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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8377) угон (220) Аброськин (462)

 По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин

За 9 месяцев 2018 года полиция раскрыла 1,7 тысяч угонов транспортных средств с 5 тысяч зарегистрированных. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года полицией зарегистрировано вдвое меньше угонов транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь на видеоселекторном совещании с участием руководителей структурных и территориальных подразделений Нацполиции.

По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин 01

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Во время совещания участники обсудили результаты оперативно-служебной деятельности подразделений НПУ по противодействию угонам за 9 месяцев 2018 года.

"В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года полицией зарегистрировано вдвое меньше угонов транспортных средств (в 2016 - 9,5 тысяч преступлений, 2017 - менее 7 тысяч, в 2018 - до 5 тысяч угонов). Одновременно полицией раскрыто 1,7 тысяч угонов (из 5 тысяч зарегистрированных). К уголовной ответственности привлечены почти две тысячи человек. Также задокументирована преступная деятельность 312 групп без признаков организованности", - говорится в сообщении.

Со своей стороны первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что несмотря на общее снижение количество незаконных завладений транспортными средствами по сравнению с предыдущими годами, полиция должна усилить работу по противодействию и раскрытии таких преступлений.

По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый криминальный город в стране - Черкассы, - Аброськин

Он сообщил, что по результатам первого полугодия этого года Департаментом уголовного розыска (ОУР) было инициировано проведение служебного расследования в отношении руководства уголовной полиции территориальных подразделений в Киеве.

Уточняется, что после этого приказом председателя Нацполиции за ненадлежащую организацию работы по противодействию угонам транспортных средств был освобожден от должности начальник управления уголовного розыска полиции Киева, его заместитель и начальник отдела и одновременно наказаны 27 сотрудников - руководители разного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорожский патрульный руководил группой угонщиков автомобилей, - Нацполиция. ФОТО

Первый заместитель начальника ОУР Сергей Прудченко сообщил, что в настоящее время Департаментом уголовного розыска уже проведено несколько тренингов для патрульных полицейских относительно алгоритма действий при проверке транспортных средств, их номеров, узлов и агрегатов и др. Такие учения будут проведены во всех регионах страны.

Во время совещания Аброськин также подчеркнул необходимость усиления работы в разоблачении именно организованных преступных групп, которые занимаются подобными преступлениями, и возвращении потерпевшим похищенного транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3093755
 
 
 Топ комментарии
 
Це перехрестя вул. Щербаковського - Салютної полічіть скільки тут ломбардів і це ще не всі помістились в обєктив. Барбоскін як ти думаєш скільки квартир і будинків треба "обчистити" щоб заповнити "крамом" таку кількість цих установ? І така ситуація по всій Україні але чомусь не чути статистику про квартирні крадіжки.
По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9752
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Так у нас и есть в данное время тотально нищая страна. Пете с Гросей спасибо надо сказать, что довели страну до этого.
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вони навіть не зрозуміли в чому прикол ))
так і продовжують писати про підлогу.
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Встали на путь исправления в Польше? По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9882
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А до этого увеличилось в 4 раза. Вот так у нас и строят перемоги.
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так це вже перемога?! авакова/аброскіна в президенти, а як же петро?! По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9792
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Вообще-то это довольно таки хорошо, но по сравнению с 1913 годом эти результаты не блещут.
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Если сравнивать подобным образом - да, не блещут"... Но, если Вы жили, и были здоровы, потом тяжело и надолго заболели, то любая ремиссия - это уже достижение...Главное - чтобы эта ремиссия не была временной, а перешла в выздоровление...
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Совершенно верно, полностью согласен. Я и запостил, "довольно таки хорошо",и в шутку добавил сравнение с 1913 годом(по аналогии с эсэсэсэром, где все"достижения" сравнивались с 1913).
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Да я тебе написал, но отвечал, вообще-то, на "всехние" крики... Там же, видишь, сколько набежало "голозадых", со спущенными штанами, чтобы "кактусов" наложить...
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Так пол Украины на заработках, не кому уже угонять.
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Смешно, ты всегда так перекручиваешь слова.
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Что он вообще имел ввиду? Цену себе он указал в нике.
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Хорошая ***пiдлога*. 4 мои коллеги - врачи здесь работают, 3 полиглота и 5 инженеров. Одна художница. Ещё много таких, что переучиваются в универах. *пiдлога*** - которые на цензоре днями сидят *аве пэпа* воют.
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Лена, так ти і не зрозуміла приколу.)) Це Гугл так перекладає пол Украиньі.
До речі, а чому б мені і не сидіти на Цензорі коли я на пенсії? І да, у мене "аве Юлька-варовка", так що мимо.)))
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Привет. Какое совпадение - у меня тоже вiн та вона однаковi. Ну если ты на пенсии, значит уже внёс своё и имеешь право отдыхать.
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Та ото ж. Ні щоб красти, так вони на заробітки поїхали. О до чого барижна влада українців довела...
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вони навіть не зрозуміли в чому прикол ))
так і продовжують писати про підлогу.
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Аброськину надо в следующий раз похвастаться афигительным снижением конокрадства по сравнению с 1913 годом. П.С. Было расскрыто 1700 из 5000. А почему не рассказал, сколько было расскрыто в 2016 году. Тогда было бы понятна степень пэрэмогы, а так мы видим лишь показатель лени угонщиков.
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Это и понятно, некому продавать наворованное. Нищета уже зашкаливает в Украине. Нет спроса, нет предложения
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То в тотально зубожілій країні уже красти нічого. Мимо мого дому за ранок жодна машина не проїхала ось...
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Так у нас и есть в данное время тотально нищая страна. Пете с Гросей спасибо надо сказать, что довели страну до этого.
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Ти хоч не голодуєш? Мо тобі сала банку вислати?
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Хорошо пришли, и банку огурцов соленых не забудь.
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Стопэ, мужик сказал, мужик сделал, пообещал, то гони банку сала, я жду.
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Правильно, а то пришлёт сала... конопляного.
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Тоді для отримання надайте довідку з мокрими печатками про свій матеріальний стан, всі можливі документи та справка від психіатра🐒
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атброськин, это тот самый сепар, который был на подмахе у беркутни, убивавших активистов Майдана?
накакова окружает себя подонками и отбросами, потому, что сам такой
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Угонов стало «меньше» лишь потому, что автоворы просто теперь не парятся и угоняют евробляхи. А так как украинские «владельцы» этого автохлама де-юре таковыми не являются, заявы в полиции просто не принимают и ничего естественно не ищут, так как заявление о краже должен продавать владелец. А это бомж Кшиштоф из какого-то польского села. С позиции закона евробляхер - это просто прохожий, случайно нашедший ключи от еврокорыта. Вот и всё покращення статистики
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Евробляхеры задавили угонщиков ценовой политикой!
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Це перехрестя вул. Щербаковського - Салютної полічіть скільки тут ломбардів і це ще не всі помістились в обєктив. Барбоскін як ти думаєш скільки квартир і будинків треба "обчистити" щоб заповнити "крамом" таку кількість цих установ? І така ситуація по всій Україні але чомусь не чути статистику про квартирні крадіжки.
По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9752
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От, що зменшилося, так це статистика згвалтувань. Раз в десять менше почали заявляты ніж початком 90-х.
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Бардак, конечно - вместо одного ломбарда могли бы игральный салон запилить... На фото их всего два - диспропорция выходит...)))
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Там через дорогу базар , естественно раз людное место будут открывать подобные заведения , за 800 м от туда на Туполева или Саратовской найди хоть один ломбард.
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Головне питання не місце де вони знаходяться а те чому їх так багато і чим вони "заповнені"? Недавно їхав через Житомир - так на одній вулиці нарахував 9 ломбардів 3 відділення банків 5 аптек різного роду мафи і тільки один!!! продуктовий магазин. По роду своєї праці приходиться їздити і повірте з ломбардами така ситуація ну по крайній мірі в половині великих міст України.
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А вот это другой вопрос , дело в том , что чем хуже экономика в стране , тем больше ломбардов . И по той же причине выше уровень преступности .Людям как то надо концы с концами сводить вот и приходится нести в ломбарды все что еще есть.
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Что меньше стало зарегистрированных угонов, так то понятно, а вообще зарегистрированных и не зарегистрированных суммарно меньше стало или больше?
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одне слово - якщо не внесено в ЕРДР то і якби не було злочину зовсім.
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Отброськины с сабаковыми уже столько наговорили, что даже читать не охота. То у них количества убийств резко становятся ниже чем в 1965-том. Хотя количество краж во много раз выше чем в 2013-том. Тоесть, не обращайте особенного внимание на цифры, это всего лишь для пиара.
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С такой ценой на бензин угонять машины экономически невыгодно.
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А евробляхи ищут если их угнали?
По моему не ишут. А так как их уже почти половина на дорогах, но вот вам и манипуляция цифрами от Отброськина.
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Главное - врать беспредельно.
Криминал растет как дрожжах,
А у отсоскиных - все в шоколаде. Пецином. Соевом...
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Только по Мелитополю количество грабежей домов и квартир как никогда за все мои 30 с лишним лет!!! Чуть ли не у каждого во дворе побывали!! Вы посмотрите на рожу этого Аброськина, он же сепар и предатель натуральный!!
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ти б гніда вже вдавився і не брехав. А те що ти та такі як ти -вороги України - ФАКт медичний і всі ви вже на обліку = напєйся і жді... У порівнянні з 2016 роком кількість викрадень автівок скоротилася вдвічі - 5 тисяч за дев'ять місяців, - Аброськін - Цензор.НЕТ 6912
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Просто парк машин в Украине стареет ,новые машины в автосалонах могут позволить себе покупать единицы , а машины которым 10-50 лет угонщиков не интересует . Если поймают срок одинаковый и на новый лексус и за старый жигуль .Какой смысл рисковать свободой угоняя ,скажем 12 летний опель , если его в той же Польше без проблем можно за 300 баксов купить.Вот с этим и связано уменьшение угонов , а не с какой то супер деятельностью взяточников-мудаков Авака.
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Зря этот сепар о себе так часто напоминает. Свалил бы по-тихому в Крым, целее бы был.
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там таких повно і на всіх грошей не вистачає, а ще ж і "родине послужить" треба
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якщо і далі не вносити заяви до ЕРДР то взагалі кримінал зникне і буде рай.
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ТЕ ЩО В УКРАЇНІ ЗНИЩУЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ- Ф А К Т !! І те що пукінська крімінальна навала - засланими злодіями захлинулась ФАКТ. Гібрідна війна фашизма ПРОВАЛИЛАСЬ. от того тут і скавчать ґебельси пукіна і дуетом і хором -розмазують лайно по тацям У порівнянні з 2016 роком кількість викрадень автівок скоротилася вдвічі - 5 тисяч за дев'ять місяців, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2948
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Не думал, что такой размах. Выходит, машину украсть - раз плюнуть, это первое. И полиция бессильна - это второе. Наверное, бывает в доле, по-другому трудно объяснить такую вакханалию.
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Кількість вкрадених автівок не показник роботи поліціі...Показник роботи поліціі - відсоток повернених автівок власникам...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин
 
 
 
 
 
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