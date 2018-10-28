 По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь на видеоселекторном совещании с участием руководителей структурных и территориальных подразделений Нацполиции.

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Во время совещания участники обсудили результаты оперативно-служебной деятельности подразделений НПУ по противодействию угонам за 9 месяцев 2018 года.

"В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года полицией зарегистрировано вдвое меньше угонов транспортных средств (в 2016 - 9,5 тысяч преступлений, 2017 - менее 7 тысяч, в 2018 - до 5 тысяч угонов). Одновременно полицией раскрыто 1,7 тысяч угонов (из 5 тысяч зарегистрированных). К уголовной ответственности привлечены почти две тысячи человек. Также задокументирована преступная деятельность 312 групп без признаков организованности", - говорится в сообщении.

Со своей стороны первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что несмотря на общее снижение количество незаконных завладений транспортными средствами по сравнению с предыдущими годами, полиция должна усилить работу по противодействию и раскрытии таких преступлений.

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Он сообщил, что по результатам первого полугодия этого года Департаментом уголовного розыска (ОУР) было инициировано проведение служебного расследования в отношении руководства уголовной полиции территориальных подразделений в Киеве.

Уточняется, что после этого приказом председателя Нацполиции за ненадлежащую организацию работы по противодействию угонам транспортных средств был освобожден от должности начальник управления уголовного розыска полиции Киева, его заместитель и начальник отдела и одновременно наказаны 27 сотрудников - руководители разного уровня.

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Первый заместитель начальника ОУР Сергей Прудченко сообщил, что в настоящее время Департаментом уголовного розыска уже проведено несколько тренингов для патрульных полицейских относительно алгоритма действий при проверке транспортных средств, их номеров, узлов и агрегатов и др. Такие учения будут проведены во всех регионах страны.

Во время совещания Аброськин также подчеркнул необходимость усиления работы в разоблачении именно организованных преступных групп, которые занимаются подобными преступлениями, и возвращении потерпевшим похищенного транспорта.