захоплені, а отже чужі.
 показать весь комментарий
 
 
шикарную истерику закатил?))))вот такое тебе любой упоротый ватан скажет, им по*уй на любые документы или историю, не пытайся их понять или что-то обьяснить, это невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Крим це місце де була столиця ОРДИ улусом якої була московія до 1721р. І якось ну дуже тупорило колонії засіхати на метрополію через280років Спеціально для товариша Путіна: я народився в Севастополі в 1958 році, в УРСР, - російський журналіст Мальгін про брехню президента РФ - Цензор.НЕТ 890
 показать весь комментарий
 
 
дійсно так, бо як послухати рузьке тролів, то життя на росії краще ніж в Америці.
 показать весь комментарий
 
 
Вони не так друзі України як опозиція до путлєра.
Щодо вашої до них прихильністі -ваш перший скаркастичний коментар дуже промовистий.
 показать весь комментарий
 
 
а ви знаєте що розміри недокраїни росії майже збігаються з недопланетою Плутон, інфраструктура теж майже співпадає
 показать весь комментарий
 
 
кацапи самі всіх ненавидять і тільки мріють щось відібрати та когось пограбувати
 показать весь комментарий
 
 
портянки - это те, кто за власть топит. Кто против - те у них хомячки.
 показать весь комментарий
 
Петуния,ты думаешь у тебя получится тут троллить?Ну очень смешной казламордый проксеныш😂🌷
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
тут стецьки сошлись в жёстком клинче с кацами. Поскольку, каждый из них утверждает, что именно их жизнь лучше чем в Америке. Незнаю, может обе стороны правы- троллям хоть на рахе, хоть в Украине жить лучше чем рабочему в США
 показать весь комментарий
 
Когда Лахта чувствует угрозу разоблачения фейков и определённого видения ситуации, необходимого Кремлю, начинаются "аргументы" для недалёких - стецки, порохоботы, соя и пр..
 показать весь комментарий
 
де відповідь ?
ввас не вчили відповідати за свої слова ?
 показать весь комментарий
 
 
Заділо? Ну, я не на роботі, щоб відповідати миттєво. Вимагаєте аби я виклав скани трудових чи контракти мінСтеця?
 показать весь комментарий
 
За яке таке "діло" ? За ваші побрехеньки, чи що ?
Мене ваші скани не хвилюють.
 показать весь комментарий
 
 
ну не мудрено ... основная масса тупо подсела на псевдопатриотизм... у остальных вообще перевернуто сознание .. они мыслят вообще другими категориями или точнее полушариями теми что ниже поясницы... вот анекдот по этому поводу. Цирк .. арена... выводят крокодила на помост.. дрессировщик снимает штаны и ложит ему в рот детородный орган.. рот медленно закрывается.. через время он берет бейсбольную биту и со всей силы лупит его по голове.. рот открывается и алле.. он всматривается в мужскую половину публики и спрашивает ну что кто то может повторить... тут голос девицы ... ну я бы смогла ...ну вы же так больно по голове бьете
 показать весь комментарий
 
 
Откройте "Сказки" Салтыкова-Щедрина, прочитайте "Либерал". И вы поймёте всю суть российского "оппозиционерства"...
 показать весь комментарий
 
 
Я тут уже раз писал о том, как гетман Скоропадский описывал беглецов из большевистской Москвы и обосновавшихся в Киеве. Он делил их на три группы, в соответствии с временем проживания:
1. Только приехавшие, голодные, "зашуганные". Всё им нравится - и певучий язык, и еда, и добросердечный народ...
2. Через две недели, немного "освоившись"... " Язык "хахляцкий", непонятный, дороги с выбоинами, извзчики - грубияны...
3. Через месяц, "отожравшись"... "И зачем вам эта "незалежная Украина"? Мы же один народ! Давайте возрождать "Единую и неделимую Россию"!...
Вот и всё, что можно сказать о "сбежавших от тирании"... Столетие прошло... А риторика всё та же...
 показать весь комментарий
 
 
нема чого жидо-ліліпука пукіна=фашиста та потвору біля ЛЮДЕЙ виставляти Спеціально для товариша Путіна: я народився в Севастополі в 1958 році, в УРСР, - російський журналіст Мальгін про брехню президента РФ - Цензор.НЕТ 8246
 показать весь комментарий
 
 
Разве он когда то говорил правду? БреХЛО
 показать весь комментарий
 
 
це кацяпська пропаганда для кацапів - казки хуйла !
для ознайомлення мало цікава! Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ - Цензор.НЕТ 1161
 показать весь комментарий
 
 
Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ - Цензор.НЕТ 674

Сергій Притула

13 год

Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду.
Значить слухайте сюди уважно, мої синьоокі волинські соловейки.
 показать весь комментарий
 
 
«Використання зображень, фото публічних осіб, які не мають відношення до політичних організацій на їх офіційних сторінках в мережі Інтернет може розцінюватись, як дезінформація. Зважаючи на те, що ця публікація була розрекламована, маніпуляція є свідомою та може мати на меті введення в оману читачів, у яких виникає асоціативний ряд, що Сергій Притула має відношення до ВО Батьківщина - Волинь, або ж здійснює свою волонтерську діяльність з політичною метою.
Зважаючи на те, що Сергій, здійснює свою волонтерську діяльність через збір коштів від громадян, бізнесменів, політична заангажованість може нанести шкоду його діловій репутації та зашкодити і пошуку ресурсів на потребу фронту», - ось так розумна людина розписала мені своє бачення того, що ви зробили.
Бо у моєму випадку трактування було набагато коротшим: «якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності».
Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов'язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. «Поважаєш? Став лайк!».
Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!
Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?
Себе виставляйте на своїх сторінках, хай вас люди лайкають за те, що ви робите. Або посилають за те, що ви не робите! А моє зображення я дозволяю на вашій сторінці виставити ще виключно 1 раз. Поряд з текстом:
«ВО «Батьківщина» Волинь щиро перепрошує у волонтера Сергія Дмитровича Притули за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Фейсбук. Сергій Дмитрович не є членом ВО «Батьківщина» і конкретно ВО «Батьківщина» Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності. Щиро дякуємо пану Сергію за його доброту і милосердя по відношеню до ВО «Батьківщина» Волинь та просимо Божої ласки та Ангела охоронця на кожній життєвій стежині для цього гідного сина українського народу»!
Фотографію візьміть з інтернету. Ви вже показали, що вмієте це зробити.
Окремо звертаюсь до центрального апарату ВО «Батьківщина» публічно засудити таку маніпулятивну діяльність ваших волинських колег. Як буде покарано винних у інциденті теж цікаво, але то вже на ваш розсуд. Мене цікавить ваше публічне дистанціювання від мене і від тих, хто вас підставив у філії.
Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з*явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім*я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!
Я буду стежити за кожним вашим «косяком» і використаю свій майже 500-тисячний Фейсбук ресурс, щоб доносити людям кожен факт вашої недолугості. А буде мало, підключу ще своїх 500 000 у інстаграм. А буде мало, то звернусь до своїх колег волонтерів, які будуть солідарні зі мною, як і я часто солідарний з ними. Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь.
Коротше. Перепрошую за ультимативність мого до вас звернення, просто іншої форми до людей у яких немає совісті я поки не можу підібрати.
Фоловери, тегніть когось із Юліної гвардії, може тоді трошки швидше справляться на Волині.
24 години. Час пішов!
P.S. Я не блефую )))))). Сподіваюсь, кількість коментарів та репостів вас у цьому переконають!
 показать весь комментарий
 
 
А що, партія Родіна така ж брехлива як Йуля ? в статуті записали?
 показать весь комментарий
 
 
Неправильно ставите вопрос, не умер, а СДОХ .
 показать весь комментарий
 
 
Подыхают, потому, что они ТВАРИ. И подыхают от цианида (а потом их сжигают), в петле (обсцыкаясь), от штыка в заднице, или их расстреливают возле солдатских гальюнов (туалетов).
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.Источник: https://censor.net.ua/n3093756"

Путин не просто ляпнул, но обосновал свою точку зрения - в первой фразе он сказал, что Севастополь не передавался из состава России в состав Украины, и именно поэтому Пу считает, что он всегда был в составе России. Эта точка зрения не противоречит тому, что Севастополь советская власть числила украинским, Путин упирает на формалистику, т.е. его логика такова, что если я продал квартиру и получил деньги, новый жилец в ней живет 40 лет, но при этом не был оформлен письменный договор, то квартира формально по прежнему моя.
 показать весь комментарий
 
 
Не "крути попой", "манкурт ВнутриМКАДовский"... Севастополь, на момент передачи Крыма в состав СССР, не был отдельным административным образованием... Открой Конституцию времён СССР и почитай, что ТАМ говорится о "городах союзного и республиканского подчинения"...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем мне та конституция? Я указал на специфическую логику Путина, а не на то, что он правдив в целом. В украинской прессе тоже много высказываний, вроде как логичных, но совершенно неправдивых, например, когда оперируют понятием "гибридная война", которое не имеет однозначного смысла, так что отдельные утверждения политиков и журналистов, вытекающие из этого понятия, логичны, но совершенно неправдивы.
 показать весь комментарий
 
Однозначные смыслы имеют элементы гибридной войны, если нет обобщающего, а не однозначного, определения гибридной войны.
 показать весь комментарий
 
сьогодні дата визволення України від фашистів ....- вірю , знаю , буде і ще одна дата - визволення України від кацапофашистів...- Україна ФОРЕВЕР Специально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ - Цензор.НЕТ 7677
 показать весь комментарий
 
 
У меня был такой знакомый... Толик его звали, вспомнил ))
Так вот Толя имел одну черту, один сдвиг по фазе, чтобы он не говорил, особенно дольше минуты - это была ложь. Иногда каждое слово - враньё. Я как-то спросил - Толя, ты зачем это делаешь? И он мне по-пьяни, единственный раз ответил правду. Он сказал - а я ипан..ый на всю голову. По моему с ввх та же история.
 показать весь комментарий
 
 
Русский либерализм заканчивается там, где начинается Украина.Кацапам нельзя верить, НИКОМУ.
 показать весь комментарий
 
 
доказывать что то идиоту - пустая трата времени..
 показать весь комментарий
 
 
Хуйлу збрехати , шо пукнути. У рюзких це у крові. Манера розмови.
 показать весь комментарий
 
 
А что мог сказать умного тип, с половым органом дедушки на лбу ?
 показать весь комментарий
 
 
Если плешивое чмо скажет правду у него будет понос, аллергия или судороги ибо это ненормальное состояние для его организма.
Впрочем вся кацапня на генном уровне - брехуны.

"Правительство в России живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды.
Тому, кто имел несчастье родиться в этой стране, остается искать утешения только в горделивых мечтах о мировом господстве.
Лгать здесь - охранять власть, говорить правду - разрушать ее."
- Маркиз Астольф де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.) «La Russie en 1839»
 показать весь комментарий
 
 
И у меня такое же СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ из г. Севастополь Крымской области УССР 1956 г. и даже почерк тот же, подпись та же, только выписано Корабельным Рай бюро ЗАГС. Так что, не лжет хуйло, а нагло пиздит.
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло слушать, себя не уважать. Цэ Ж пиздло лишнехромосомное.
 показать весь комментарий
 
 
Та ну. Не могло Хуйло ошибиться. В питерской подворотне все так считали!
 показать весь комментарий
 
Севастополь Севастополь - город русских моряков. Так в песне поется.А давайте дадим городу другое имя, ну на пример, как в нашей любимой поговорке " Не съем так понадкусую", отсюда и " ВЫКУСИЙСК" И усе - проблема снята. И Крым тэж переименуем в ....... пока не прыдумав. но вы Думайте, предлагайте Мож он тада ближе станет А??? ГРОМАДЯНЕ!!!!!!
Ну а ВВП хай историю учит.
 показать весь комментарий
 
"Это не доказательство, такое можно где-угодно купить, в любом переходе."
 показать весь комментарий
 
Русские не национальность, а образ жизни. Они есть везде. Если еврей или немец нажруться до зеленых соплей и будут везде гадить и воровать что плохо лежит, то станут русским евреем или русским немцем.
 показать весь комментарий
 
На этом построена вся пуйловская политика. Сбрехал через все паРашСМИ, а опровержение у какого то блоргера, котрого скоро забнят.
 показать весь комментарий
 
 
Ловить плешивого гомункула на брехi - уже превратилось в национальную забаву...
 показать весь комментарий
 
 
Брешет....Брешет как всегда! Но,не для нас...мы то знаем ,что брешет! А ЕГО ЗОМБИРОВАННОЕ БЫДЛО? Они верят ему безоговорочно. Попробуйте переубедить "бабушек путина"-дульки! Ну,ладно "бабушки" ,а мужи с образованием,вооруженные инетом- "Совесть нации" -расейская интеллигенция?? Им удобно прикидываться шлангом...После падения 3го рейха ,немцы тоже "не знали" ,удивлялись даже ,говорили нас обманывали....
 показать весь комментарий
 
 
С таким же успехом пуйловский урод мог сказть что Аляска тоже расейская, и даже Австарлия. Быдломасса все хавает, никакие опрвержения не помогут. А блогер зря написал данные своих докуметов...
 показать весь комментарий
 
Таки так. Сприймати всерйоз маячню мокшанського недомірка себе не поважати. А що там ще прийде в плішиву голівку цього лишнєхромосомного "Царя" того вже жоден санітар з дурки на Кульпаркові не вгадає. Єдине ефективне лікування цього варьята лише евтаназія...😕😕😕
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 2225-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСпециально для товарища Путина: я родился в Севастополе в 1958 году - в УССР, - российский журналист Мальгин о лжи президента РФ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх